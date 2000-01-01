Ani na prestižních akcích s přísným dress codem se kreativita celebrit nezastaví. Některé hvězdy volí odvážné a nepřehlédnutelné outfity, které okamžitě přitáhnou pozornost. Podívejte se v naší galerii na ty nejvýraznější z nich.
Zpěvačka Rosalia na udílení BRIT Awards v Manchesteru ukázala pupík, ale horní polovinu těla zakryla peřím. Někdy méně je více.
Hudebnice Lola Youngová na udílení BRIT Awards v Manchesteru vynesla model připomínající kostým housenky.
Hudebnice Jade Thirlwallová na udílení BRIT Awards v Manchesteru hlavu s outfitem příliš nelámala. Místo večerní róby na sebe vzala bundu s veselým vzorem.
Hudebnice CMAT na udílení BRIT Awards v Manchesteru vynesla model, který jako by se inspiroval v módě zesnulého hudebníka Davida Bowieho.
Umělkyně CMAT se nebála vyrazit na předávání cen ve velmi odvážných šatech, ze kterých jí vykukoval zadek. Jasně tak všem ukázala, že si pro tento večer nebrala spodní prádlo.
Hudebnice Fleur Eastová na udílení BRIT Awards v Manchesteru v podivném modelu, který sice ladil k barvě vlasů a pleti, ale jinak ji módní kritici příliš nepochválili.
Zpěvačka a skladatelka Becky Hillová si musela při chůzi hodně hlídat horní část šatů, ňadra totiž několikrát málem vykoukla. Bylo by sice postaráno o faux pas, které by jistě zaujalo fotografy, ale kdo by stál o takový trapas.
Zpěvačka Tallia Storm vypadala, jako kdyby si odskočila z bazénové párty, která se konala na ledovci. Bizarnější outfit aby člověk pohledal.
Modelka Amelia Gray si moc hlavu s outfitem nelámala. Tedy rozhodně se nebála ukázat se v plné kráse, Pod průhlednou látkou se totiž jasně rýsovala její ňadra.
Julia Foxová předvedla na červeném koberci outfit, který se nedá označit jinak než nevkusná volba, kterou si mohla odpustit. Šokovala, ale rozhodně ne v dobrém slova smyslu.
Zpěvák Sam Smith vynesl prapodivný nafukovací overal od značky Harri. Vypadal spíš jako nějaká latexová sexuální pomůcka. Nutno ale uznat, že má opravdu odvahu.
Hudebnice Tinashe na MTV Music Awards oblékla síťovaný model, pod kterým byla jasně vidět její ňadra. Rafinovaně zalepila bradavky černou lepicí páskou, ale ani tak outfit nezachránila. Bylo to nevkusné a nevhodné.
Influencerka Andreea Cristea vypadala jako živočich zarůstající korály. Ruce mohla mít pouze v bok, jinak by se téměř nehnula.
Modelka Winnie Harlowová zvolila model, který ladil k pleti, ale módní kritici si raději zakrývali oči. Podle nich šlo o nevkusný model, který se na červený koberec nehodí.
Herečka Annie Gonzalezová a její podivné průhledné šaty. Bradavky si zalepila, ale výslednému efektu to moc nepomohlo.
Influencerka Angela Rozas Saiz si nelámala hlavu s tím, že jí vykukuje zadek. V červeném modelu ho odhalila v celé kráse.
Francouzský DJ Kiddy Smile vynesla na červený koberec model, který mnozí považovali za opravdu špatný vtip.
Raperka Ashnikko se ukázala v šatech, které připomínaly vředy nebo pupeny prapodivného stvoření ze sci.fi filmů. Na první pohled to opravdu nevypadalo pěkně a lidé se štítili se jí vůbec dotknout.
Influencer Gabriel Moses se na červeném koberci ukázal v modelu, který na první pohled hlásal do světa, že má peníze.
Hudebník Teddy Swims vypadal jako obří koule propagující plyšové hračky. Vkusné to rozhodně nebylo.
Influencerka Toni Laitesová to s výběrem šatů přehnala. Nedržela se hesla, že méně je více a zkombinovala prvky, které se k sobě nehodily. A to včetně kabelky.
Internetová osobnost Selby Drummondová představila na červeném koberci model, který připomínal koberec babičky.
Hvězdy seriálu Heated Rivarly Connor Storrie a Hudson Williams ukázaly pod zvláštními svršky mužnou hruď.
Modelka Amelia Gray nikdy nevynechá příležitost, kdy by se mohla odhalit. I v tomto případě jí málem vykoukla z šatů ňadra.
Herečka Odessa A’zion na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles vynesla model ze kterého jí nepřirozeně lezla ňadra a vůbec to nevypadalo lichotivě.
Britská zpěvačka a skladatelka Lola Youngová měla také model, který by se hodil spíš na smuteční rozloučení než červený koberec.
Nelichotivý a nevkusný model zvolila na červený koberec na udílení cen Olivier Awards i herečka Jo Fosterová.
Herečka Cynthia Erivová je naprostou milovnicí nejbizarnějších modelů, jaké by si na sebe člověk vůbec mohl vzít.
Komička a herečka Luenell na udílení cen Sdružení filmových a televizních herců SAG Awards vypadala, jako by si odskočila od afrických tanců. Na hlavě si nechala dokonce vytvořit gepardí vzor.
Audrey Nuna miluje modely Thoma Browne. V tomto případě je doplnila ještě o šperky od značky Messika. Na první pohled působil model zvláštně, ale nutno uznat, že byl elegantní a promyšlený.
Cole Escola na Met Gala v New Yorku a jeho model křičící: Vezměte mě do cirkusu, s tímto modelem tam zapadnu.
Americká topmodelka Gigi Hadidová by si mohla v tomto modelu rovnou odskočit na Antarktidu. S takovým outfitem by tam jistě nezmrzla.
Americký raper Lil Nas X se v tomto zlatém modelu zjevil jako přízrak, který sám sotva mohl chodit. Potřeboval neustálou asistenci.
Na Met Gala se sice návrháři mohou vyřádit, ale měli by myslet i na pohodlí VIP. Zpěvačka Lizzo v těchto šatech málem nepohnula hlavou.
Také nepoznáváte, kdo se skrývá v tomto smotku látky? Napovíme vám, je tam herečka Mindy Kalingová.
Influencerka a moderátorka Farhana Bodi a její růžová róby. Šaty někteří přirovnávali k vagíně.
Modelka Bella Hadidová bez okolků šokovala šaty, pod kterými se jasně rýsovala její ňadra.
Jako vánek nebo medúza? Jula Foxová v Csnnes vynesla model připomínající pytel na odpadky.
Návrhář Zac Poseno se jistě snažil, seč mu síly stačily, aby vytvořil model, který šokuje. Indická miss Urvashi Ratuela pak bizarní model vynesla a náležitě na červeném koberci šokovala.
Plus size modelka Ashley Grahamová se vytasila s módní lila barvou, pod všemi těmi záhyby a volány však téměř nešla vidět.
Modelka Irina Šaiková zkrátka miluje odhalování svého těla a neodolala ani na prestižní akci.
Ruská herečka Elena Lenina šokuje s každým outfitem, který vynese na červený koberec.
Raperka Nicki Minaj na Met Gala v New Yorku vynesla model, na kterém se s doplňky nešetřilo.
Herec Jared Leto si v roce 2018 donesl dokonce svou vlastní hlavu přímo na Met Gala.
