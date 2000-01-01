Miami Swim Week je každoroční týden módy, který se koná v Miami. Akce se zaměřuje na kolekce plavek a letního oblečení. Letos se konala na konci května. K vidění jsou nejnovější bikiny i plavky, které právě letí. Plavky předváděly VIP jako Lizzo, Megan Thee Stallion, Alix Earle, Molly Simsová a další.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Pokud se necítíte dobře kompletně odhalené jen v bikinách, skvělou volbou jsou plážové kalhoty.
Stále častěji jsou v módě bikiny, které jsou ženám o několik velikostí menší. Vyniknou v nich ňadra.
Pokud se nemůžete rozhodnout, zda si na sebe obléct bikiny, nebo plavky, jsou řešením i takové modely.
Plavky a plážové doplňky se stávají variabilními. Velkým hitem jsou například propracované sarongy, které lze různě uvázat a nosit i mimo pláž jako běžné oblečení.
Třásně, pásky, řetízky. Pokud chcete být jiné, můžete si bikiny doplnit o nějaký z takových kousků.
Značky ve velkém představily inovativní látky šetrné k životnímu prostředí a zaměřily se na etickou výrobu.
Bílé bikiny a kovbojské boty? Zdánlivě neslučitelná kombinace, která je ve výsledku módní peckou.
Krásky ale kromě plavek předváděly i dokonalá těla. V mnoha případech vylepšená díky plastickým chirurgům.
Autor: ČTK
Námořnická modrá je dobrou volbou a v kombinaci se vzory vynesete jedinečnou módní kreaci.
Do popředí se dostaly letos i metalické a třpytivé látky, vysoce propracované architektonické střihy a digitální potisky inspirované přírodou.
Černá je v kurzu stejně jako zvířecí motivy. Letos se na přehlídkovém mole ukazovaly nejen profesionální modelky. Bikiny předváděly i influencerky a jiné VIP osobnosti.
Kypré krásky se plavkové módy nebojí. A zpěvačka Lizzo s radostí ukazuje svou postavu. Za poslední rok se jí podařilo díky injekcím na hubnutí shodit desítky kilo.
