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Minisukně jsou už desítky let hitem. Slavné ženy jako Margot Robbie, Rihanna nebo Rita Ora milují hlavně retro styl z 90. let. Nosí ultra krátké modely, které zaujmou na první pohled. Podívejte se do naší galerie, komu takový model vyloženě sedne a kdo s minisukní přestřelil.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Playmate Ana Braga fotila pro Playboy. Občas to i v jejím běžném životě vypadá, jako kdyby se rozhodla opět fotit lechtivější snímky. Její nadýchaná sukně byla poněkud extravagantnějším modelem.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Rita Ora si roky udržuje skvělou postavu díky dřině v posilovně. A ráda pak své křivky ukazuje. V tomto případě zvolila velmi krátkou černou minisukni, na kterou by si troufl málokdo.
Autor: Profimedia.cz
Ashley Robertsová je americká zpěvačka, tanečnice, moderátorka a herečka. Dbá tedy na to, aby byla na veřejnosti vždy dokonale oblečená kdyby ji náhodou zastihli paparazzi jako v tomto případě. Její módní styl je velmi výrazný, hravý a odvážný. Často kombinuje ženské prvky s prvky pouliční módy. A tentokrát vsadila na minisukni zelené barvy z umělé kůže.
Autor: Profimedia.cz
Joy Corriganová je americká modelka a herečka. Proslavila se focením pro Sports Illustrated a Victoria’s Secret. Je také tváří mnoha luxusních značek a právě modely známých návrhářů pak ráda nosí i na večírky. V tomto případě oblékla model Tanaka Vintage.
Autor: Profimedia.cz
Podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová má na sobě třpytivý top a minisukni z kolekce Swarovski x Skims. Kim ráda nosí modely z vlastní kolekce, které tímto způsobem zároveň i propaguje. A rozhodně se jí to vyplácí. Co si vezme na sebe, to její fanoušci hned vykoupí.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Margot Robbie vynesla do společnosti černý elegantní komplet od značky Moschino z kolekce jaro 2015.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Alessandru Ambrosio v červenomodrém kostýmku od značky Off-White na přehlídce během pařížského týdne módy v únoru 2024. V ultra krátké mini ukázala své dlouhé nohy.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Ashley Robertsová v pleteném svetru s argyle vzorem a skládané mini na pochůzkách v New Yorku.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Katy Perry vyrazila ve svítivě zeleném kompletu značky Dolce & Gabbana na předávání cen Nickelodeon Kids’ Choice Awards.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a producentka Gia Skova vyrazila do ulic Santa Moniky v řasené minisukni.
Autor: Profimedia.cz
Zajímavě řešenou džínovou minisukni vynesla na procházku dcera zpěvačky Madonny Lourdes Leonová.
Autor: Profimedia.cz
Džínová sukně by neměla chybět v šatníku žádné ženy. I modelka Jennifer Nicole Lee minisukni vynesla.
Autor: Profimedia.cz
Topmodelka Hailey Bieberová zvolila džinovou minisukni se zajímavě řešeným zapínáním na knoflíčky vpředu.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Alessandra Ambrosio vyrazila na večírek v Miláně v minisukni s flitry značky Moschino.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Winnie Harlowová má na sobě výrazný modrý monochromatický outfit skládající se z prořezávaného crop topu a minisukně v kombinaci s dlouhým kabátem a odpovídajícími vysokými kozačkami nad kolena.
Autor: Profimedia.cz
Ashley Robertsová ještě jednou. Je velkou milovnicí minisukní a ráda nosí tyto modely na všechny způsoby.
Autor: Profimedia.cz
Designérka Kimberley Garnerová má na sobě žlutý zkrácený kardigan a odpovídající skládanou minisukni značky Showpo.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Alessandra Ambrosio miluje luxusní módu stejně jako sportovní jednoduché kousky běžných značek. V tomto případě pro sport zvolila model značky Nike včetně bot.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka Eiza Gonzalezová oblékla velice úspornou mini s károvaným vzorem.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Heidi Klumová se od hlavy k patě oblékla do značky Moschino, a to včetně sexy minisukně.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Kaia Gerberová (na fotografii vlevo) na večírek vynesla elegantní černou mini.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Hailey Bieberová miluje krátké sukně. Dříve je nosila častěji, ale jako máma už raději volí praktičnost.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Pixie Lottová je známá svým výrazným módním stylem, často kombinujícím moderní trendy s retro prvky. V tomto případě se inspirovala dámami z Francie a vynesla latexovou černou mini i zářivě rudý baret.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a herečka Olivia Culpo v minulosti uvedla, že ráda kombinuje luxusní značky s retro kousky, které si kupuje v second handech.
Autor: Profimedia.cz
Na hudební festival se skvěle hodí oblečení inspirované Divokým západem. Pokud máte nějaký festival v plánu, stejně jako modelka Ann Presley s takovou minisukní nešlápnete vedle.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Frida Aasenová vyrazila ve žlutém dvoudílném kompletu s volánky na festival Revolve.
Autor: Profimedia.cz