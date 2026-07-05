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Nostalgie s vůní táboráku. Zavzpomínejte na letní tábory v Československu
Ať už na vodě, nebo na louce u lesa, letní tábory byly v dobách Československa pro kluky a holky synonymem prázdnin. Zatímco jejich rodiče a prarodiče budovali socialismus, oni si užívali...
Čím méně látky, tím lépe. Slavné krásky ukázaly v bikinách téměř vše
Evropu sužují horka, která nemají obdoby. Nejlépe je u vody a v bikinách, které jsou co nejúspornější. A přesně takové často volí i známé krásky. Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které se...
Sestry Naderovy pobláznily internet. V odvážných modelech ukazují téměř vše
Sestry Naderovy – Brooks, Mary Holland, Grace Ann a Sarah Jane, jsou čtveřice mladých modelek a hvězd reality show z Louisiany. V New Yorku budují kariéru v módním průmyslu a staly se populární díky...
Modré oči jako okno do duše. Tyto hvězdy se jimi mohou pochlubit
Máte modré oči? Pak patříte společně se známými hvězdami z naší galerie mezi zhruba 10% populace, které se jimi mohou pochlubit. Podívejte se, jestli nemáte podobnou blankytně modrou barvu očí jako...
Tito slavní mají v červenci narozeniny. Patří sem ty největší hvězdy
Podívejte se do naší galerie na zahraniční i české hvězdy, které v červenci čekají velké oslavy jejich narozenin. Někomu by jejich skutečný věk hádal jen málokdo. Patří sem osobnosti jako Harrison...
Velký horoskop pro letošní léto. Co vás čeká v lásce i v práci?
Léto 2026 nebude tradičním obdobím dovolených, protože jej charakterizují dynamické změny, akční vývoj a průlomová rozhodnutí. Povede to zejména k zásadnímu přehodnocení toho, jak fungujete,...
Oblékněte se do letního rytmu. Sáhněte po volnosti a pohodlí
Užijte si prázdniny v uvolněných siluetách a krásně zpracovaných modelech, které vás budou provázet pohodovými dny i teplými letními večery.
Vsaďte na osobní podpis. Jak vnést do šatníku hravost a originalitu
Personalizace oblečení už není jen trend, ale způsob, jak projevit v módě vlastní hlas. Monogramy, přívěsky nebo výšivky propůjčují i obyčejným kouskům charakter a jedinečnost. Stylistka Julia...
Přebalování bylo snadné, teď syna hlídám pomocí rolničky, líčí nevidomá maminka
Až budete na hřišti se svým dítětem, zavřete oči. Jak dlouho to ve tmě vydržíte? Pro Šarlotu Poláškovou je to každodenní realita. S manželem, který je stejně jako ona nevidomý, vychovávají dvouletého...
Celý život žárlila na sestru. Pak přišla zpráva, která všechno změnila
Měla pocit, že sestře vychází úplně všechno, zatímco jí se život rozpadá pod rukama. Roky skrývanou žárlivost ukončila až chvíle, kdy do jejich rodiny vstoupila vážná nemoc.
Jak předejít zánětu močových cest? Těchto 10 rad lékařů opravdu funguje
Záněty močových cest patří mezi potíže, které dokážou velmi rychle znepříjemnit každodenní život. Častěji trápí ženy, ale nevyhýbají se ani mužům. Stačí prochladnutí nebo oslabená imunita a...
Minisukně podle slavných krásek si zamilujete, jsou módní a sexy
Minisukně jsou už desítky let hitem. Slavné ženy jako Margot Robbie, Rihanna nebo Rita Ora milují hlavně retro styl z 90. let. Nosí ultra krátké modely, které zaujmou na první pohled. Podívejte se do...
Průjem je problém cestovatelů. V tropech mají tendenci nás „přeléčit“, varuje lékař
Na jaké nástrahy se připravit, když vyjíždíte do exotických krajů či třeba jen na Balkán? Která očkování jsou nezbytná a která doporučená? A proč nemá cenu to přehánět? Na to v rozhovoru pro časopis...
Horoskop pro každé znamení na 28. týden roku 2026
Jak se nám bude dařit v druhém červencovém týdnu podle hvězd? Raci, mohou se vám ozvat potíže se spánkem nebo s migrénami. Proto o sebe dobře pečujte. Kozorozi, tento týden bude ideální pro úklid...
Krásky z videoklipů, které vévodily devadesátkám
Dnes už jsou mnohdy ve věku babiček, v devadesátých letech však byly krásky z naší galerie na vrcholu kariéry a stanice MTV vysílala videoklipy, ve kterých excelovaly. Podívejte se na zpěvačky, které...
Letní trendy v plavkách: Vyberte si ten správný kousek podle typu postavy
Léto se blíží mílovými kroky a s ním i pobyt u vody a „chytání bronzu“. Je tedy čas poohlédnout se po padnoucích plavkách. Vybírat z nepřeberného množství je potřeba nejen podle barvy a vzoru, ale...
Z chůvičky se ozývají děsivé zvuky, tvrdila manželovi. Ten jí nevěřil
Podivné zvuky z dětské chůvičky zpočátku přisuzovala technické závadě. Když se ale opakovaly i po výměně přístroje, začala pochybovat o všem, co do té doby považovala za samozřejmé.