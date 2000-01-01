náhledy
Sice ještě nevydělávají, ale už teď mají na kontech tolik peněz, o kterých se normálním lidem může jen zdát. A vděčí za to jen a pouze svým bohatým rodičům. Takové jsou dnešní děti světových hvězd, které jsou do budoucna skvěle zajištěné. Některé z nich však neusínají na vavřínech a snaží se jako rodiče.
V přepočtu zhruba tři a půl miliardy korun má už nyní dcera zpěvačky Beyonce a rapera Jay Z, krásná Blue Ivy. A její sourozenci na tom jsou velmi podobně. Do budoucna mají tedy opravdu neskutečně slušný základ.
V přepočtu zhruba pět set milionů korun má mít díky otci k dispozici Suri Cruise. Její tatínek herec Tom Cruise o ni sice nejeví zájem a dal přednost scientologické církvi, ale co se financí týče, na ni nezapomněl.
Už nyní má každé dítě zpěvačky Rihanny na kontě zhruba v přepočtu pět set milionů korun. Než děti dospějí, částka se ještě zvýší.
Zhruba dvě stě milionů korun má v přepočtu už nyní dcerka tenisové legendy Sereny Williamsové Olympia.
Zhruba dvě stě padesát milionů korun má díky slavné mamince, herečce Salmě Hayekové, Valentina Paloma Pinaultová. A to k tomu ještě není připočteno jmění, které jí bude náležet díky bohatému otci.
Děti zpěvačky Jennifer Lopezové budou mít ihned po dovršení plnoletosti každé k dispozici v přepočtu zhruba třicet milionů korun.
Děti fotbalisty Davida Beckhama na tom také nejsou špatně. Brooklyn má v přepočtu zhruba dvě stě milionů korun, Romeo okolo sta milionů korun, Cruz má stejně jako Romeo a nejmladší Harper (na fotografii) má zhruba dvaatřicet milionů korun.
Dvojčata zpěvačky Mariah Carey, Monrie a Moroccan, mají k dnešnímu dni každý na účtu v přepočtu zhruba pět set milionů korun. Samozřejmě jejich účty dál vydělávají, takže než dovrší plnoletosti, částka se ještě navýší. Díky mamince tak budou mít do základu opravdu tučnou sumu.
Děti zpěvačky Christiny Aguilery, Summer Rain a Max, mají aktuálně každý na kontě zhruba v přepočtu sto deset milionů korun.
Dcera Michaela Jacksona Paris Jacksonová má k dispozici po otci v přepočtu zhruba tři miliardy korun.
V přepočtu pětaosmdesát milionů korun dostala ihned po dovršení plnoletosti dcera zpěvačky Madonny Lourdes Leonová.
Zhruba v přepočtu třiašedesát milionů korun zdědila po otci slavném dobrodruhovi Steveu Irwinovi jeho dcera.
Dannielynn Birkheadová je dcerou zesnulé Anny Nicole Smithové. A po matce zdědila v přepočtu zhruba pětašedesát milionů korun. Paradoxem je, že i její matka peníze zdědila. Dostala je po vleklých soudech po svém zesnulém manželovi, který byl o desítky let starší než ona.
Synové hudebníka Gavina Rossdaleho a jeho bývalé partnerky zpěvačky Gwen Stefani si jednou rozdělí v přepočtu zhruba dvě miliardy korun.
Návrhářka Rachel Zoe má aktuálně pro syny Kaiuse a Morrisona v přepočtu zhruba sto milionů korun.
Dcera podnikatelky Kylie Jennerové, Stormi Websterová, je ještě malinká holčička. Už nyní má na svém kontě díky matce v přepočtu třiašedesát milionů korun.
Dcera Kim Kardashianové a Kanye Westa alias Ye má stejně jako její ostatní sourozenci už dnes na účtu v přepočtu zhruba devět set milionů korun.
V přepočtu zhruba dvaačtyřicet milionů korun jednou dostane každé z dětí Megan Foxové.
