Toto jsou nejmladší světoví miliardáři. Děti slavných jsou boháči
Nahá seznamka fascinuje víc intimitou než erotikou, míní psycholožka
Televizní seznamka založená na nahotě podle psycholožky Hany Mezerové připomíná spíš nudapláž než svádění a erotickou situaci. „Lidé jsou fascinováni tím, jak se chováme, když odpadnou všechny...
KVÍZ: Škamna, bradýř nebo furtka: Rozumíte slovům, která dávno vyšla z módy?
Čeština se za staletí pořádně proměnila. Některá slova vymizela, jiná přežila jen v nářečích nebo v pohádkách. Vyzkoušejte si, jak dobře rozumíte starší češtině, a zjistěte, jestli byste se domluvili...
Hasičky z Nového Zélandu se po vzoru australských kolegů odhalily
Australští hasiči a jejich kalendář se sexy fotografiemi se zvířaty už je známý po celém světě. S novinkou ale přicházejí na Novém Zélandu. Vydali vůbec první národní kalendář na podporu výzkumu...
Modelka Pontonová ukazuje, že sexy jsou i ženy s menším poprsím
Nehroutí se z toho, že jí v oblasti hrudníku nebylo příliš přáno. Naopak udělala modelka Olivia Pontonová z menšího poprsí přednost a opravdu nepomýšlí na plastiku. Užívá si a těší ji, že je zdravá....
Znamení, která nejsou stvořena pro vztah, ale budou super milenci či kamarádi
Tak s těmito lidmi do partnerství raději nechoďte, nepatříte-li k těm, kteří mají rádi adrenalin a rozchody. Ovšem, pokud hledáte skvělého milence nebo kamaráda, pak vám tato znamení poslouží nejlépe...
Preventivní prohlídky 2026 se mění. Lékař vám udělá víc testů zdarma
Chodíte pravidelně k lékaři? Měli byste. Preventivní prohlídky mohou pomoci odhalit závažné onemocnění v jeho začátku, a tím zlepšit jeho prognózu. Od ledna 2026 se navíc preventivní prohlídky mění,...
Husa pečená přes noc, svěží lehké letošní víno. Znáte svatomartinské tradice?
Svátek svatého Martina letos připadne na úterý, ale mnoho z nás se vrhne do hodování už o víkendu. V nejedné domácnosti či hospůdce se budou prohýbat stoly pod pečenou husou s knedlíky a několika...
Svezte se na vlně noblesy, old money móda se bude líbit
Sází na tichý luxus, tradici a nadčasovost. Prim hraje kvalita a padnoucí kousky, které působí přirozeně i výjimečně. Nechte svůj šatník vyprávět příběh o vkusu, který nestárne a nesleduje přechodné...
Toto jsou nejmladší světoví miliardáři. Děti slavných jsou boháči
Sice ještě nevydělávají, ale už teď mají na kontech tolik peněz, o kterých se normálním lidem může jen zdát. A vděčí za to jen a pouze svým bohatým rodičům. Takové jsou dnešní děti světových hvězd,...
Každá žena může zažít poporodní depresi. Poznejte včas varovné příznaky
Období po narození miminka by podle zažitých stereotypů mělo být pro ženu tím nejšťastnějším v životě. Jenomže co když se děje pravý opak? Poporodní deprese umí být zákeřný nepřítel.
Horoskop pro každé znamení na 46. týden roku 2025
Co nám hvězdy připravily do dalšího podzimního týdne? Panny, vy už jste si představovaly klidné týdny do konce roku, ale realita bude jiná. Nepanikařte a na víkendy si naplánujte relax. Ryby, vy...
Naučte se zavřit ty nejchutnější utopence.
Žena ze sebe dělá mladici a nachytává na internetu nevěrníky
Padesátiletá vizážistka a příležitostná herečka Patricia Lichtenbergerová se vyžívá v proměnách sebe sama. Zatímco v reálném životě už má šediny a vrásky, na internetu se prezentuje jako krasavice s...
Závislost na telefonech vede k úzkostem i bolestem hlavy
Mobily nám dokážou v mnoha ohledech pomoci. Když jim však podlehneme, zaděláváme si na nepříjemné vztahové problémy. Stali jste se závisláky?
Semiš je elegantní a sluší všem. Vyzkoušejte ho letos na podzim
Na omak příjemný, na pohled elegantní – takový je semiš, který právě září na módním nebi. K dostání je v nejrůznějších podobách i barvách. Jedno ovšem všechny tyto kousky spojuje – lichotí každé...
Vražda, kletba i kontroverzní aukce. Příběhy slavných diamantových šperků
Diamanty nás svou krásou a odolností fascinují už po dlouhá staletí. Kdekdo po nich touží a obdivuje je. Vzpomeňme na Marilyn Monroe, která zpívala, že „diamanty jsou nejlepší přátelé”. Svým...
Kolik kroků kdo nachodí? Vedou muži, děti a ti, kdo si je počítají
Počítáte si kroky a zajímá vás, jak si vedete v porovnání s ostatními? Průměr se liší podle věku, pohlaví i profese. A roli hraje dokonce i samotné počítání. Podle odborníků přitom může už několik...