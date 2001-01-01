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Vzpomenete si ještě, které krásky plnily magazíny v období před zhruba dvaceti lety? Ukazovaly se ve filmových trhácích na filmových plátnech a chodily prestižní přehlídky? V období milénia se to VIP hvězdami jen hemžilo. Mnohé z nich už jsou dnes babičky, ale v miléniu byly na vrcholu.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Emmanuelle Béartová excelovala v roce 2002 ve snímku 8 žen. Dnes už je této francouzské herečce dvaašedesát let a je trojnásobnou mámou.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Juliette Binoche excelovala v období milénia v mnoha filmech. Jako například Dveře dokořán z roku 2006 nebo Čokoláda z roku 2000.
Autor: Falcon
Francouzská herečka Sophie Marceau v miléniu hrála ve snímcích jako Alex a Emma z roku 2003, Věrnost z roku 2000 nebo Záhadná neznámá z roku 2007.
Autor: © Michel Comte Estate / I-Management SA
Herečka Charlize Theronová excelovala v období milénia ve filmech jako Listopadová romance z roku 2001, Zrůda z roku 2003 nebo Hlava v oblacích z roku 2004.
Autor: AP
Herečka Natalie Portmanová v této době excelovala ve filmech jako V jako Vendeta z roku 2005, Na dotek z roku 2004 nebo Paříži, miluji Tě z roku 2006.
Autor: Matt J. Terrill, AP
Herečka Nicole Kidmanová v období milénia hrála ve snímcích jako Moje krásná čarodějka z roku 2005, Hodiny z roku 2002 nebo Moulin Rouge z roku 2001.
Autor: AP
Herečka Helen Mirrenová si v tomto období zahrála v mnoha filmech. Byly to například tyto: Život s Helenou z roku 2004, Královna z roku 2006 nebo Na odstřel z roku 2009.
Autor: AP
Herečka Uma Thurmanová excelovala ve filmech jako Kill Bill z roku 2003, Producenti z roku 2005 nebo Pocit viny z roku 2007.
Autor: AP
Herečka Anna Mouglalisová v období milénia hrála ve filmech jako Nový život z roku 2002, Mužská hra z roku 2003 nebo Temné moře z roku 2006.
Autor: archiv Chanel
Hvězdou milénia byla i herečka Penélope Cruzová. Zahrála si ve filmech jako Vicky Cristina Barcelona z roku 2008, Hlava v oblacích z roku 2004 nebo Kokain z roku 2001.
Autor: Falcon
Herečka Scarlett Johanssonová hrála v období milénia ve filmech jako Ztraceno v překladu z roku 2003, Ostrov z roku 2005 nebo Dokonalý trik z roku 2006.
Autor: AP
Herečka Julianne Moore excelovala ve filmech jako Daleko do nebe z roku 2002, Potomci lidí z roku 2006 nebo Single Man z roku 2009.
Autor: Reuters
Herečka Catherine Deneuve v období milénia hrála ve filmech jako Mušketýr z roku 2001, Časy se mění z roku 2004 nebo Persepolis z roku 2007.
Autor: Reuters
Herečka Julia Robertsová v tomto období excelovala ve snímcích jako Erin Brockovich z roku 2000, Dannyho parťáci z roku 2001 nebo Na dotek z roku 2004.
Autor: AP
Herečka Audrey Tautou se v miléniu blýskla ve filmech jako Amélie z Montmartru z roku 2001, Má mě rád, nemá mě rád z roku 2002 nebo Šifra mistra Leonarda z roku 2006.
Autor: Reuters
Herečka Naomi Wattsová excelovala v této době ve snímcích jako Mulholland Drive z roku 2001, 21 gramů z roku 2003 nebo King Kong z roku 2005.
Autor: AP
Herečka Cate Blanchettová byla hvězdou snímků jako Pán prstenů: Dvě věže z roku 2002, Letec z roku 2004 nebo Podivuhodný případ Benjamina Buttona z roku 2008.
Autor: Reuters
Herečka Kim Basingerová excelovala ve snímcích jako 8. míle z roku 2002, Dveře v podlaze z roku 2004 nebo Svědkem zločinu z roku 2008.
Autor: Reuters
Nejen herečky ale kralovaly miléniu. Hvězdou byla například i supermodelka Gisele Bündchenová. V roce 2005 například předváděla v Riu de Janeiru modely značky Colcci,
Autor: Profimedia.cz
Nezapomenutelnou ikonou milénia byla i modelka Naomi Campbellová, která se s věkem téměř nemění.
Autor: AP
Stejně tak jako modelka Alessandra Ambrosio. Dnes už je několikanásobnou mámou, ale postavu má stále jako za mlada. Mohou za to jistě dobré geny, ale i střídmost v jídle a pravidelný pohyb.
Autor: AP
Během milénia hledala modelka Tyra Banksová díky pořadu Amerika hledá topmodelku nové tváře, které by mohly kralovat přehlídkovým molům.
Autor: Reuters
Mezi nejúspěšnějšími modelkami světa byla i kráska původem z Česka modelka Karolína Kurková.
Autor: Reuters
Herečka Anne Brochetová zazářila ve filmech jako Dust z roku 2001, V mysli vraha z roku 2004 nebo Rok v mém životě z roku 2006.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Maribel Verdu v této době excelovala ve snímcích jako Mexická jízda z roku 2001, Občasné bouřky z roku 2003 nebo Faunův labyrint z roku 2006.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Isabelle Huppertová zazářila ve filmech jako Pianistka z roku 2001, 8 žen z roku 2002 nebo Soukromý majetek z roku 2006.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Zhang Ziyi si v období milénia zahrála ve snímcích jako Gejša z roku 2005, Květy jasmínu z roku 2004 nebo Hrdina z roku 2002.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Liv Tylerová v této době byla hvězdou filmů jako Pán prstenů: Společenstvo Prstenu z roku 2001, Táta na plný úvazek z roku 2004 nebo Volání o pomoc z roku 2007.
Autor: AP
Herečka Jennifer Connelly se v této době blýskal ve filmech jako Requiem za sen z roku 2000, Dům z písku a mlhy z roku 2003 nebo Krvavý diamant z roku 2006.
Autor: Dreamworks Pictures
Herečka Drew Barrymore byla hvězdou snímku Charlieho andílci nebo 50x a stále poprvé z roku 2004.
Autor: Reuters
Herečka Lucy Liu se stejně jako Drew blýskla ve filmu Charlieho andílci a dále ve snímcích jako Chicago z roku 2002 nebo Kill Bill z roku 2003.
Autor: Wallpapermenu
Třetí do party ve snímku Charlieho andílci byla herečka Cameron Diazová. Mimo to si v miléniu zahrála ve filmech jako Prostě sexy z roku 2002 nebo Prázdniny z roku 2006.
Autor: www.allmoviephoto.com
Herečka Katherine Heiglová v této době byla hvězdou snímků jako 27 šatů z roku 2008 nebo Chceš mě, chci tě z roku 2009.
Autor: AP