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Z filmových pláten až k roli babiček. Vzpomínáte na hvězdy milénia?

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Vzpomenete si ještě, které krásky plnily magazíny v období před zhruba dvaceti lety? Ukazovaly se ve filmových trhácích na filmových plátnech a chodily prestižní přehlídky? V období milénia se to VIP hvězdami jen hemžilo. Mnohé z nich už jsou dnes babičky, ale v miléniu byly na vrcholu.
V období milénia se to v magazínech jen hemžilo těmito kráskami. Emmanuelle Béartová (2011) Michel Comte: Sophie Marceau Herečka Charlize Theronová Natalie Portmanová na předávání Zlatých glóbů v šatech Viktor&Rolf (2011) Nicole Kidmanová Zlaté Glóby 2010 - Helen Mirrenová Cannes 2011 - Uma Thurmanová Herečka Anna Mouglalisová zvolila na přehlídku Chanel Haute Couture černé... Scarlett Johanssonová (9. června 2013) Julianne Moore Herečka Catherine Deneuve (Ženeva, 24. října 1996)

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