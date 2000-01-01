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Podívejte se do naší galerie na třicet seriálových mileneckých párů, na které diváci jen tak nezapomenou. Mnohdy jim láska nebyla přána, ale nakonec si k sobě našli cestu. Patří sem páry z desítky let starých seriálů, ale i ty novější, které hltá současná generace na streamovacích platformách.
Autor: koláž iDNES.cz
Sarah Jessica Parkerová jako Carrie Bradshaw a Chris Noth coby pan Božský ve filmu Sex ve městě. Kdo by neznal tento kultovní pár, který se v seriálu mnohokrát rozešel, pak se dal opět dohromady, nakonec se po mnoha eskapádách i vzali. Ale nakonec Carrie zůstala bez pana Božského, který zemřel na infarkt.
Autor: © New Line Cinema
Kaley Cuoco a Johnny Galecki alias seriálová Penny a Leonard ze seriálu Teorie Velkého třesku tvořili pár i ve skutečnosti. V seriálu byli naprosto nesourodou dvojicí, které to ale vcelku dobře klapalo.
Autor: Profimedia.cz
David Schwimmer a Jennifer Anistonová coby Ross a Rachel v seriálu Přátelé. V seriálu se vzali v Las Vegas, měli pauzu, počali nevědomky dítě, několikrát se rozešli, zase se dali dohromady. Bláznivější dvojici aby člověk pohledal. Přesto je diváci milovali.
Autor: © Warner Bros. Television
Hrdinové seriálu Akta X agenti Mulder a Scullyová. Alias David Duchovny a Gillian Andersonová. V seriálu trvalo sedm let, než se jejich čistě profesionální vztah přetavil v románek.
Autor: Bontonfilm
Jughead a Betty ze seriálu Riverdale. Alias herci Cole Sprouse a Lili Reinhartová. Zpočátku seriálu to nevypadalo, že by se zrovna tito dva měli dát dohromady. Osud je ale nakonec svedl dohromady, když vyšetřovali vraždu.
Autor: koláž iDNES.cz
Booth a Temperance v seriálu Sběratelé kostí. Alias herci David Boreanaz a Emily Deschanelová. Agent a forenzní antropoložka se dlouho sbližovali, až se do sebe nakonec zamilovali.
Autor: Archiv Sběratelé kostí
Brenda a Dylan v seriálu Beverly Hills 90210. Naprosto ikonická dvojice, kterou ztvárnili herci Shannen Doherty a Luke Perry.
Autor: Profimedia.cz
Aktuálně mohou diváci na streamovací platformě Netflix hltat další sérii seriálu Návrat do Sullivan’s Crossing, kde je ústředním párem Maggie a Cal alias Morgan Kohanová a Chad Micahel Murray.
Autor: Profimedia.cz
Dodnes mohou diváci na televizních obrazovkách vidět Coryho a Topangu ze seriálu Boy Meets World alias herce Bena Savage a Danielle Fishelovou.
Autor: Profimedia.cz
Elena a Damon alias naprosto legendární dvojice ze seriálu Upíří deníky. Ztvárnili ji herci Nina Dobrevová a Ian Somerhalder.
Autor: Profimedia.cz
Meredith a Derek ze seriálu Chirurgové. Pár, který to v seriálu rozhodně neměl jednoduché. Trvalo, než spolu mohli být, pak se jejich osudy konečně definitivně protnuly, měli děti a nakonec jejich vztah skončil smrtí Dereka. Přesto na role herců Ellen Pompeo a Patricka Dempseyho fanoušci jen tak nezapomenou.
Autor: Profimedia.cz
Devi a Paxton jsou hrdiny seriálu Tenkrát poprvé na streamovací platformě Netflix. Tyto postavy ztvárnili herci Maitreyi Ramakrishnanová a Darren Barnet a hlavně náctiletí fanoušci je milují.
Autor: Profimedia.cz
Kdo by neznal seriál Emily v Paříži, který hltá celý svět a jeho hlavními postavami byli od začátku rozkošná Emily a sexy kuchař Lucas. Tuto ústřední dvojici si zahráli herci Lily Collinsová a Lucas Bravo. V poslední sérii se diváci konečně dočkají, zda spolu tito dva zůstanou.
Autor: Profimedia.cz
Nejprve byl film, až pak přišel na řadu i seriál. Jeden den. A v něm dvojice Emma a Dexter. V seriálu herci Ambika Moodová a Leo Woodall. Romantický tragický příběh divákům učaroval.
Autor: koláž iDNES.cz
Původní série seriálu Super drbna a s ní postavy Blair a Chucka. Dvojice, která zprvu svůj románek tajila, ale přitom do sebe byli bláznivě zamilovaní. Ztvárnili je herci Leighton Meesterová a Ed Westwick.
Autor: Profimedia.cz
Jack a Rebecca alias pár ze seriálu Takhle to je. Ztvárnili je herci Milo Ventimiglia a Mandy Moore.
Autor: Profimedia.cz
Dalším párem ze seriálu především pro náctileté je Cole a Jackie. V seriálu Můj život s Walterovic kluky ukazují, že vztahy mohou být značně zamotané.
Autor: Profimedia.cz
Velmi netradiční a psychopatickou dvojicí jsou v seriálu The End of the F***ing World James a Alyssa, které hrají Alex Lawther a Jessica Barden.
Autor: koláž iDNES.cz
Claire a Jamie pár ze seriálu Cizinka. Alias herci Caitríona Balfe a Sam Heughan. Historicko-romantická sága s prvky sci-fi kombinuje cestování v čase, politické intriky, válečné konflikty a osudový milostný příběh.
Autor: Profimedia.cz
Kdo by neznal Dawsonův svět a v něm dvojici Joeyho a Pacey, které ztvárnili herci Joshua Jackson a Katie Holmesová.
Autor: Profimedia.cz
Další ikonickou dvojicí jsou Lorelai a Luke, kteří se do sebe zamilovali v seriálu Gilmorova děvčata. Ztvárnili je herci Lauren Grahamová a Scott Patterson.
Autor: Archiv Lorelai a Luke, Gilmorova děvčata
Novější dvojicí jsou John a Sarah ze seriálu Outer Banks. Hrají je Chase Stokes a Madelyn Clyne.
Autor: koláž iDNES.cz
Dnes už legendární dvojicí jsou také Marshall a Lily ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku. Hráli je Jason Segel a Alyson Hanniganová.
Autor: koláž iDNES.cz
Současným hitem je na Netflixu seriál Virgin River, kde je ústřední dvojicí Mel a Jack a hrají je herci Alexandra Breckenridge a Martin Henderson.
Autor: koláž iDNES.cz
Fenoménem je stále i seriál Stranger Thing, kde je jednou z mileneckých dvojic Nancy a Jonathan, které ztvárnili herci Natalia Dyerová a Charlie Heaton.
Autor: koláž iDNES.cz
V seriálu One Tree Hill byli nezapomenutelní Nathan a Haley, které hráli James Lafferty a Bethany Joy Lenzová.
Autor: Profimedia.cz
V seriálu To nikdo nechce je poněkud nesourodou dvojicí Noah a Joanne, které si zahráli herci Adam Brody a Kristen Bellová.
Autor: Profimedia.cz
Kultovním seriálem bylo i dílo Čarodějky, kde byla hlavní milenecká dvojice Leo a Piper, které hráli Brian Krause a Holly Marie Combsová.
Autor: koláž iDNES.cz
V seriálu O.C. byli zase nezapomenutelní Seth a Summer, které hráli Adam Brody a Rachel Bilsonová.
Autor: Profimedia.cz