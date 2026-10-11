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Výsledky voleb
Hráli už jako děti. Dnes patří mezi největší hollywoodské hvězdy
Pětatřicet současných hvězd začínalo už v dětství. K filmu přičichla většina z nich ve velmi nízkém věku a kupodivu se stále drží na výslunní a mají své čestné místo v Hollywoodu. Podívejte se, jak...
Co jíst každý den a co jen párkrát týdně? 40 potravin pro zdravější jídelníček
Nemusíte shánět žádné exotické superpotraviny. Zdravý jídelníček lze poskládat z běžných potravin, které dobře znáte. Vybrali jsme 40 z nich a poradíme, čím tělu prospívají, jak často je jíst a na co...
Z chudoby mezi milionáře. 40 hvězd, které si své bohatství musely vydřít
Podívejte se do naší galerie na čtyřicet světových osobností, které se dnes „topí“ v penězích, ale v minulosti žily v chudobě. Všechen svůj majetek si musely tyto hvězdy tvrdě vydřít a rozhodně znají...
Instagramové krásky, které slávu staví na obřím poprsí
Podívejte se do galerie na dvaatřicet krásek, které mají jedno společné. Všechny mají obří silikonová ňadra, kterými se rády chlubí a právě na nich postavily i svou kariéru a celkovou slávu....
Bikiny, volány, zvonáče. Módní přehlídky za socialismu inspirovaly i dráždily
Z dnešního pohledu by se mohlo zdát, že móda nezná hranic. Pojďme se však vrátit pár desetiletí zpět. V dobách budování socialismu šly parádní outfity na export, zatímco v československých obchodech...
Praskly jí prsní implantáty. Kosmetická magnátka skončila v nemocnici
Dvaačtyřicetiletá Huda Kattanová vybudovala své kosmetické impérium na maximální otevřenosti k zákazníkům i fanouškům. Otevřeně tedy hovořila i o problémech, které jí způsobil prasklý implantát. A...
Posviťte si na pigmentové skvrny. Zbavit se jich ale bude chtít čas
Léto je pryč, ale na tvářích, dekoltu nebo rukou po něm často zůstávají stopy v podobě tmavých skvrn. Jak se „podpisů“ od sluníčka zbavit?
Lehce nedbale, ale přirozeně. Podzimní líčení chce i kapku nedokonalosti
Podzimní líčení letos opouští dokonale uhlazený vzhled a sází na přirozenost, kapku nedokonalosti a především na osobitost a jedinečnost. Základem zůstává zdravá, opečovaná pleť.
Deset otázek, na které se možná stydíte zeptat gynekologa. Známe odpovědi
Únik moči, bolest při sexu, nepravidelná menstruace nebo ztráta chuti na milování. O některých potížích se ženám nemluví snadno, jiné zase nevědí, zda jsou ještě normální. Odborníci odpovídají na...
Objevte radost v obyčejných chvílích. Nový trend sází na romantiku v životě
Někdy si myslíme, že náš život není tak skvělý a úžasný, jako mají hvězdy sociálních sítí. Možná si ho jen neumíme romantizovat. Není potřeba plout na obláčku dokonalých iluzí, jde spíš o jemnou...
Milenecké páry z televizních obrazovek, na které se jen tak nezapomene
Podívejte se do naší galerie na třicet seriálových mileneckých párů, na které diváci jen tak nezapomenou. Mnohdy jim láska nebyla přána, ale nakonec si k sobě našli cestu. Patří sem páry z desítky...
Bolavé koleno může mít příčinu v páteři. Fyzioterapeutka boří mýty o bolestech zad
Bolestí zad přibývá, přestože nabídka vyšetření a terapií nikdy nebyla bohatší. Důvodem prý může být i to, že lidé často dostávají péči, která je udržuje v roli pacienta a také v přesvědčení, že...
Brynzové lokše: Bramborové placky se slaninou a cibulkou
Lehké
80 min
Z vařených brambor připravíme tenké placky, které opečeme nasucho na rozpálené pánvi a potřeme...
Horoskop pro každé znamení na 42. týden roku 2026
Užijte si následující podzimní dny v plné síle. Panny doslova zaplaví kupa skvělých nápadů, které se vyplatí rozpracovat. Ryby dostanou chuť se pustit do nových kurzů či studia. A ostatní znamení?...
Kosmetická katastrofa v kabelce. Jak zachránit poničená líčidla?
Spadl vám pudr, paleta s očními stíny nebo se vám ulomila rtěnka? Všechny tyto drobné nehody se dají s trochou štěstí opravit. Tady je pár návodů, jak na to.
PRODEJ bytové jednotky 2+kk 81 m2, Libišany, okres Pardubice
Libišany, okres Pardubice
4 590 000 Kč
Polštáře, brouci, ostnaté podprsenky. Bláznivé kreace z podzimních týdnů módy
Příštímu roku bude vládnout maximalismus. Na týdnech módy v New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži tak nebyla o nevšední modely nouze. Některé však byly ulítlejší než jiné. Mezi podivnostmi z...
Nikdy nekouřili, přesto měli vyšší riziko rakoviny plic. Vědci odhalili proč
Rakovina plic není jen nemocí kuřáků. Nová studie více než 3,3 milionu lidí odhalila vzácnou dědičnou mutaci silně spojenou s nádory plic u nekuřáků. Proč mohou onemocnět i lidé, kteří nikdy...