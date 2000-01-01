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Za pár měsíců oslaví padesátku, ale stále vypadá jako holčička. Podívejte se do naší galerie na známou švýcarsko-italskou televizní moderátorku Michelle Hunzikerovou a její super tělo. Dříve se živila jako modelka, dnes se věnuje především rodině. Tráví čas s dětmi i bohatým manželem.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Její otec Rudolf byl švýcarsko-německý malíř, matka Ineke pochází z Nizozemska. Mluví tak plynule italsky, německy, francouzsky, anglicky a holandsky. „Měla jsem štěstí, protože jsem měla od mala přirozeně okolo sebe partu lidí, kteří mluvili různými jazyky a já to nasávala jako houba,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoli zprvu to vypadalo, že má smůlu v lásce, nakonec se na ni štěstí usmálo. V roce 1998 se provdala za italského zpěváka Erose Ramazzottiho, se kterým má dceru Auroru. Rozvedli se v roce 2009. V letech 2014–2022 byla vdaná za podnikatele Tomaso Trussardiho, se kterým má dvě dcery (Sole a Celeste). „Teď už si jen užívám štěstí. Už netlačím na pilu, nechci manželství a lásku až za hrob,“ podotkla.
Autor: Profimedia.cz
Za svůj život moderovala velké televizní show jako Striscia la Notizia a Paperissima Sprint v Itálii, německou pěveckou soutěž Deutschland sucht den Superstar nebo populární pořad Wetten, dass..? v Německu. Dvakrát také spolumoderovala slavný hudební festival v Sanremu.
Autor: Profimedia.cz
Zahrála si i v několika italských komediích a vánočních filmech (tzv. cinepanettone, např. Natale in Crociera z roku 2007) a v roce 2006 vydala své hudební album Lole.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2017 vydala autobiografickou knihu Una vita apparentemente perfetta (Zdánlivě dokonalý život), kde šokovala veřejnost přiznáním, že v letech 2001 až 2006 byla členkou nebezpečné sekty zvané Maghi (Mágové) nebo Doctrina.
Autor: Profimedia.cz
Sekta vedená psycholožkou jménem Giulia Berghella ji zcela izolovala od rodiny, přátel i tehdejšího manžela Erose Ramazzottiho, což vedlo k jejich rozvodu.
Autor: Profimedia.cz
Členové sekty ji nutili dodržovat přísnou veganskou stravu, tvrdili, že v minulých životech byla Napoleonovou manželkou, a finančně ji zneužívali. Dokázala z ní odejít až v roce 2006 kvůli strachu o svou dceru.
Autor: Profimedia.cz
Do Itálie se přestěhovala v sedmnácti letech. Velkou pozornost poprvé upoutala v polovině 90. let díky kontroverzní a velmi úspěšné reklamní kampani na spodní prádlo značky Roberta Intimo, kde byla vyfotografována zezadu s dlouhým copem.
Autor: Profimedia.cz
V květnu 2025 se dočkala obrovské mezinárodní pocty, když byla vybrána jako hlavní spolumoderátorka finále Eurovision Song Contest 2025, které se konalo ve švýcarské Basileji.
Autor: Profimedia.cz
Společně s italskou právničkou a političkou Giulií Bongiorno založila v roce 2007 nadaci Doppia Difesa (Dvojí obrana). Tato organizace aktivně pomáhá ženám, které se staly oběťmi domácího násilí, diskriminace nebo stalkingu.
Autor: Profimedia.cz
V dubnu 2023 se stala v pouhých 46 letech poprvé babičkou, když její nejstarší dcera Aurora Ramazzotti porodila syna jménem Cesare. Michelle tuto roli hrdě a veřejně oslavuje.
Autor: Profimedia.cz
Po rozvodu s Tomasem Trussardim v roce 2022 byl jejím partnerem italský lékař a podnikatel Nino Tronchetti Provera. Michelle si však své soukromí v poslední době velmi přísně střeží.
Autor: Profimedia.cz
Zatímco v Itálii je považována za televizní ikonu, obrovskou popularitu si získala také v německy mluvících zemích.
Autor: Profimedia.cz
Michelle úspěšně přetavila svůj zdravý životní styl do byznysu. V roce 2018 založila vlastní kosmetickou značku Goovi (zkratka pro Good Vibes). Značka se zaměřuje na přírodní kosmetiku, doplňky stravy a produkty pro wellness, které jsou veganské a šetrné k přírodě. Sama Michelle funguje jako hlavní tvář firmy a propaguje zdravé stárnutí bez drastických plastických operací.
Autor: Profimedia.cz
Její nejstarší dcera Aurora jde věrně ve stopách svých slavných rodičů a v Itálii je velmi populární osobností. Působí jako úspěšná influencerka na sociálních sítích, televizní zpravodajka a moderátorka.
Autor: Profimedia.cz
Michelle je také držitelkou černého pásku v Kyokushin karate (tvrdý styl kontaktního karate). K tomuto sportu ji přivedl její bývalý manžel Tomaso Trussardi a Michelle v něm našla nejen fyzický trénink, ale také mentální disciplínu a obranu proti stresu.
Autor: Profimedia.cz
V letech 2005 a 2007 excelovala v hlavní roli Sally Bowles v italské verzi slavného muzikálu Cabaret pod režisérským vedením Saveria Marconiho. Představení sklidilo obrovský úspěch u diváků i divadelních kritiků.
Autor: Profimedia.cz
Má dva psy plemene pudl jménem Leone a Lilly a k nim přibyl také shiba inu jménem Odin. Psi ji doprovázejí téměř na každém kroku, často s ní jezdí i na televizní natáčení a stali se neoficiálními maskoty její kosmetické značky Goovi.
Autor: Profimedia.cz
Z peněz, které si vydělala z první slavné reklamy na spodní prádlo Roberta Intimo, si nekoupila žádné luxusní zboží. Všechny finance investovala do kurzů herectví, tance a dikce, protože věděla, že modelingem se nechce živit navždy.
Autor: Profimedia.cz