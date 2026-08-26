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Ve škole ji šikanovali, dnes je z Demi Rose úspěšná modelka s božskými křivkami
Demi Rose dnes žije život snů, cestuje po světě a užívá si extrémní pozornost. Dříve ji ve škole šikanovali a myslela si, že už ji nic dobrého nečeká. Vyrostla z ní ovšem nádherná žena, kterou...
KVÍZ: Národní poklady i gastro podivnosti. Poznáte stát podle jídla?
Patříte k těm, kdo na cestách rádi ochutnávají místní speciality? V tom případě pro vás bude tento kvíz hračkou. Vyzkoušejte si, jak dobře se vyznáte ve světové kuchyni, a zjistěte, jaký máte přehled.
Od koupacích šatů po titěrné bikiny. Plavky, které se zapsaly do historie
Plavky, pro nás věc zcela samozřejmá, existují ve své moderní formě teprve asi 150 let. Za tu dobu toho, obrazně řečeno, hodně stihly. Rozdělit se na dva díly a zmenšit tak, že sotva cokoliv zakryjí....
Když přišla výplata, běžela do fastfoodu. Dominika zhubla 65 kilogramů
Teprve devatenáctiletá Dominika vyrůstala bez rodičů, od třinácti let se navíc musela starat o ochrnutou babičku. Smutek ventilovala emočním přejídáním. Postupně se dostala do začarovaného kruhu...
České hvězdy v plavkách. Letos bodují bikiny, barvy i sexy střihy
Léto se pomalu chýlí ke konci, ale ještě je čas nachytat bronz s pár posledními slunečními paprsky. Podívejte se do naší galerie na české hvězdné krásky, které se letos ukázaly v plavkách. Můžete se...
Žena zdokumentovala proměnu svých vlasů po chemoterapii
Sedmadvacetiletá Abby Pimentelová z USA s agresivní rakovinou ve 3. stadiu zdokumentovala roční proměnu svých vlasů po ukončení chemoterapie. Zatímco dříve měla vlasy rovné jako hřebíky, dnes má...
Ve škole ji šikanovali, dnes je z Demi Rose úspěšná modelka s božskými křivkami
Demi Rose dnes žije život snů, cestuje po světě a užívá si extrémní pozornost. Dříve ji ve škole šikanovali a myslela si, že už ji nic dobrého nečeká. Vyrostla z ní ovšem nádherná žena, kterou...
Menopauza a alkohol. Sklenka na dobrou noc ruší spánek a přidává kila
Dát si večer sklenku vína vypadá jako nejrychlejší cesta, jak vypnout po náročném dni a snadněji usnout. Jenže v období menopauzy se z příjemného zvyku může stát tichý záškodník. Místo poctivého...
Vyladěno do puntíku. Nasypte si tečky do šatníku, zvednou vám náladu
Nadčasová klasika, která nikdy neomrzí a pravidelně se vrací na výsluní. Drobné tečky dokážou proměnit i tu nejobyčejnější věc v designový a osobitý kousek. Máte jich v šatníku dostatek?
Alergii na penicilin má málokdo. Zbytečně tím přicházíme o šetrné léky, říká lékař
Nadměrné užívání antibiotik, jejich nesprávné dávkování a nekritické předepisování širokospektrých preparátů významně přispívají k rostoucí odolnosti bakterií vůči léčbě. „Na klasický penicilin,...
Marián v Extrémních proměnách překvapil trenéra i sám sebe. Shodil 99 kilo
Mariánovi je pouhých 23 let, přesto se dopracoval k morbidní obezitě. Psychické problémy, pramenící z náročného dětství, si zvykl zajídat. Každý chod následoval ještě sladký „zákrm“. V Extrémních...
KVÍZ: Lidské tělo pod lupou: Kolik zajímavostí o něm znáte?
Lidské tělo skrývá spoustu překvapivých funkcí, zvláštností i rekordů. Otestujte si, jak dobře se vyznáte v anatomii a fungování vlastního organismu. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 3. 9....
Mikrobioložka: Klíště je malý obrněný transportér, přežilo evoluci. Kývejte s nimi
Jsou velmi úspěšnou evoluční skupinou, přežívají už sto milionů let. „A když se na klíšťata podíváme pod lupou, částečně pochopíme proč,“ říká mikrobioložka Hana Bílková Fránková. Přisátého parazita...
Po dvaceti kolech umělého oplodnění přišel zázrak. Zpěvačka porodila dceru
Sedmatřicetiletá australská zpěvačka a modelka Erin Hollandová podstoupila dvacet kol umělého oplodnění. Už s manželem ani nedoufali, že by se mohli dočkat vytouženého potomka, ale jedno z embryí se...
Neodolatelná kráska Michelle Hunzikerová je sexy i před padesátkou
Za pár měsíců oslaví padesátku, ale stále vypadá jako holčička. Podívejte se do naší galerie na známou švýcarsko-italskou televizní moderátorku Michelle Hunzikerovou a její super tělo. Dříve se...
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Proč nehubnete po 40? Pomalý metabolismus za to nemůže, příčiny jsou jiné
Čtyřicátými narozeninami se metabolismus náhle nezastaví. Energetický výdej ale může nenápadně klesat s menším množstvím pohybu a změnami svalové hmoty, zatímco porce zůstávají stejné. Do hry se...
Přepněte střeva na štíhlost. Mikrobiom je důležitější, než tušíte
Chtěla byste sundat nějaké to kilo? Klíčem k úspěchu jsou potraviny, které figurují ve vašem běžném jídelníčku. Pokud se budete soustředit na pestrou stravu bohatou na vlákninu, začnete automaticky...