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Začali spolu randit v roce 1998 a málokdo věřil, že jim vztah vydrží déle než pár měsíců. Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas ale pochybovače překvapili. Přestože je dělí přesně 25 let, oba se narodili ve stejný den – 25. září. Letos tak slaví 57. a 82. narozeniny. Za téměř tři dekády spolu překonali rakovinu, psychické problémy i manželskou krizi. Podívejte se, jak se slavný pár v průběhu let proměnil.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Příběh Catherine Zeta-Jonesová a Michaela Douglase patří k nejstabilnějším a zároveň nejvíce fascinujícím romancím moderního Hollywoodu.
Autor: Profimedia.cz
Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas v roce 1999. V tomto roce se 31. prosince zasnoubili. Tehdy bylo herečce třicet let a její muž byl o pětadvacet let starší. „Opravdu si myslím, že jsem měla velké štěstí, když jsem potkala Michaela. Nejen Michaela Douglase jako herce a producenta se dvěma Oscary na poličce, ale Michaela Douglase jako lásku mého života. Skutečně věřím, že se to mělo stát,“ okomentovala jejich osudové setkání herečka.
Autor: Profimedia.cz
Dodnes rádi vzpomínají na začátky jejich vztahu. Oba je popisují jako život na obláčku s upřímnou láskou, kterou do té doby s nikým nezažili. Ačkoli za sebou oba herci měli několik vztahů, ten jejich pro ně byl zcela osudný. „Pocítil jsem takovou lásku, jakou jsem nikdy k nikomu předtím necítil. Bylo to skutečně magické, spojení mezi mnou a Catherine je dodnes až nadpozemské,“ svěřil se magazínu People Douglas.
Autor: Profimedia.cz
Jen pár měsíců před svatbou se páru narodilo první dítě. V roce 2000 přišel na svět jejich syn Dylan Michael Douglas. Právě v době jejich zásnub už byla Catherine pár týdnů těhotná a o jejich malém sladkém tajemství tehdy nikdo nevěděl.
Autor: Profimedia.cz
Potkali se společně i před kamerou. Objevili se v kriminálním thrilleru režiséra Stevena Soderbergha Traffic – A střetnutí kultur z roku 2000. Catherine hrála těhotnou manželku narkobarona (postava byla kvůli jejímu těhotenství dokonce přepsána) a Michael ztvárnil vládního zmocněnce pro boj s drogovou kriminalitou.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2002 natáčela Catherine Zeta-Jonesová slavný hudební film Chicago, za který později získala Oscara, a Michael Douglas se věnoval rodinnému životu a přípravám na další filmové projekty. Vždy si podle vlastních slov uměli zařídit svůj čas tak, aby se alespoň jeden z nich mohl věnovat rodině.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2003 si za výkon ve filmu Chicago herečka odnesla Oscara pro nejlepší ve vedlejší roli, cenu BAFTA a další ocenění. Navíc se jim narodilo druhé dítě. A na svět přišla jejich dcera Carys Zeta Douglasová. Michael Douglas v roce 2003 účinkoval ve dvou filmech. V rodinném dramatu Tak to chodí (It Runs in the Family) si zahrál po boku svého otce Kirka Douglase, matky Diane Douglasové i svého syna Camerona z předchozího vztahu. Zhruba ve stejné době se objevil také v komedii Dokud nás smrt nerozdělí (The In-Laws) s Albertem Brooksem.
Autor: Profimedia.cz
„Příchod naší dcery na svět pro nás byl obrovským požehnáním. Stejně jako narození našeho syna. Vždy jsme chtěli rodinu a jsme vděční, že se nám podařilo ji mít, protože vím, že to není samozřejmost. Je to událost, za kterou by člověk měl být opravdu vděčný,“ sdělila herečka pro Elle v roce 2006.
Autor: Profimedia.cz
Catherine a Michael jsou velkými milovníky golfu. Pokud si chtějí někde společně odpočinout a nabrat síly na další pracovní projekty, je to jistě golfové hřiště. Ke golfu navíc vedou od útlého věku i jejich dvě děti.
Autor: Profimedia.cz
Michael Douglas podstoupil náročnou léčbu, která zahrnovala ozařování a chemoterapii. Kvůli nemoci výrazně zhubl a přerušil většinu pracovních aktivit.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2008 se Catherine Zeta-Jones věnovala propagaci a uvedení svého romantického thrilleru Death Defying Acts (v ČR uváděn jako Nelítostná rasa), kde ztvárnila hlavní roli po boku Guye Pearce, zatímco Michael Douglas v tomto roce neměl na kontě žádné nové filmové premiéry a soustředil se spíše na rodinný život s Catherine a jejich dvěma dětmi.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2009 Michael natočil a uvedl filmy Bejvalek se nezbavíš (Ghosts of Girlfriends Past), Beyond a Reasonable Doubt a Solitary Man. Jeho žena Catherine v roce 2009 poprvé vystoupila na Broadwayi v hudební divadelní hra A Little Night Music, což znamenalo její velký návrat na divadelní prkna.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2010 procházeli Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas velmi náročným obdobím, protože Michaelovi byla v srpnu 2010 diagnostikována rakovina jazyka/hrtanu (v pokročilém IV. stadiu).
Autor: Profimedia.cz
V roce 2011 se manželský pár vyrovnával s náročným obdobím po Douglasově boji s rakovinou a Zeta-Jones veřejně promluvila o své bipolární poruše. V dubnu 2011 publicista herečky potvrdil, že Catherine Zeta-Jonesová podstoupila krátký pobyt v psychiatrickém zařízení kvůli diagnóze bipolární poruchy II. typu.
Autor: AP
V roce 2013 procházeli Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas vážnou manželskou krizí a dočasně se rozešli. V létě 2013 Michael Douglas vzbudil rozruch v médiích, když prohlásil, že jeho rakovina hrtanu mohla být způsobená virem HPV z orálního sexu, což podle médií vedlo k velkému napětí v rodině. V srpnu 2013 jejich zástupci oficiálně potvrdili, že si dávají od sebe pauzu, aby své manželství přehodnotili a zachránili.
Autor: Reuters
V roce 2014 Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas úspěšně urovnali svou manželskou krizi, obnovili svůj vztah a poprvé po odloučení se společně objevili na veřejnosti.
Autor: Profimedia.cz
Rok začali společně s dětmi Dylanem a Carys na rodinném pobytu v Québeku v Kanadě, čímž vyvrátili spekulace o definitivním rozvodu po předchozím rozejití v roce 2013.
Autor: Reuters
V dubnu 2014 se po osmi měsících od oznámení přestávky ve vztahu ukázali společně před fotografy na premiéře divadelní hry The Library v New Yorku.
Autor: Profimedia.cz
Během roku pak absolvovali několik dalších veřejných a společenských vystoupení, čímž potvrdili, že je jejich manželství zachráněno.
Autor: Reuters
V roce 2015 oslavili Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas 15. výročí svatby a veřejně potvrdili, že po dřívější manželské krizi a odloučení je jejich vztah silnější než kdy dřív.
Autor: Reuters
Michael Douglas v té době objížděl společenské akce (například předávání ocenění za celoživotní přínos), kde manželce děkoval za podporu, a pár se nadále věnoval výchově svých dvou dětí, Dylana a Carys.
Autor: Reuters
Rok 2015 byl pro manželský pár klíčovým obdobím návratu na výsluní jak v osobním životě, tak v profesní kariéře. Po náročných letech (2010–2013), kdy Michael bojoval s rakovinou jazyka a Catherine se léčila s bipolární poruchou, což vedlo až k dočasnému odloučení, prožili stabilní a úspěšný rok.
Autor: Reuters
Podle Catherine ocenili návrat i jejich děti, pro které bylo vždy zásadní, aby spolu rodiče byli. „Naše děti jsou zvyklé, že trávíme veškerý volný čas společně. I pro ně bylo nesmírně těžké, když jsme spolu nebyli,“ uvedla herečka v roce 2016.
Autor: Reuters
Po tomto období následovaly roky, kdy si pár užíval života opět jako na obláčku a sám Douglas uvedl, že si připadal, jako by se znovu objevili na líbánkách. „Věřím, že i krize se může překonat. Ne každé odloučení znamená definitivní konec. Někdy to může být nový start,“ sdělil pro Hollywood Reporter.
Autor: Reuters
V roce 2019 zažívali Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas další velmi úspěšné období plné prestižních ocenění, rodinných milníků a cest do rodného Walesu. Michael Douglas tehdy získal Zlatý glóbus za nejlepší mužský herecký výkon v komediálním seriálu za svou roli v hitu Netflixu Kominského metoda (The Kominsky Method). V listopadu 2019 manželé oficiálně vstoupili do svého 20. roku společného manželství. Catherine při té příležitosti sdílela na Instagramu archivní fotografii, na které s Michaelem tančí a podělila se o dojemný dopis, který k tomuto výročí dostala od svého tchána, tehdy 102letého hollywoodského velikána Kirka Douglase.
Autor: AP
Catherine Zeta-Jonesová v té době zářila v černé komedii Queen America a věnovala se své lifestylové značce Casa Zeta-Jones.
Autor: AP
V roce 2020 prožili Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas rok plný emocí, rodinných loučení a významných osobních milníků, které výrazně poznamenala také celosvětová pandemie covidu-19.
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Začátek roku zasáhl celou rodinu hlubokým zármutkem. Dne 5. února 2020 zemřel ve věku 103 let legendární hollywoodský herec a Michaelův otec Kirk Douglas. Manželé trávili únorové dny vzpomínáním a rodinnými pietními akcemi. Obzvlášť Catherine měla ke svému tchánovi velmi blízko a veřejně mu vzdala hold jako svému milovanému příteli.
Autor: Reuters
„Kdybychom neměli tak úžasnou rodinu, která se navzájem podporuje na každém kroku, bylo by takové období ještě víc zdrcující,“ uvedla herečka.
Autor: Reuters
V současnosti prožívají Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas mimořádně stabilní období. Nedávno oslavili úctyhodné 25. výročí svatby a v médiích stále platí za jeden z nejpevnějších párů Hollywoodu
Autor: Reuters
Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas mají v hollywoodském světě naprostou raritu – oba se narodili ve stejný den, 25. září. Dělí je od sebe sice přesně 25 let (Michael se narodil v roce 1944 a Catherine v roce 1969), ale své narozeniny slaví jako jeden velký společný svátek.
Autor: Profimedia.cz