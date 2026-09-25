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Douglas a jeho Catherine slaví. Podívejte se, jak se měnili od seznámení

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Jak se slavný hollywoodský pár měnil v průběhu let Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas v roce 1999 Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas v roce 1999 Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas v roce 1999 Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas v roce 2000 Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas v roce 2001 Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas v roce 2002 Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas v roce 2003 Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas v roce 2003 Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas v roce 2007 Michael Douglas a jeho manželka Catherine Zeta-Jonesová na premiéře filmu Wall... Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas v roce 2008
Začali spolu randit v roce 1998 a málokdo věřil, že jim vztah vydrží déle než pár měsíců. Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas ale pochybovače překvapili. Přestože je dělí přesně 25 let, oba se narodili ve stejný den – 25. září. Letos tak slaví 57. a 82. narozeniny. Za téměř tři dekády spolu překonali rakovinu, psychické problémy i manželskou krizi. Podívejte se, jak se slavný pár v průběhu let proměnil.

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