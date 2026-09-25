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Mohla plakat do polštáře, ale všem vytřela zrak. Diana a její šaty pomsty
Tři roky ležely ve skříni, než si je princezna Diana konečně oblékla. Černé minišaty se jí zdály příliš odvážné. V létě 1994 se však chtěla ukázat. Její manžel, princ Charles totiž veřejně přiznal,...
Hvězdy Sanitky tehdy a dnes. Podívejte se, jak se změnili herci kultovního seriálu
Seriál Sanitka vtrhl na televizní obrazovky v roce 1984 a ihned si získal diváky. Zavzpomínejte na tento kultovní seriál v naší galerii, kde vám představíme herce v době natáčení a roky poté, co na...
Douglas a jeho Catherine slaví. Podívejte se, jak se měnili od seznámení
Začali spolu randit v roce 1998 a málokdo věřil, že jim vztah vydrží déle než pár měsíců. Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas ale pochybovače překvapili. Přestože je dělí přesně 25 let, oba se...
KVÍZ: Myslíte si, že umíte česky? Těchto 20 otázek vás prověří
Češtinu používáme každý den, přesto nás její pravopis, mluvnice i slovní zásoba dokážou pořádně potrápit. Zjistěte, kolik školních znalostí vám ještě zůstalo v hlavě. O voucher na Chytrý Kvíz můžete...
My všichni školou povinní: jak vypadaly jeho hvězdy dřív a po letech
My všichni školou povinní je legendární třináctidílný československý televizní seriál z roku 1984, ve kterém excelovaly mnohé herecké hvězdy. Některé z nich jsou stálicemi české herecké scény dodnes,...
Vážila téměř 230 kilo a nezabraly ani injekce na hubnutí. Pomohla až operace
Rhiannon Chihi z Velké Británie s kily bojovala roky. Zkoušela diety, změnu stravy a dokonce i injekce na hubnutí. „Připadala jsem si, jako bych byla prokletá,“ podotkla. Pomohl až zásah lékaře a...
Úplněk v Beranu dnes nahrává zkratům. Velká rozhodnutí odložte na zítřek
Dnes v 18:49 nastane zářijový úplněk v nekompromisním ohnivém znamení Berana. Dnešní večer prověří naše vztahy i vnitřní trpělivost, protože do hry vstoupí silná touha udělat tlustou čáru za...
Děláte vše a nestíháte nic. Zaveďte si do diáře pravidlo jedné věci
Máte toho moc, povinnosti přibývají a už od brzkého rána přemýšlíte, jak to všechno stihnete? Snaha zvládnout několik věcí současně nepomůže, mnohem účinnější může být plánovat jen jednu.
My všichni školou povinní: jak vypadaly jeho hvězdy dřív a po letech
My všichni školou povinní je legendární třináctidílný československý televizní seriál z roku 1984, ve kterém excelovaly mnohé herecké hvězdy. Některé z nich jsou stálicemi české herecké scény dodnes,...
Parašutistický kroužek jí rodiče zakázali, v 50 je z ní pilotka. S dětmi by to nešlo, líčí
Co dělat, když už dorazíte do Ameriky? Objevit ji ze vzduchu. Eva Stejskalová je Ženská za kniplem a proletěla ji v cessně z Millwaukee až k Hořejšímu jezeru a podél řeky Mississippi zpět. Letadla...
Test odhalil Dominikovi HIV. Diagnóza mě zdrtila, dnes žiju normálně, říká
Dominik žil v dlouhodobém vztahu a nic nenasvědčovalo tomu, že by měl mít vážný zdravotní problém. Když mu lékař po náhodném testu oznámil, že je HIV pozitivní, zhroutil se mu svět. Dnes díky léčbě...
Horoskop pro každé znamení na 40. týden roku 2026
Nic naplat. Podzim je definitivně tu a za dveřmi už čeká říjen. Jak se nám podle hvězd povede? Raci, zkuste do října vstoupit s co největším klidem, ušetříte si žaludek. Štíři, vám radí hvězdy...
KVÍZ: Poznáte vošouch nebo kontrabáš? Otestujte své znalosti staročeské kuchyně
Tradiční česká kuchyně nebyla jen o svíčkové a vepřo knedlo zelu. Naše prababičky dokázaly z pár základních surovin jako jsou bramboyr, kroupy, houby nebo hrách, vykouzlit sytá jídla s názvy, které...
Proč muži mají rakovinu častěji než ženy? Jen životním stylem to být nemusí
Muži onemocní rakovinou častěji než ženy. Nabízí se vysvětlení, že za tím stojí hlavně kouření, alkohol nebo jiné rizikové návyky. Nová rozsáhlá studie téměř 590 tisíc lidí ale ukázala, že tak...
Zpěvačka předvedla na přehlídkovém mole bizarní show. Stříkala mléko
Leigh-Anne Pinnocková je úspěšná britská zpěvačka, módní ikona a aktivistka, která se celosvětově proslavila jako členka fenomenální dívčí skupiny Little Mix. Ale tentokrát šokovala svět, když se na...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Douglas a jeho Catherine slaví. Podívejte se, jak se měnili od seznámení
Začali spolu randit v roce 1998 a málokdo věřil, že jim vztah vydrží déle než pár měsíců. Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas ale pochybovače překvapili. Přestože je dělí přesně 25 let, oba se...
Před 15 lety zemřela Wangari Maathaiová. Zbili ji, pak dostala Nobelovu cenu
Když Wangari Maathaiová v sedmdesátých letech naslouchala keňským venkovankám, slýchala stále stejné problémy. Vysychaly potoky, půda ztrácela úrodnost a ženy musely chodit stále dál pro dřevo....