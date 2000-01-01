náhledy
Všestranná umělkyně Maya Jama z Velké Británie září nejen jako moderátorka a modelka, ale také vyniká ve zpěvu a jako DJ. Nejvíc ale ve světě proslula svou krásou. Podívejte se do naší galerie, jak jí to sluší v plavkách i večerních róbách. V jednatřiceti letech má postavu stále jako náctiletá.
Maya za sebou nemá žádné invazivní úpravy vzhledu. Její přirozená krása mnohé fascinuje. Ne vždy ale byla sebevědomou kráskou. „Jako malá jsem nosila rovnátka a spíš jsem se styděla,“ uvedla.
Dnes už se o studu v žádném případě hovořit nedá a před fotoaparáty i kamerou to dokáže skvěle roztočit.
Zároveň ale umí být za dámu a na společenských akcích ve Velké Británii skvěle zapadá. „Líbí se mi výrok, že šaty dělají člověka. Opravdu se jen díky oblečení můžete stát někým jiným. Každý den máte novou příležitost,“ uvedla na Instagramu.
Za sebou má focení s mnoha světovými značkami. Její odzbrojující úsměv, ale i naditý dekolt jsou stále žádány. „Užívám si, dokud jsem mladá. A dokud se ke mně dostávají všechny nabídky na spolupráce. Jsem vděčná za každou příležitost, ale stojím nohama na zemi a vím, že všechno může jednou skončit,“ uvedla pro Daily Mail.
Maya má nyní v hlavě především založení rodiny. Zatím neměla příliš štěstí v lásce. Většina v ní viděla jen krásku, se kterou se chtěli chlubit. „V dnešním světě je těžké najít muže, který bude pro rodinu,“ myslí si. Nyní randí s portugalským fotbalistou Rubene Diasem.
Maya je královnou večírků. Málokdy ji paparazzi zastihnou bez úsměvu. Většinou je v dobrém rozpoložení.
Na Instagramu má přes tři miliony sledujících a pravidelně je těší svými fotografiemi v plavkách z dovolené.
Maya je opravdu číslo a o zábavu s ní není nouze. „Já si stojím za tím, že bychom měli užívat každou vteřinu, kdy jsme na světě. Žijeme na krásném místě a je dar tu být,“ uvedla.
V kostýmu na Halloween byla kráska k nepoznání. Paruka platinové blond i strašidelné kontaktní čočky z ní udělaly úplně jiného člověka.
Její vlasy jsou jinak přirozeně vlnité. Aby si je narovnala, musí používat několik vlasových přípravků a následně je žehlit.
Maya je opravdu ženou mnoha tváří. Žije ve Velké Británii, ale její maminka pochází ze Švédska a tatínek ze Somálska.
Nedrží diety, nepíchá si injekce na hubnutí. Dopřává si jídla, která má ráda, a pouze pravidelně cvičí. „Zatím to jde samo. Uvidíme, jak se to změní, až budu slavit čtyřicítku nebo přijdou na řadu děti,“ smála se.
Zatím plastiky odmítá. „Uvidíme, co bude. Nikdy neříkám nikdy. Ale zatím pro plastiky nejsem,“ sdělila pro Daily Mail.
Maya si pochvaluje sociální sítě a možnost být v interakci s fanoušky. Sama říká, že má štěstí na slušné lidi a věří, že tomu bude i nadále.
Takové vlasy má Maya, když si je nevyžehlí. Kudrlinky má po tatínkovi.
Často slýchá, že by měla úspěch v soutěži krásy, ale ambice stát se královnou krásy prý nikdy sama neměla.
