Nejžádanější kráska Hollywoodu? Sydney Sweeney a její bujné vnady
Osmadvacetiletá herečka Sydney Sweeney si užívá své místo na výslunní Hollywoodu. Ne vždy ji tento nablýskaný svět vítal s otevřenou náručí. „Udělej si něco s tím obličejem,“ říkali. Nakonec si ale...
Zemřela Pam Hoggová, návrhářka uměla svými modely šokovat
Návrhářka Pam Hoggová patřila k nejvýraznějším osobnostem britské módní scény – rebelka, která dokázala propojit punk, umění, hudbu i vysokou módu do jednoho nezaměnitelného stylu. Její smrt ve věku...
Potupné vážení a ponižování. Bývalá tanečnice odhalila praktiky konzervatoře
Devětatřicetiletá Klára Novopacká měla sen jako spousta mladých dívek. Chtěla být tanečnicí. Na konzervatoř se dostala, ale už od počátku jí bylo sdělováno, že má skluz a nebude mít dobré známky....
Vzhled na prvním místě. Herečka Gia Skova ukazuje svou dokonalou krásu
Čtyřiatřicetiletá herečka a modelka Gia Skova měří sto sedmdesát centimetrů a ve světě modelingu by tak neměla mít větší úspěch. Přesto se dokázala prodrat i k lukrativnějším zakázkám. Nejvíc jí to...
Slavné ženy, které si hrdě hýčkají oblé křivky
Podívejte se do naší galerie na ženy z řad světových hvězd, které postavily kariéru na oblých křivkách. Některé jsou herečkami, jiné se živí jako modelky a své křivky si hýčkají. Ačkoli svět jim...
Stop přehnanému úklidu a pečení. Na tohle se o adventu rozhodně vykašlete
Je tu po roce zase advent. Pro někoho období radostného vánočního chystání a těšení, pro jiného depresivní doba stresu, shonu a nesplněných představ. Záleží jen na vás, která z těchto dvou skupin vás...
Bílkoviny jsou nutnou součástí talíře všech. Nejsou jen pro sportovce
Nezbytnou součástí stravy jsou bílkoviny. Zatímco dříve se o nich mluvilo zejména ve spojení se sportovci, nyní dobře víme, že je potřebujeme všichni. Bez ohledu na věk nebo stavbu těla. Máte jich v...
Světlo jako klíč k mladší pleti. Objevte kouzlo LED terapie
LED terapie zažívá v poslední době doslova boom. Světlo o specifické vlnové délce proniká hluboko do pokožky, kde dokáže zmírnit projevy akné, nastartovat tvorbu kolagenu a elastinu i celkově zlepšit...
Pásový opar není jen vyrážka. Pravda o bolestivém onemocnění
Opar na rtu rozhodně není totéž jako ten pásový. Druhý zmíněný je velmi bolestivým onemocněním, které umí hodně potrápit. V dnešní době už mu ale lze předejít.
Smyslná modelka Maya Jama ukazuje světu svou přirozenou krásu
Všestranná umělkyně Maya Jama z Velké Británie září nejen jako moderátorka a modelka, ale také vyniká ve zpěvu a jako DJ. Nejvíc ale ve světě proslula svou krásou. Podívejte se do naší galerie, jak...
Lvům přinese úspěch dominance, Panny prověří osamělost. Co slibují hvězdy na prosinec
Poslední měsíc roku přináší nejen očekávané svátky, ale také mnohé výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů vám astrolog Milan Gelnar prozradí, co prosinec přinese jednotlivým...
Drůbeží paštika s česnekem a lískovými oříšky
Střední
45 min
Luxusní paštika, kterou zvládnete z pohodlí domova.
V dětství měla málo dárků, tak si to žena kompenzuje na synovi
Třicetiletá modelka a televizní osobnost Jodie Westonová z Velké Británie chce dopřát synovi dokonalé dětství a nakupuje mu dárky, které sama jako malá holčička neměla. I adventní kalendář pro syna...
Růžový svetr za pět tisíc rozohnil zákazníky. Kteří muži nosí „barvu Barbie?“
Růžový svetr za pět tisíc korun rozpoutal otázku – kdo si ho může dovolit nosit, a co to vypovídá o mužství případného nositele. Historie „barvy pro holky“ je ovšem mužnější, než by leckdo čekal. Kdo...
Zahřejte se kapkou červeného. Letošní zimě kralují vínové kabáty a bundy
Jaká barva je trendem zimní sezony 2025/2026? Zatímco mladé ženy letos experimentují, bundy a kabáty pro ženy po čtyřicítce odráží hlavně decentní eleganci v barvě bordó nebo zemitých přírodních...
Dejte si čas a neoplácejte. Deset tipů, jak se vypořádat s kritikou
Kritika bolí, i když je podána slušně. Dotýká se našeho ega, sebevědomí i pocitu vlastní hodnoty. Přesto může být užitečná, pokud se naučíte s ní zacházet.
