náhledy
Marlon Luiz Teixeira je celosvětově uznávaný brazilský supermodel, kterého svět řadí mezi módní ikony a nejúspěšnější mužské modely všech dob. A rozhodně není divu. Přesvědčte se v naší galerii o tom, jak dokonale vypracované má svaly a jak odzbrojující úsměvy rozdává. Ale to ještě stále není všechno.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Narodil se 16. září 1991 ve městě Pomerode v brazilském státě Santa Catarina a proslavil se svým exotickým vzhledem i dlouhou spoluprací s předními luxusními módními domy.
Autor: Profimedia.cz
Má smíšené kořeny, konkrétně z poloviny portugalské, ze čtvrtiny japonské a ze čtvrtiny domorodé indiánské. Měří přibližně 187–188 cm, má tmavě hnědé vlnité vlasy a oříškově hnědé oči.
Autor: Profimedia.cz
K modelingu se dostal v roce 2008 díky své babičce, která ho seznámila s rodinným přítelem Andersonem Baumgartnerem, majitelem agentury Way Model Management. Krátce poté odletěl do Evropy a hned ve své první sezoně exkluzivně předváděl pro značku Dior Homme v Paříži.
Autor: Instagram Marlon Teixeira
Během své kariéry chodil přehlídky pro největší světové značky, mezi které patří Chanel, Balmain, Giorgio Armani, Emporio Armani, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Jean Paul Gaultier nebo DSquared².
Autor: Profimedia.cz
Stal se hlavní tváří parfému Diesel Fuel for Life Denim Collection a nafotil kampaně pro Armani Jeans, Salvatore Ferragamo, Hermes, Louis Vuitton či Jimmy Choo. Spolupracoval se slavnými fotografy, jako byli Karl Lagerfeld, Mario Testino nebo duo Mert & Marcus.
Autor: Instagram Marlon Teixeira
Objevil se na titulních stranách i v editoriálech magazínů GQ, L’Officiel Hommes, Vogue España, V Man či Vanity Fair.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2026 zůstal na vrcholu scény a nafotil například letní kampaň pro značku Dsquared2 v Riu de Janeiru, kampaň Isabel Marant x Havaianas nebo podzimní titulní stranu magazínu Rísbel v oblečení od Louis Vuitton.
Autor: Profimedia.cz
V médiích si vysloužil přezdívku „Gisele Bündchen v kalhotách“ a získal ocenění na Portugal Fashion Awards či titul nejvíce sexy modela světa podle portálu Yahoo.
Autor: Profimedia.cz
Má dceru jménem Delia, která se narodila v roce 2018 z jeho předchozího vztahu s australskou modelkou a zpěvačkou Cheyenne Tozzi. Otcovství označuje za svůj největší životní úspěch.
Autor: Instagram Marlon Teixeira
Střídavě žije mezi rodnou Brazílií (oblast Praia Brava) a indonéským ostrovem Bali. Miluje přírodu, surfování, jógu, jízdu na motorce a čtení knih o filozofii a seberozvoji.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2018 se objevil v úspěšné brazilské komedii Minha Vida em Marte (Můj život na Marsu), kde si zahrál menší roli muže na pláži (Homem praia).
Autor: Profimedia.cz
V roce 2022 ztvárnil hlavní roli surfaře v krátkém reklamním snímku Jimmy Choo Man Aqua, což přirozeně propojilo modeling s jeho největší životní vášní.
Autor: Instagram Marlon Teixeira
V roce 2012 účinkoval ve videoklipu k písni Snow od ruského zpěváka Philippa Kirkorova, za což dokonce získal hudební ocenění Muz-TV Award.
Autor: Instagram Marlon Teixeira
Za slavnou kampaň k parfému Diesel Fuel for Life Denim Collection získal v roce 2011 stříbrnou cenu na festivalu London International Awards (LIA) a bronzovou cenu Clio Award.
Autor: Instagram Marlon Teixeira
V roce 2012 byl vyhlášen objevem roku (Best New Face Model) na předávání cen Portugal Fashion Awards.
Autor: Profimedia.cz
Přestože jeho mateřskou agenturou zůstává brazilská Way Model Management, zastupují ho přední agentury po celém světě. Patří mezi ně například Wilhelmina Models v USA (New York, Los Angeles, Miami), Marilyn Agency v Paříži, Elite v Miláně, Next v Londýně nebo Kult v Austrálii.
Autor: Profimedia.cz
Za svou největší životní hrdinku označuje svou matku Claudii. Ačkoli v minulosti žil v New Yorku, vlastní nemovitosti v brazilské oblasti Praia Brava a na indonéském ostrově Bali, mezi kterými se pohybuje.
Autor: Profimedia.cz
V rozhovorech často zdůrazňuje, že modeling vnímá jako formu neverbálního vyprávění příběhů. U přátel si nejvíce cení upřímnosti, u žen autentičnosti a u mužů integrity.
Autor: Profimedia.cz
Během kariéry nafotil exkluzivní editoriály i se slavnými osobnostmi mimo modeling, například se zpěvačkou Shakirou pro magazín Vanity Fair nebo s herečkou Ginnifer Goodwinovou pro časopis W.
Autor: Profimedia.cz
Neměl ale vždy na růžích ustláno. Ve třech letech mu lékaři diagnostikovali rakovinu v oblasti mezihrudí (mediastina). Podstoupil operaci a až do svých sedmi let docházel na chemoterapie, kvůli nimž strávil velkou část raného dětství v nemocnici ve Florianópolisu.
Autor: Profimedia.cz
Přestože lékaři varovali před možnými trvalými následky, v deseti letech začal trénovat taekwondo a v jedenácti se začal denně věnovat surfování. Právě zranění kolene v šestnácti letech, které ho na osm měsíců vyřadilo z vln, ho nakonec přimělo kývnout na nabídku zkusit modeling v São Paulu.
Autor: Profimedia.cz
Vyrůstal v přímořském městě Balneário Camboriú. Když mu byl pouhý rok a půl, byl jeho otec postřelen, a Marlona tak vychovávala především jeho matka Claudia a babička.
Autor: Profimedia.cz
V listopadu 2026 oznámila agentura Chapter Management, že přebírá jeho zastoupení pro Velkou Británii (Londýn) a Španělsko.
Autor: Profimedia.cz
Kromě přehlídek a focení pro Dsquared2 a Louis Vuitton se v roce 2026 objevil také v kampaních pro vůni Jimmy Choo Man Parfum a módní značky HLA Lifeawake, C&A a Raro.
Autor: Profimedia.cz
V listopadu 2026 poskytl rozhovor pro španělský magazín Rísbel, kde zdůraznil, že navzdory dvaceti letům na vrcholu světového módního průmyslu se doma cítí především jako obyčejný surfař a táta na plný úvazek.
Autor: Profimedia.cz
„Říká se, že když chceš rozpoutat válku, stačí říct svou pravdu. Moje otevřenost mě občas vede k tomu, že ze sebe rozdávám až příliš,“ uvedl pro The Perfect Men Magzine.
Autor: Profimedia.cz
Na filozofickou otázku, v jaké podobě by se chtěl vrátit na Zemi, uvedl: „Chtěl bych přijít na tento svět v podobě viru. Viru lásky. A tak nakazit každého, aby tento svět i všichni lidé stále více přetékali láskou.“
Autor: Profimedia.cz
Za momenty naprostého štěstí označuje prosté věci: „Úsměv mé dcery. Dýchání. Vnitřní klid. Štěstí mých blízkých. A jízdu v tunelu vlny při surfování.“
Autor: Profimedia.cz
Na stehně má vytetované jméno Claudia, čímž vzdal hold své matce, kterou považuje za svou největší životní hrdinku. Na paži a trupu má také další menší symboly, včetně ptáků a geometrických tvarů, přičemž se stal jedním z prvních výrazně potetovaných modelů, kteří chodili přehlídky pro luxusní značky jako Chanel.
Autor: Profimedia.cz