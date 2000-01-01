náhledy
Mariano Di Vaio je jedním z celosvětově nejúspěšnějších italských influencerů, digitálních podnikatelů, modelů a herců. Proslavil se jako průkopník pánské internetové módy a dnes patří mezi klíčové ikony moderního gentleman stylu s miliony sledujícími po celém světě. A přitom žije hlavně pro rodinu.
Autor: koláž iDNES.cz
Je mu sedmatřicet let, měří 185 centimetrů, je skvělý otec a navíc vyhledávaný model. Tento Ital si podmaní každou ženu, se kterou přijde do styku. Přitom ale jeho srdce patří jen jedné. Roky už žije s manželkou, která mu porodila čtyři děti.
Autor: Profimedia.cz
V osmnácti letech opustil Itálii a odešel do Londýna, kde pracoval jako model. Následně se přesunul do New Yorku, kde na New York Film Academy studoval herectví. Během této doby zažil i těžké momenty, kdy v USA krátce zůstal bez střechy nad hlavou.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2012 spustil svůj vlastní módní a lifestylový blog MDV Style. Blog se rychle stal globálním fenoménem a proměnil se v digitální magazín, který inspiroval miliony mužů v oblasti oblékání, fitness a životního stylu.
Autor: Profimedia.cz
Jako model a ambasador spolupracoval s nejluxusnějšími módními domy, jako jsou Dolce & Gabbana (stal se hlavní tváří parfému K by Dolce & Gabbana), Hugo Boss, Maserati, Calvin Klein, Gucci, Ralph Lauren či Tommy Hilfiger.
Autor: Profimedia.cz
Koketuje ale i s herectvím. Objevil se například v hollywoodské komedii Deported (2016) nebo ve filmu State of Consciousness (2022).
Autor: Profimedia.cz
Mariano úspěšně přetavil svůj online vliv do vlastního byznysu. Je zakladatelem a kreativním ředitelem platformy NOHOW (založené v roce 2014).
Autor: Profimedia.cz
Pod hlavičkou svých značek vydal kolekce bot (MDV Shoes), brýlí (MDV Eyewear) a šperků (MDV Jewels).
Autor: Profimedia.cz
Na svém hlavním profilu na Instagramu (@marianodivaio) má stabilně přes 7 milionů sledujících. Výjimečný je tím, že více než polovinu jeho publika tvoří muži, kteří u něj hledají módní inspiraci. Aktivní je také na YouTube a TikToku.
Autor: Profimedia.cz
Třikrát vyhrál prestižní cenu GQ Awards (mj. za nejlepšího módního influencera) a prestižní magazín Forbes ho zařadil do žebříčku 30 Under 30 pro Itálii a označil ho za jednoho z nejvlivnějších lidí v e-commerce.
Autor: Profimedia.cz
V září 2015 se oženil s italskou právničkou a influencerkou Eleonorou Brunacci. Společně tvoří velmi populární pár a vychovávají čtyři děti (tři syny a jednu dceru: Nathan Leone, Leonardo Liam, Filiberto Noah a Mia Annabelle). Rodinný život Mariano pravidelně a otevřeně sdílí se svými fanoušky.
Autor: Profimedia.cz
V posledních letech propadl Mariano golfu, který se stal pevnou součástí jeho života. Na svém YouTube kanálu a sociálních sítích pravidelně sdílí videa ze svých her. Hraje na velmi vysoké úrovni (dosáhl vynikajícího handicapu kolem +1 až +2) a natáčí obsah, kde navštěvuje ta nejexkluzivnější a nejuzavřenější golfová hřiště v Itálii i po celém světě.
Autor: Profimedia.cz
Mariano se otevřeně hlásí ke své křesťanské víře. Ve svých profilech na sociálních sítích často uvádí motta jako „s̶e̶l̶f̶ GOD made“ (Stvořený Bohem) nebo „Faith-grounded“ (Ukotvený ve víře), čímž dává najevo, že za svůj úspěch vděčí pokoře a duchovním hodnotám.
Autor: Profimedia.cz
Kromě modelingu a dřívější role v hollywoodské komedii Deported (2016) se v Itálii zapsal do povědomí diváků jako mentor v populární televizní talentové show Selfie – Le cose cambiano. Zde pomáhal lidem měnit jejich vzhled a zvyšovat sebevědomí. Nedávno si připsal další filmový zářez v mezinárodním snímku Still Fabulous.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoliv je Milán centrem jeho módních aktivit, Mariano zůstává silně patriotem. Jeho nejnovější prémiová módní řada Refine se kompletně vyrábí v jeho rodném regionu Umbrie v Itálii, čímž podporuje lokální tradici a italské krejčovské řemeslo. Jeho hlavní módní e-commerce platforma NOHOW (kde působí jako CEO) ročně generuje miliony dolarů a doplňují ji specializované řady.
Autor: Profimedia.cz
Všechny jeho čtyři děti (Nathan Leone, Leonardo Liam, Filiberto Noah a Mia Annabelle) mají již od útlého věku vlastní profily na Instagramu spravované rodiči. Rodina funguje jako silný marketingový celek a značky často spolupracují s Marianem a Eleonorou na kampaních zaměřených na moderní rodinný život.
Autor: Profimedia.cz
Jeho cesta k modelingu nebyla plánovaná. Když v osmnácti letech odešel do Londýna, neuměl anglicky a pracoval jako číšník, aby se uživil. Právě na londýnské ulici si ho náhodou všiml hledač talentů z modelingové agentury. To mu otevřelo dveře k zakázkám pro prestižní značky (jako např. Abercrombie & Fitch) a umožnilo mu to financovat pozdější studium herectví v New Yorku.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoliv se narodil v umbrijském Assisi, jeho rodina má neapolské kořeny. Tradiční italské hodnoty spojené s rodinou a komunitou, které tak často prezentuje, pramení právě z tohoto rodinného zázemí. Mariano se netají tím, že si zakládá na venkovském životě; nedávno s rodinou investoval do venkovského sídla a pořídil si dokonce vlastní rodinnou krávu.
Autor: Profimedia.cz
Spojil také své jméno s prestižním italským vinařstvím Bersano, pro které navrhl exkluzivní limitovanou edici lahví vína vyjadřující jeho pohled na italskou tradici a styl.
Autor: Profimedia.cz
Mimo jiné vytvořil i unikátní prémiovou kolekci Primera Selección pro ikonickou argentinskou značku La Martina, která oslavuje rodinné dědictví a aristokratický sportovní styl
Autor: Profimedia.cz
Pravidelně se také účastní akcí značky Ferrari (např. na okruhu v Mugellu), propaguje urban performance vozy od Mercedes-Benz a stal se tváří švýcarského luxusního parfému Uomo od značky Gisada.
Autor: Profimedia.cz