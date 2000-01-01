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Manu Ríos je populární španělský herec, zpěvák, model a vlivný influencer, který v současnosti ve světě slaví velký úspěch a na Instagramu ho sleduje už přes devět milionů lidí. Celosvětovou slávu mu přinesla role Patricka v hitu od Netflixu Elita a od té doby na něm fanynky mohou oči nechat.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
V současnosti patří Manu Ríos k nejvýraznějším ikonám generace Z a prosazuje se jak v kinematografii, tak ve světě vysoké módy.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoliv ho většina světa objevila až nedávno, v showbyznysu se pohybuje již od svých devíti let, kdy začínal v televizních show a muzikálech (např. jako Gavroche v Bídnících).
Autor: Profimedia.cz
Průlomová pro něj byla role Patricka Blanca Commerforda v seriálu Elita (Élite, 2021–2022). Manu zde ztvárnil sebevědomého, ale citově zranitelného studenta zapleteného do komplikovaných milostných trojúhelníků.
Autor: Profimedia.cz
Významná pro něj byla i minisérie La edad de la ira z roku 2022, kde si zahrál hlavní roli Marcose, introvertního mladíka čelícího toxickému rodinnému prostředí.
Autor: Profimedia.cz
Pochvaloval si i obsazení v temném psychologickém thrilleru z produkce Netflixu Jako hrob z roku 2023, kde se objevil po boku svého kolegy z Elity, Aróna Pipera.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2026 se blýskl v celovečerním dramatickém filmu Mi querida señorita z produkce Netflixu, kde ztvárňuje postavu jménem Gato
Autor: Profimedia.cz
A Netlix nyní válcuje i úspěšné lékařské drama Dýchej zhluboka, kde ztvárňuje mladého rezidenta Biela de Felipeho.
Autor: Profimedia.cz
Manu začínal jako dětský zpěvák a na svém YouTube kanálu si vybudoval obrovskou základnu fanoušků díky coververzím populárních písní. V mládí byl dokonce členem populární dospívající hudební skupiny Parchís. Hraje na kytaru a klavír. Sám svou autorskou tvorbu, na které průběžně pracuje, popisuje jako temnější alternativní pop a mezi své největší inspirace řadí umělce jako Lana Del Rey, Lorde nebo Frank Ocean.
Autor: Profimedia.cz
Díky svému osobitému stylu a androgynnímu vzhledu je Manu považován za módní ikonu. Pravidelně se účastní prestižních akcí jako Met Gala nebo pařížské týdny módy, kde často sedí v prvních řadách přehlídek značek jako Saint Laurent (jehož je múzou).
Autor: Profimedia.cz
Měří 182 centimetrů. Své soukromí si velmi střeží. O své sexuální orientaci veřejně nemluví, nicméně je hlasitým podporovatelem LGBTQ+ komunity a ostře odsuzuje homofobii.
Autor: Profimedia.cz
Tento fešák žije v Madridu, miluje pomalá rána i dokonalé západy slunce a mezi jeho záliby patří fotografování. Nemá ovšem v lásce dnes již digitální klasiku, má raději filmy a starý způsob fotografování.
Autor: Profimedia.cz
Veřejnost se už těší na vysoce očekávaný hollywoodský thriller Day Drinker režiséra Marca Webba, kde Manu hraje po boku Johnnyho Deppa a Penélope Cruz. Pro Manua jde o zásadní milník, navíc se v projektu znovu pracovně sešel se svým hereckým kolegou z Elity, Arónem Piperem.
Autor: Profimedia.cz
Jeho vliv ve světě módy v roce 2026 dosáhl absolutního vrcholu. Stal se oficiálním ambasadorem značky Emporio Armani pro kampaň podzim/zima 2026/2027 (na focení kolekcí brýlí, hodinek a šperků v Berlíně). Módní kritici ho oceňují za to, že módu nevnímá jen jako promo, ale jako přirozené vyjádření své identity. Mimo to úzce spolupracuje s domy jako Dior Men nebo Jacquemus a v březnu 2026 zazářil na prestižním předávání Oscarů v Hollywoodu.
Autor: Profimedia.cz
Manu není jen modelem pro cizí návrháře. Společně se svým blízkým přítelem a stylistou Marcem Forném založil vlastní módní značku s názvem Carrer. Značka se zaměřuje na unisexové streetwearové oblečení, udržitelnou městskou módu a odráží Ríosův osobní styl – kombinaci pohodlí, minimalismu a „vintage“ estetiky.
Autor: Profimedia.cz
Manuův přechod na globální trh není náhodný. Herec podepsal exkluzivní smlouvu s jednou z nejmocnějších hollywoodských talentových agentur WME (William Morris Endeavor), která zastupuje největší světové hvězdy. To mu otevřelo dveře právě k projektům jako Strange Way of Life nebo novému Day Drinker.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoliv se plně soustředí na herectví, hudbu nikdy neopustil. Na sociálních sítích občas sdílí intimní hudební momenty – velký úspěch sklidilo například jeho video, kde u klavíru zpívá emotivní cover verzi hitu „Good Luck, Babe!“ od zpěvačky Chappell Roan. Sám přiznává, že s přibývajícím věkem nechce zůstat jen u jedné profese a hodlá své kreativní obzory neustále rozšiřovat.
Autor: Profimedia.cz
Obrovská popularita a Ríosův vzhled s sebou nesou i bizarní incidenty. Indická policie v Dillí musela řešit případ, kdy se dvaaadvacetiletý student na sociálních sítích vydával za Manua Ríose (používal jeho fotky) k tomu, aby získával pozornost žen a následně se z nich pokoušel vymámit peníze.
Autor: AP
Než se Manu začal naplno věnovat umění, jako malý kluk trénoval karate. Dlouho se rozhodoval, zda se vydat sportovní, nebo uměleckou cestou. Nakonec zvítězil tanec, zpěv a divadlo.
Autor: Profimedia.cz
Manu je známý svou velkou láskou ke zvířatům. Doma v rodném městě měl dva psy, zlatého retrívra jména Currillo a labradora jména Blas, které bral jako plnohodnotné členy rodiny.
Autor: Profimedia.cz
Kromě toho, že v roce 2026 zazářil na předávání Oscarů v Hollywoodu, se stal hlavní tváří exkluzivní kampaně pro H&M Atelier (Jaro/Léto 2026) zaměřené na styl „quiet tailoring“ (tlumené, elegantní krejčovství). V módním průmyslu má pověst profesionála, který si sám schvaluje styling a na foceních úzce spolupracuje se svým kreativním týmem.
Autor: Profimedia.cz
Když bylo Manuovi kolem 13 let, vyhrál národní konkurz a stal se členem reinkarnace legendární španělské dětské hudební skupiny Parchís. Jako „červený žeton“ (každý člen měl svou barvu) s kapelou koncertoval po celém Španělsku a Latinské Americe. Tato zkušenost mu dala tvrdou školu v tom, jak zvládat pódiovou trému a obrovské davy fanoušků.
Autor: AP