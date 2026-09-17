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Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí
Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...
Houbaření, chalupa i letadýlka. Co jsme za socialismu dělali ve volném čase
Z dnešního pohledu to vypadá, že život v socialistickém Československu plynul tak nějak pomaleji a méně hekticky. A asi tomu tak i bylo. Strana a vláda se sice snažila propagandisticky využívat i...
KVÍZ: 50× Harry Potter! Znáte kouzelnický svět i v těch nejmenších detailech?
Jste milovníky kouzelnického světa Harryho Pottera? Pojďte to dokázat. Připravili jsme 50 otázek pro fanoušky, kteří už dávno vědí, co je to Expelliarmus, a chtějí zjistit, jestli je nezaskočí něco...
Sláva, zpackané operace i mateřství. Jak dnes žijí slavné supermodelky
Byly krásné, bohaté a tak slavné, že jejich jména znali i lidé, kteří nikdy neotevřeli Harper’s Bazaar ani Vogue. V devadesátých letech se z nich staly celebrity, které chodily po molech, objevovaly...
KVÍZ: Gurmán, nebo jen laik? 100 otázek, které odhalí pravdu o vašich znalostech světové kuchyně
Připravte si chuťové buňky i mozkové závity! Tento kvíz vás provede napříč kontinenty a fascinujícími chutěmi celé planety. Čeká na vás 100 otázek, které prověří, zda máte světovou gastronomii v...
Kdy už rakovina v rodině není náhoda? Genetička popsala varovné signály
Rakovina v rodině nemusí postihnout řadu příbuzných, aby měli lékaři důvod zbystřit. Někdy stačí jediný případ v rodině, upozornila v online rozhovoru se čtenáři iDNES.cz klinická genetička Monika...
Jordan Roth: Módní ikona, která inspiruje muže i ženy
Jordan Roth je jedna z nejvýraznějších, nejvlivnějších a nepřehlédnutelných osobností současné americké kultury. Působí jako sedminásobný držitel ceny Tony, divadelní producent, kreativní ředitel,...
Jak rychle jde zhubnout po 50? Pět kilogramů zabere 10 týdnů
Po padesátce už není cílem shazovat kilogramy co nejrychleji. Snaha o drastický úbytek totiž často nepálí především tuk, ale vzácnou svalovou hmotu a kostní denzitu. Rozumné tempo kolem půl kilogramu...
Ať v září zazáříte. Péči věnujte celému tělu, po létě to potřebuje
Během přechodu mezi dvěma ročními obdobími se nemění jenom šatník – vyplatí se lehce upravit i kosmetickou rutinu. Stačí pár jednoduchých kroků a svěží letní vzhled vám vydrží ještě dlouhé týdny.
Vlasy po létě volají po záchraně. Dopřejte jim hydrataci a správnou péči
Péče o vlasy, to je vlastně kolotoč, který se nikdy nezastaví, chcete-li mít kadeře silné, lesklé, vyživené, prostě v dobré kondici. Nyní, na konci léta, potřebují vlasy hlavně hloubkově hydratovat....
České ženy jako by v historii neexistovaly, míní Bláznivá dějepisářka
Historie není jen o tupém memorování letopočtů, ale naopak nabízí spoustu zajímavých lidských příběhů, ukazuje na svém instagramovém profilu Bláznivá dějepisářka Jana Kudrnová. V podcastu NA KAFI...
KVÍZ: 50× Harry Potter! Znáte kouzelnický svět i v těch nejmenších detailech?
Jste milovníky kouzelnického světa Harryho Pottera? Pojďte to dokázat. Připravili jsme 50 otázek pro fanoušky, kteří už dávno vědí, co je to Expelliarmus, a chtějí zjistit, jestli je nezaskočí něco...
Ze seriálového krasavce světovou hvězdou. Manu Ríos válcuje i Instagram
Manu Ríos je populární španělský herec, zpěvák, model a vlivný influencer, který v současnosti ve světě slaví velký úspěch a na Instagramu ho sleduje už přes devět milionů lidí. Celosvětovou slávu mu...
Mami, bolí mě břicho. Dítě může mít vážné důvody, proč nechce do školy
Září je výzva nejen pro děti, ale i pro dospělé. Ranní nevolnost, pocit na zvracení, dokonce teplota, pláč i snaha odchod co nejvíc oddálit. Zatímco rodiče a pedagogové do práce zkrátka musí, děti v...
Uchovejte si vzpomínky na slunce. Co potřebuje vaše pleť do babího léta?
Prázdniny jsou za námi, ale naše pokožka si letní měsíce bude pamatovat ještě dlouho. Oslabená kožní bariéra, dehydratace a vznik pigmentových skvrn jsou nejčastějšími následky slunění, používání...
Prodej bytu 2+1 s balkónem v Zábřehu nízké náklady a nová podlaha v ceně
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Vaše druhá kůže. Zaměřte se na měření a vyberte si spodní prádlo správně
Je schované pod oblečením, ale o to je důležitější. Máme-li na sobě to správné prádlo, pozvedne nejen naše sebevědomí, ale i potřebné partie. Jak ale na to?
Polykáte vitaminy, cvičíte a měříte spánek? Kdy už péče o zdraví škodí
Biopotraviny, pravidelný pohyb, vitaminy a deset tisíc kroků denně. Zdánlivě recept na dlouhý a zdravý život. Pokud ale vynechaný trénink vyvolá výčitky, dort na oslavě vzbudí úzkost a špatné skóre...