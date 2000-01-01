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Lucky Blue Smith je americký supermodel, hudebník a influencer, který se stal jednou z nejvýraznějších tváří světové módy v éře sociálních sítí. A není divu. Jeho šarm i píle nedá mnohým spát. Hrdě se hlásí k mormonské víře a je věrný jediné ženě. A se svými úspěchy patří ke světové modelingové špičce.
Autor: koláž iDNES.cz
V posledních letech přitahuje obrovskou pozornost veřejnosti také díky svému rodinnému životu a manželství s populární internetovou tvůrkyní Narou Smithovou.
Autor: Profimedia.cz
Proslavil se už jako teenager svýma pronikavě modrýma očima, platinově odbarvenými vlasy a andělskou tváří, což mu v roce 2015 vyneslo i titul „Model roku“.
Autor: Profimedia.cz
Lucky Blue Smith se narodil v Utahu do mormonské rodiny. S modelingem začal extrémně brzy. Modelingový skaut ho objevil už v deseti letech a ve dvanácti letech podepsal smlouvu s prestižní agenturou.
Autor: Profimedia.cz
Vedle modelingu je Lucky také talentovaným bubeníkem. Společně se svými třemi staršími sestrami, které jsou rovněž modelkami, založil surf-rockovou kapelu The Atomics.
Autor: Profimedia.cz
Přestože je Lucky velmi mladý, vybudoval si již početnou rodinu. Jeho osobní život je podrobně sledován miliony fanoušků na sociálních sítích.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2017 přivítal na svět svou první dceru jménem Gravity Blue, kterou má ze vztahu s modelkou Stormi Bree.
Autor: Profimedia.cz
V únoru 2020 se po šestiměsíční známosti oženil s německou modelkou a světoznámou influencerkou Narou, se kterou má dohromady už čtyři děti. Už je tedy pětinásobným tatínkem a to je mu teprve osmadvacet let.
Autor: Profimedia.cz
Lucky Blue Smith žije s rodinou v rozsáhlém sídle v Connecticutu. Stále aktivně působí ve vysoké módě a objevuje se v globálních kampaních například pro značku Burberry či Ralph Lauren.
Autor: Profimedia.cz
Pravidelně se objevuje na klíčových módních událostech. Například v březnu 2026 se ukázal na losangeleské akci Clarins Night of Extra v modelech od značky Dunhill.
Autor: Profimedia.cz
Módní kritici na něm nejvíce oceňují schopnost plynule přecházet mezi vizáží „zlého chlapce“, andělského mladíka i klasického elegána.
Autor: Profimedia.cz
Rok 2026 přinesl v počátku rodině Luckyho obrovskou a emočně náročnou zkoušku, kterou se manželé rozhodli s veřejností sdílet až zpětně. Na přelomu let 2025 a 2026 byla jejich tehdy dvouleté dceři Whimsy Lou diagnostikována rakovina, která se již stihla rozšířit, což vyžadovalo okamžitou a intenzivní chemoterapii. Po osmi měsících náročné léčby Nara v červenci 2026 oznámila, že Whimsy je oficiálně v remisi.
Autor: Profimedia.cz
Pár přiznal, že navigovat každodenní život se čtyřmi malými dětmi, zatímco jedno z nich bojovalo v nemocnici o život, bylo extrémně složité. K překonání této krize jim velmi pomohla párová terapie a vzájemná
Autor: Profimedia.cz
Lucky je podle manželky naprosto skvělý otec, přesto v rozhovorech otevřeně přiznal, že příchod čtvrtého dítěte pro ně byl velkým šokem. Navíc se v tu chvíli stal již pětinásobným otcem. „Upřímně jsme si mysleli, že po třech dětech máme hotovo. Čtyři děti už jsou pořádný nezvyk a logistický oříšek, ale učíme se v tom chodit,“ uvedl.
Autor: Profimedia.cz
Málokdo ví, že Lucky Blue Smith si vyzkoušel také filmové herectví. V roce 2016 ztvárnil hlavní roli (postavu jménem Bridger Jenkins) v romantickém nezávislém dramatu Love Everlasting.
Autor: Profimedia.cz
Lucky Blue Smith byl jedním z úplně prvních mužských modelů, kteří pobořili tradiční fungování módního průmyslu. Před jeho příchodem byli topmodelové spíše anonymní tváře z billboardů. Lucky však využil tehdy nastupující Instagram (kde má dnes miliony sledujících) k vybudování masivní fanouškovské základny.
Autor: Profimedia.cz
Když přijížděl na přehlídky do Paříže nebo Milána, čekaly na něj před halami stovky ječících teenagerek, což do té doby zažívaly jen rockové hvězdy nebo herci. Tím otevřel dveře generaci modelů, u kterých značky nehodnotí jen výšku a lícní kosti, ale také dosah na sociálních sítích.
Autor: Profimedia.cz
„Vyrůstal jsem v rodině, kde se k ženě muži chovali s úctou a obdivem. A stejně tak i já s láskou pečuji o tu svou,“ uvedl na svém profilu na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoliv se trend „internetových rychlokvašek“ často mění, Lucky si svou pozici na vrcholu drží už více než dekádu. Pod křídly prestižní agentury IMG Models se v poslední době objevil například v kampaních pro jihokorejský módní koncept SYSTEM.
Autor: Profimedia.cz
Velkou pozornost vzbudil na prestižním galavečeru Tiffany & Co. Blue Book: Hidden Garden v New Yorku, kde oblékl luxusní bílý komplet ze zakázkové kolekce značky Mithridate.
Autor: Profimedia.cz
Pravidelně se vrací i na pařížská mola, naposledy například jako jedna z hlavních tváří přehlídky značky Amiri.
Autor: Profimedia.cz
„Stále se ptám boha, proč zrovna já jsem si zasloužil tolik úžasných lidé kolem sebe,“ uamýšlel se na Instagramu model.
Autor: Profimedia.cz
Lucky tatínkem, který si své rodičovské povinnosti užívá plnými doušky. Rodina je pro něj vším a už od narození prvního potomka je pro něj právě role táty na prvním místě.
Autor: Profimedia.cz