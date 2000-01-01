náhledy
Osmadvacetiletá americká modelka Lori Harvey má smlouvy s předními agenturami jak v USA tak v Evropě a díky své kráse je mezi návrháři opravdu žádaná. Podívejte se do naší galerie, jak jí to sluší v plavkách. A v čem také vyráží na prestižní večírky.
Lori Harvey na udílení Essence Black Women in Hollywood Awards v elegantním béžovém trenčkotu.
Na akci Victoria’s Secret vyrazila překvapivě v outfitu, který kompletně odhaloval, co si vzala pod něj. Ukázala černou krajkovou podprsenku.
Lori ví, jak na první pohled zaujmout. Černý top zvýraznil její dekolt a masivní náušnice byly jen třešničkou na dortu.
Když je Lori v soukromí, ráda volí přirozenost. „Nepotrpím si na make-up, protože chci nechat odpočinout pleti. Na večírcích si užívám líčení dost a je to součást mé práce, takže si moje tvář zaslouží odpočinek,“ uvedla modelka pro Elle.
Bikiny připomínající třpytivé modely z dob milénia modelka oblékla na dovolené.
„Ať je život jakýkoli, vždy je cesta ven z jakýchkoli obtíží,“ uvedla na Instagramu modelka.
Lori na filmovém festivalu v Cannes, kam zvolila šaty s velkým výstřihem na zádech.
Po třicítce by chtěla modelka pomýšlet na rodinu, ještě dva roky si ale chce užívat života.
