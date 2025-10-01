|
Lori Harvey umí potěšit fanoušky, její selfie v plavkách bodují
Jak se jmenují doopravdy? Skutečná jména známých hvězd
Známe je pod nějakým jménem, ale jejich rodiče jim dali jména jiná. Podívejte se do galerie, kterým hvězdám bylo doporučeno změnit si rodné jméno a rázem se z nich stal někdo jiný. Patří sem Marilyn...
Hvězdy, které se stáhly z Hollywoodu a vybraly si soukromí
Někteří opustili herectví napořád, jiní jen na pár let a zase se k němu vrátili. Podívejte se do naší galerie, kteří herci potřebovali pauzu, aby se dostali do lepší duševní pohody, a chtěli si...
Sláma, krabice na hlavě a odhalená prsa. Největší úlety podzimních týdnů módy
Podzimní edice týdnů módy se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Na stovkách přehlídek v Paříži, New Yorku, Miláně a Londýně jsme viděli nejen žhavé novinky pro nadcházející rok, ale také celou...
Lidé mající negativní postoj ke stárnutí umírají až o sedm let dřív, říká socioložka
Vnímáte stáří jako krutou nevyhnutelnost? Nebo jako požehnání, kterého se můžete jednou dožít? Pokud vnímáte budoucnost spíše jako optimistický scénář, jste ve výhodě. Lidé mající negativní postoj ke...
Herec Jude Law může být pyšný táta. Dcera Iris září krásou i úspěchem
Čtyřiadvacetiletá modelka Iris Law díky svému slavnému tatínkovi, herci Jude Lawovi, vplula do světa šoubyznysu s naprostou lehkostí. V tomto světě se cítí jako ryba ve vodě a na přehlídkových molech...
Šílenství fenoménu Labubu a hvězdy, které mu propadly
Plyšová potvůrka jménem Labubu si získala srdce lidí po celém světě. Ačkoli je podle mnohých tato postavička škaredá, slavné osobnosti si ho přesto zamilovaly. Podívejte se do naší galerie, kdo ho...
V sedmadvaceti má dvaadvacet dětí. Žena je má díky náhradním matkám
Kristina Öztürková z Gruzie je hrdou maminkou dvaadvaceti dětí. Její partner turecký milionář a majitel hotelů Galip Öztürk je z tolika dětí nadšený a oba věří, že budou mít v budoucnu ještě...
5 tipů, jak zvládnout podzimní kašel a nachlazení u dětí i celé rodiny
Sychravá rána, přeplněná MHD i školní třídy – ideální prostředí pro viry a jejich šíření. Podzim a zima tak tradičně bývají ve znamení nachlazení a kašle. Jak rozpoznat první příznaky, co může pomoci...
Pohyb je jako palivo pro duši. Ochrání vás před splíny a úzkostí
To, jak se cítíme, můžeme ovlivnit i tím, že si půjdeme zaběhat nebo se příjemně zapotíme při cvičení ve fitku. Pravidelné sportování tak může sloužit jako prevence psychických problémů.
Nejen šunka a sýr. Dopřejte si k večeři (ne)obyčejný obložený chléb
Výborný chleba obložený spoustou bílkovin, navrch geniální tukožroutské oblohy: našimi recepty zakončíte každý den dokonalou večeří! Navíc to nebude nuda, každý den si můžete dopřát jiné chutě.
Hrušky jako most mezi tradicí a inovací. Podzimní recepty podle foodblogerů
Zatímco jablka na podzim strhávají veškerou pozornost, hrušky tiše dozrávají. A právě v tom je jejich kouzlo. Jsou nenápadné, ale s nečekaně pestrým charakterem. V kuchyni zvládnou všechno od...
Zlomená žebra, únava a šokující diagnóza. Marie bojuje s mnohočetným myelomem
Před lety jsem si prošla těžkým životním obdobím. Pak jsem onemocněla chřipkou. Po nemoci jsem byla stále unavená, měla jsem zlomená tři žebra a objevily se i další zdravotní potíže. Lékaři nakonec...
Briošky s ricottou a ovocem
Nevíte, co sladkého upéct? Ricotta a čerstvé ovoce si skvěle rozumí.
Když úspěch a peníze nejsou dost. Proč ženy dobrovolně opouštějí vedoucí pozice
Spousta žen dnes opouští vedoucí pozice, mění obor nebo rozjíždí vlastní projekty. Hledají víc než pracovní úspěch: prostor pro rodinu, pro péči o své zdraví i plnění snů. Zjišťují, že krok stranou...
Prodej rodinného domu, Krásná u Aše
Krásná, okres Cheb
4 490 000 Kč
Těhotenství jako zázrak. Údajně neplodná žena v sedmačtyřiceti porodila
Američanka Michelle Cisco-Pinheiro celý život žila s tím, že je neplodná. Už jako náctileté jí totiž řekli, že má polycystické vaječníky, a později měla i rakovinu děložního čípku. Nikdy se...
Není žloutenka jako žloutenka. Některou chytíte z masa, o jiné roky nevíte
Téměř jeden a půl milionu mrtvých. Tolik obětí si každý rok vyžádají po celém světě virové hepatitidy, tedy záněty jater. Ale není žloutenka jako žloutenka, celkem je známo pět typů. Nejznámější je...