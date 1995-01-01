náhledy
Podívejte se do naší galerie na celebrity, na které praskla nevěra nebo ji samy přiznaly a následně se vrátily zpět ke svým partnerům či partnerkám. Všechny tyto hvězdy se shodly na tom, že šlo o pomatení smyslů a jejich nevěra byla největší chybou života. Měly štěstí, že je jejich protějšky vzaly zpět.
Autor: koláž iDNES.cz
Hudebníci Jay-Z a Beyoncé patří mezi nejstabilnější páry světového šoubyznysu, ale i oni si zažili chvíle, kdy jim nebylo do zpěvu. Bylo to v době, kdy na rapera praskla nevěra. Konkrétní jméno milenky hudebník nikdy neprozradil, ale v roce 2017 uvedl, že měl s někým poměr. Zároveň vyjádřil úctu ke své ženě zpěvačce Beyoncé a děkoval jí za to, že mu odpustila.
Autor: AP
Od manželky na čas odešel ke zpěvačce Jitce Boho i herec Lukáš Langmajer. Ačkoli to s Jitkou vypadalo jako velká láska, šlo zřejmě jen o velké pobláznění, ale skutečná láska byla někde jinde. Lukáš se totiž vrátil ke své ženě a ta by za to zasloužila pozlatit. Málokterá žena by něco takového muži dokázala odpustit.
Autor: Marek Navrátil, iDNES.cz
Herec Kevin Hart podvedl svou manželkou v době, kdy byla těhotná. Měl románek s modelkou Montií Sabbagovou. Přiznal to v roce 2017. Kvůli nevěře byl Hart vydírán, protože byly jeho intimnosti s milenkou zaznamenány na hotelové kameře. Vše pak veřejně přiznal, své ženě se omluvil a měl štěstí, že se s ním nerozešla, ale vzala ho zpět.
Autor: Profimedia.cz
Opakovaně podváděl svou manželku Sharon i dnes již zesnulý zpěvák Ozzy Osbourne. Sharon mnohokrát uvedla, že to s ním neměla jednoduché, ale nevěry brala jako úlety, které neměly nic společného s jejich láskou. „Když žijete vedle rockera, který má okolo sebe stále mladé holky, co se na něj lepí, musíte trochu počítat s tím, že se něco stane. S tím jsem do toho šla,“ uvedla v minulosti Osbourne.
Autor: AP
Bývalý profesionální americký basketbalista Dwyane Wade dokonce během románku s jinou ženou zplodil potomka. V tu dobu měl mít údajně s herečkou Gabrielle Unionovou pauzu ve vztahu, ale faktem je, že se nakonec vzali.
Autor: ČTK
Velký skandál vyvolal milostný románek bývalého prezidenta USA Billa Clintona. Clinton podvedl svou ženu Hillary Clintonovou s tehdejší stážistkou v Bílém domě Monikou Lewinskou. Jejich sexuální poměr probíhal v letech 1995 až 1997. A kupodivu na Clintona manželka nezanevřela a dál ho podporovala.
Autor: AP
Vztah hudebníků Carey Harta a Pink procházel během jejich dvacetiletého vztahu mnoha krizemi. Opakovaně se rozcházeli a Pink měla mít už plné zuby jeho záletů. Podle všeho se nakonec rozhodli jít od sebe. Ačkoli ho Pink po nevěrách vždy vzala k sobě, nyní to vypadá na rozvod.
Autor: AP
Hudebníci Cardi B a Offset mají vztah jako na horské dráze. Krátce po jejich svatbě v roce 2017 se objevila videa a spekulace o tom, že byl Offset nevěrný. Cardi B tehdy potvrdila, že opravdu procházejí těžkým obdobím a že jí byl nevěrný. Stále ale byli spolu. Po několika letech jí však došla trpělivost a přistoupili na rozvod.
Autor: AP
Moderátor David Letterman veřejně přiznal, že podvedl svou dlouholetou přítelkyni a později manželku Reginu Lasko s několika ženami z řad svých kolegyň. Měl štěstí, že mu nevěry odpustila.
Autor: AP
Hudebník Dave Grohl, frontman kapely Foo Fighters, veřejně přiznal, že podvedl svou manželku Jordyn Blumovou a dokonce s milenkou zplodil dítě mimo manželství v září 2024. Je až k neuvěření, že mu manželka odpustila a vzala ho zpět.
Autor: Profimedia.cz
Herec David Boreanaz přiznal, že podvedl svou manželku s milenkou Rachel Uchitelovou, která byla mimo jiné i milenkou golfisty Tigera Woodse. Podle něj ale nevěra posílila jeho manželství. „Mnohem víc jsem si uvědomil, jak moc mi na mé ženě záleží a jak je úžasná,“ sdělil pro People. A úžasná opravdu bude, když ho vzala zpět.
Autor: Reuters
Herec Josh Fuhamel podvedl svou ženu, zpěvačku Fergie se striptérkou Nicole Forresterovou. Vztah se jim ale nerozpadl a nakonec se vzali. Po letech přesto došlo k odloučení a před pár lety se rozvedli.
Autor: AP
Hudebník Adam Levine podvedl svou tehdy těhotnou partnerku, modelku Behati Prinsloo s modelkou Sumner Strohovou. Ale jejich vztah to prý neohrozilo. Stále jsou spolu.
Autor: Reuters
Herec Dominic West podvedl svou manželku v roce 2020 s herečkou Lily Jamesovou. Celou situaci ale označil za bezvýznamný románek a jeho žena mu odpustila.
Autor: Reuters
Herečka Jada Pinkett Smithová přiznala, že podvedla svého muže herce Willa Smitha se zpěvákem Augustem Alsinou. Jejich vztah to prý v té době nijak neohrozilo a dál byli spolu. Nakonec ale po letech stejně došlo k odloučení, ačkoli se nerozvedli.
Autor: Reuters
V roce 2003 měl fotbalista David Beckham podvést svou ženu Victorii s modelkou Rebeccou Loosovou. Ale jak je vidět, nevěra jejich vztah příliš neohrozila. Jsou jedním z nejpříkladnějších párů ve Velké Británii.
Autor: Reuters
Herec Woody Harrelson veřejně přiznal, že v minulosti podvedl svou manželku Lauru Louie. Učinil tak v rozhovoru pro časopis Esquire v roce 2023, kde o této události mluvil otevřeně, ale neuvedl jméno dotyčné ženy. Podotkl ale, že je jeho žena skvělá a má svatozář a je šťastný, že se na něj kvůli tomu nevykašlala.
Autor: Reuters
Herec Matthew Broderick podvedl svou manželku, herečku Sarah Jessicu Parkerovou se servírkou v roce 2008. Nevěru mu ale herečka odpustila.
Autor: Reuters
Fotbalista Sebastian Lletget uvedl, že měl desetiminutové zatmění mysli, během kterého podvedl svou snoubenku Becky G. A měl štěstí, že jeho pomatení smyslů zpěvačka tolerovala.
Autor: Profimedia.cz