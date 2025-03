Princezna Kate a princ William v poslední době prožívali velmi těžké období. Když Kate oznámila, že bojuje s rakovinou, zatajil se dech lidem po celém světě. Oba totiž stále patří za největší miláčky Velké Británie. Jejich vztah je inspirující a obdivuhodný.

Autor: Instagram / The Prince and Princess of Wales