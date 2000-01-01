Svatba do roka a do dne? Tyto slavné osobnosti si na obřad pár let počkaly. Někomu to vydrželo, jiní už spolu dávno nejsou. Těžko říct, jestli otálení se svatbou bude ve finále dobrý nápad. Podívejte se, které hvězdy se rozhodně nehrnuly do chomoutu a roky si užívaly jako snoubenci.
Malajsijská herečka Michelle Yeohová se zasnoubila pouhý měsíc poté, co svého partnera potkala. O ruku ji tedy žádal on. Na svatbu si ovšem počkali. Vzali se totiž až o devět let později.
Herci Calista Flockhartová a Harrison Ford na svatbu také nijak nespěchali. Užívali si bok po boku a nepotřebovali na to papír. Chodili spolu sedm let, než se vzali. Dnes už jsou spolu přes čtyřiadvacet let a jsou jedním z nejstabilnějších hollywoodských párů.
Dnes již zesnulá zpěvačka Tina Turnerová byla se svým partnerem Erwinem Bachem dlouhých sedmadvacet let, než se rozhodli stanout před oltářem. Vzali se v roce 2013 a o pouhých deset let později zpěvačka zemřela.
Herci Josh Hartnett a Tamsin Egertonová se vzali v roce 2021 po desetiletém vztahu. Na svatbu nespěchali, ale nakonec se rozhodli vzít kvůli dětem.
„Maggie jsem potkal v roce 2001na večeři. Vůbec jsem nevěděl, čím se živí. Neměl jsem tušení, že je herečka. Prostě se mi jen strašně líbila. Byl jsem do ní zblázněný,“ uvedl herec pro People. Nakonec se herci Peter Sarsgaard a Maggie Gyllenhaalová vzali po sedmi letech vztahu, kdy už spolu měli jednoho potomka.
Herci Amy Adamsová a Darren Le Gallo se vzali až po třinácti letech vztahu. „Já si naprosto přesně pamatuji první setkání. Bylo to na hodině herectví a zaujal mě na první pohled, protože z něj šel strach. Ale zároveň mě strašně přitahoval,“ smála se herečka v show Jimmy Fallona.
„Potkala jsem ji náhodou, když za mnou přišla na hotelový pokoj po natáčení náhodou s jednou z mých kamarádek. A řeknu vám na rovinu, že jsem se hned zamilovala. Bylo to jako kdyby mi někdo do srdce bodl šíp se spoustou lásky,“ uvedla herečka Lily Tomlinová pro People v roce 2020. Herečky Lily Tomlinová a Jane Wagnerová spolu začaly chodit už v roce 1972, ale vzaly se až v roce 2013.
„Vzali jsme se po dvaceti letech vztahu. Řekli jsme si, že je čas to všechno zpečetit. A bylo to skvělé rozhodnutí, svatba byla nádherná a nikdy na ni nezapomeneme. Byl to úžasný den s našimi nejbližšími,“ sdělil v rozhovoru pro The Talk své dojmy herec. Herci Bo Dereková a John Corbett jsou psolu celkem šestadvacet let.
Herci Megan Foxová a Brian Austin Green se vzali po šesti letech vztahu. Stihli se předtím dvakrát zasnoubit. Ačkoli se ale snažili ze všech sil, stejně jim to nevydrželo a v současnosti už spolu nejsou.
Herci Dax Shepard a Kristen Bellová čekali na svatbu delší dobu z jednoho důvodu. Chtěli se totiž vzít ve chvíli, kdy bude v USA legální i svatba gayů a leseb. Pár tvoří od roku 2007, zasnoubili se v roce 2009 a vzali se v roce 2015.
Šest let spolu chodili a byli zasnoubení herci Sacha Baron Cohen a Isla Fisherová, než se v roce 2010 vzali. Ani tito dva už ale pár netvoří a rozvedli se.
Poznali se v roce 2010, zasnoubili se v roce 2018, vzali se o rok později a pak se rozvedli. Takový byl příběh lásky herců Liama Hemswortha a Miley Cyrusové.
Herci Jason Sudeikis and Olivia Wilde spolu byli deset let. Zasnoubili se po šesti letech vztahu, pak se vzali, ale nakonec se rozešli. Mají dvě děti.
Zasnoubení byli šest let. A Jojo o ruku Jordan žádal dokonce dvakrát a vždy s jiným prstenem. Nakonec se vzali v roce 2022. Původním plánem bylo vzít se na konci roku 2020, ale pandemie covidu jim zhatila plány.
Herci Brooke Burke-Charvetová a David Charvet spolu byli šest let, než se vzali během západu slunce na lodi. Bohužel ale ani romantika nepomohla a vztah se jim rozpadl.
Kmotřenka krále Karla a návrhářka India Hicksová – která byla mladou družičkou na jeho svatbě s princeznou Dianou v roce 1981 – se v září 2021 po šestadvaceti letech společného života provdala za svého dlouholetého partnera Davida Flinta Wooda, bývalého reklamního manažera. Pár měl v té době už pět dětí.
„Není třeba nic uspěchat. Podívejte se na nás. Měli jsme svatbu po osmadvaceti letech a je to v pohodě,“ smál se v rozhovoru pro People herec Don Cheadle. Podotkl, že byli s Bridgid Coulterovou zasnoubení a to jim roky stačilo, pak jim ale svatba přišla jako skvělý nápad.
Herci LaLa Vazquez Anthony a Carmelo Anthony spolu byli přes šest let, než se vzali. Nikam nespěchali a nelitují toho. „Myslím, že po pár měsících ještě jeden druhého neznáte. Rychlý sňatek nedává smysl, protože po pár letech můžete zjistit, že žijete s někým, s kým si vlastně nerozumíte,“ myslí si LaLa.
Komička Joy Beharová se svým partnerem žila třicet let, než se rozhodli vzít. „My jsme byli vždy tak trochu hippie. Vždyť jsme se i seznámili na nuda pláži. Já jsem tedy byla oblečená, protože než někomu ukážu tělo, musím ho poznat,“ smála se v jednom z rozhovorů.
Herec Woody Harrelson žil se svou ženou Laurou Louie přes dvacet let, než se vzali během krásného obřadu na Havaji.
Herci Téa Leoni a Tim Daly se poznali v roce 2014, vzali se ale až o jedenáct let později.
