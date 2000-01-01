náhledy
Podle mnohých spolu už dávno neměli být a jejich vztah měl být jen povyražením. Přesto jsou slavné hvězdy stále spolu a světu dokazují, že je jejich láska dostatečně silná. Podívejte se do naší galerie, které páry jsou ty nejstabilnější v Hollywoodu.
Autor: koláž iDNES.cz
Princ William a princezna Kate museli ujít dlouhou cestu, aby je svět i rodina respektovali. Neměli to jednoduché a začátky jejich vztahu prošly mnoha těžkými zkouškami. Přesto jsou stále spolu a jejich silná láska dokazuje světu, že pokud jste pro sebe stvořeni, nic vás od sebe nemůže odtrhnout. Jsou spolu už přes dvacet let a svoji jsou téměř čtrnáct let.
Autor: Instagram / Prince and Princess of Wales
Herečka Jessica Bielová a zpěvák a herec Justin Timberlake slýchali, že jim vztah nevydrží. Podle přátel Jessicy byl Justin až příliš do větru a podle přátel Justina byla Jessica až příliš rodinný typ. Světu vytřeli zrak, protože jim to skvěle klape i po letech a narození dvou dětí. Chodí spolu od roku 2007, rozešli se v březnu 2011. O pár měsíců později v listopadu 2011 se k sobě vrátili a zasnoubili se hned v prosinci 2011. V říjnu 2012 se vzali.
Autor: Reuters
Herci Peter Sarsgaard a Maggie Gyllenhaalová sami uvedli, že je v počátku vztahu ani nenapadlo, že by jim to mohlo klapat tak dlouho. Chodí spolu od roku 2001 a jsou manželé od roku 2009, což je už přes 20 let. Vzali se v Itálii v roce 2009 a mají spolu dvě dcery, které se narodily v letech 2006 a 2012. „Myslím, že málokdo po pár měsících vztahu řekne, že je s člověkem, se kterým i zestárne. Ani já jsem si to nemyslela. Hodně lidí mě od toho odrazovalo a říkali mi, že vztah herců nemá nikdy dlouhé trvání. A podívejte se na nás teď. Jsme si asi souzeni,“ uvedla herečka pro People.
Autor: AP
Herci Sarah Michelle Gellarová a Freddie Prinze Jr. jsou spolu už přes třiadvacet let od jejich svatby 1. září 2002. Seznámili se při natáčení filmu Tajemství loňského léta v roce 1997, ale jejich vztah se rozvinul až později. Mají spolu dvě děti. „Sarah je tou nejmilejší, nejněžnější ženou. Je v ní tolik lásky a život s ní je pro mě darem,“ uvedl herec pro Hollywood Reporter, když slavili dvacet let.
Autor: AP
Chybělo málo a herci Michael Douglas a Catherine Zeta-Jonesová už spolu nebyli. Jejich vztah totiž prošel krizí. Jsou manželé od roku 2000, ale v roce 2013 si dali na krátkou dobu pauzu. Mají spolu dvě děti a jsou jedním z nejpříkladnějších párů Hollywoodu.
Autor: Reuters
Herečka Elizabeth Banksová a americký filmový producent Max Handelman jsou manželé dvaadvacet let. Vzali se v roce 2003, ale znají se od roku 1993, kdy se potkali na univerzitě. V červenci 2025 oslavili 22. výročí svatby. Mají spolu dva syny. „Naše spojení bylo magické. Myslím, že jsme spolu zkrátka měli být. Nevím, jak to popsat, ale někdy mám pocit, jako bychom se znali už dávno předtím a možná spolu někdy v minulém životě prožili velkou lásku,“ nechala se slyšet herečka v podcastu Red Talk.
Autor: Profimedia.cz
Herec Matt Damon a jeho manželka Luciana Barroso spolu žijí od roku 2003. V prosinci 2005 se vzali, což znamená, že spolu jsou již přes dvacet let. Seznámili se v baru na Floridě, kde Luciana pracovala jako barmanka a on tam natáčel film. Mají spolu tři děti a jejich vztah mají za osudový. Tehdy Damonovi kamarádi říkali, že vztah s barmankou je tou nejšílenější věcí, pro jakou se rozhodl. „Měli mě za šílence,“ uvedl.
Autor: Reuters
Kdyby došlo na slova přátel herců Harrisona Forda a Calisty Flockhartové, už spolu dávno neměli být. Calista měla být pro herce příliš mladá a nezralá. Naopak jim to skvěle klape a Ford si pochvaluje, že se díky ní cítí mladší. Chodit spolu začali po udílení Zlatých glóbů v roce 2002, kde se i seznámili. Herci trvalo sedm let, než svou lásku požádal o ruku. Udělal to na svatého Valentýna, když byli na dovolené spolu se synem Liamem. Toho herečka adoptovala ještě před jejich seznámením. Vzali se o rok později 15. června 2010.
Autor: Reuters
Ona byla moc výstřední, on byl podle veřejnosti záletník. Přesto si herci Blake Lively a Ryan Reynolds lásku udrželi a světu dokazují, že je jen tak něco nerozdělí. A že problémů už museli řešit požehnaně. Žijí spolu od roku 2011, vzali se v roce 2012 a mají spolu čtyři dcery.
Autor: AP
Herečka Salma Hayeková a podnikatel Francois-Henri Pinault jsou spolu od roku 2006. O tři roky později se vzali a mají spolu dceru. Málokdo věřil, že sexy herečka s Pinaultem vydrží. „Pojí nás nesmírně silná láska. Svět se nás snažil rozdělit už tolikrát, ale pokud stojíte na pevných základech, nerozdělí vás nic,“ uvedla herečka.
Autor: Reuters
Herci Ryan Gosling a Eva Mendesová spolu žijí od roku 2011, seznámili se během natáčení filmu Za borovicovým lesem, dali se dohromady a od té doby jsou spolu. Mendesová se na několik let stáhla z veřejného života, aby se mohla plně věnovat jejich dcerám. Podporovala zároveň Goslinga v jeho herecké kariéře. Ryan za to na svou ženu pěje jen samé ódy. „Eva je tou nejúžasnější ženou na světě. Bez její podpory bych nic nedokázal. Je tou nejlepší matkou a partnerkou,“ uvedl na udílení Oscarů.
Autor: Reuters
Herečka Julia Robertsová s manželem, režisérem Dannym Moderem jsou spolu 23 let. Získali si tak pověst jednoho z nejstabilnějších párů v Hollywoodu. Mají spolu tři děti.
Autor: Profimedia.cz
Spousta krizí i velkolepých smíření. Hudebníci Jay-Z a Beyoncé spolu žijí od roku 2002 a od roku 2008 jsou manželé. Mají spolu tři děti.
Autor: Reuters
Herci Penélope Cruzová a Javier Bardem měli od počátku vztahu jasno. „Byla to velká láska od počátku,“ uvedl Bardem. Jsou manželé od července 2010, ale jejich vztah začal v roce 2007. Mají spolu děti Lunu a Leonarda.
Autor: Reuters
Herci Dax Shepard a Kristen Bellová rozhodně umí veřejnost šokovat. Naposledy pobouřila herečka fanoušky, když na Instagram přidala fotografii s Daxem a přidala vcelku zvláštní popisek. Zmínila se, že jí herec říkává, že by ji nejraději zabil. Měl to být předně vtip, ale podle mnohých dost nevhodný. Žijí spolu od roku 2007 a vzali se v říjnu 2013. Mají spolu dvě dcery.
Autor: Reuters
Americký obchodník Rande Gerber a modelka Cindy Crawfordová jsou manželé přes 25 let. Mají spolu dnes již dvě dospělé děti a užívají si života bok po boku. Málokteré osobnosti mají tak stabilní vztah jako oni.
Autor: AP
Modelka Chrissy Teigenová a hudebník John Legend se seznámili zhruba před sedmnácti lety a jsou spolu už od roku 2007, kdy se dali dohromady po natočení jeho videoklipu. Vzali se v roce 2013 a mají spolu čtyři děti.
Autor: AP
Herečka Emily Bluntová a její manžel herec John Krasinski jsou spolu přes patnáct let. Mají prý stejný smysl pro humor a stejný zápal pro herectví. Vzájemně se doplňují a hlavně se podporují.
Autor: Reuters
Modelka Camila Alvesová a herec Matthew McConaughey jsou spolu od roku 2006. Pár se zasnoubil v roce 2011 a v roce 2012 se v Austinu v Texasu vzali. Mají tři děti. „To nejlepší, co můžete udělat pro své manželství vám prozradím. Jedním ze způsobů, jak se určitě posunout vpřed, je zbavit se king size matrace a spát společně na menší posteli,“ napsal herec v knize Poems & Prayers.
Autor: Reuters
Herci Leighton Meesterová a Adam Brody spolu žijí od roku 2013, kdy se jejich přátelství z natáčení filmu The Oranges změnilo v romantický vztah. Svatbu měli v roce 2014 a od té doby tvoří nerozlučnou dvojici. Mají spolu dvě děti.
Autor: AP
Herečka Helen Mirrenová a americký režisér Taylor Hackford spolu žijí od roku 1986 a jsou manželé od roku 1997. V roce 2025 tedy slaví 39 let od začátku vztahu a 27 let manželství.
Autor: AP
Hudebníci Alicia Keys a Swizz Beatz se poprvé setkali v devadesátých letech, jejich vztah se ale začal rozvíjet až v roce 2008. V roce 2010 se vzali a od té doby jsou opravdu nerozluční. Mají spolu dva syny.
Autor: Reuters
Herečka Viola Davisová a herec Julius Tennon jsou spolu od roku 1999. Vzali se ale až v roce 2003. Jejich vztah si prošel spoustou krizí, ale všechny ustáli.
Autor: AP
Americký herec Denzel Washington a jeho žena Pauletta Pearsonová jsou manželé od 25. června 1983, což znamená, že spolu žijí přes jednačtyřicet let. Mají čtyři děti.
Autor: Reuters
Herečka Cobie Smuldersová a Taran Killam jsou spolu už od roku 2005. Tehdy jim bylo dvaadvacet let a setkali se na narozeninové oslavě společného kamaráda.
Autor: AP
Herečka Lisa Kudrowová a její manžel Michael Stern jsou spolu už od roku 1995, kdy se také vzali. Mají spolu jednoho syna.
Autor: Profimedia.cz