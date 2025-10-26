|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Nejstabilnější páry Hollywoodu. Láska, která překonala všechna očekávání
Dokonalá přátelství se proměnila v nenávist. Celebrity, které se rozkmotřily
Nemohli bez sebe být, byli spolu na každém kroku a v Hollywoodu je měli za nerozlučné. Byli zkrátka nejlepší přátelé. Pak se však slavné hvězdy rozkmotřily a přátelství byl konec. Podívejte se do...
Osm raných příznaků rakoviny, které byste neměli ignorovat
U velkého počtu nemocných jsou některé nádory objeveny až v pokročilém stádiu. Včasně diagnostikovaná rakovina přitom významně zvyšuje šanci na vyléčení. Které symptomy byste určitě neměli přehlížet?
Žena odhaluje temnou stránku kulturistiky, po soutěžích nastává peklo
Osmadvacetiletá fitness influencerka a profesionální kulturistka Julia Rene z Texasu je do zvedání činek naprosto zapálená a kulturistika je její život. Přesto pravidelně přichází období, které pro...
Mikina i úchvatné róby. Státní vyznamenání ve znamení módních vzletů a úletů
Osmadvacátého října se již tradičně uskuteční předávání státních vyznamenání. Ačkoliv se jedná o jednu z nejslavnostnějších událostí roku, oděv hostů tomu mnohokrát neodpovídá. Podívejte se na to...
Mladé ženy hlásí kozačkovou revoluci. Hitem zimy je ekokůže i blokové podpatky
Výběr dámských kozaček je skutečně bohatý, stejně jako cenové rozpětí. Mezi hlavní parametry patří materiál, který má velký vliv na kvalitu i životnost bot. Mladé ženy se často uchylují k...
Končí devítkový rok. Spočítejte si své číslo a zjistěte, co musíte dokončit
Rok 2025 se pomalu blíží ke svému konci. Numerologicky byl devítkový a toto číslo je symbolem konců i začátků. Mohl na nás tedy v mnohém opravdu silně přitlačit. Často vybral ze dna ta nejhlubší...
Tricholog léčí vlasy i pokožku. Jak poznáte toho, který se vyzná?
Trichologie – obor, který se zabývá zdravím vlasů a pokožky hlavy – získává čím dál větší pozornost. Není to jen o krásných vlasech, ale i o celkovém zdraví a pohodě. Jak poznat kvalitního trichologa...
Ztratit kamarádku bolí. Mluvte o tom, nebojte se truchlit
Zrada mezi přítelkyněmi ublíží v každém věku. Když k ní ale dojde po padesátce, rány bývají hlubší a hojí se pomaleji. Co dělat, když se to stane a vy nevíte, proč?
Nejstabilnější páry Hollywoodu. Láska, která překonala všechna očekávání
Podle mnohých spolu už dávno neměli být a jejich vztah měl být jen povyražením. Přesto jsou slavné hvězdy stále spolu a světu dokazují, že je jejich láska dostatečně silná. Podívejte se do naší...
Nejčastější mýty a fakta o rakovině prsu, které by měla znát každá žena
Jde o jednu z nejzákeřnějších nemocí, která postihuje především ženy. Rakovinou prsu u nás ročně onemocní přes sedm tisíc žen. Přesto kolem této nemoci stále panuje řada tabu a mýtů.
Zapečené kotlety ve smetanovo-hořčičné omáčce
Lehké
100 min
Podzimní jídlo, které stačí zapéct v troubě.
Děti občas jí nezdravé věci. Striktní zákaz je kontraproduktivní, říká Petr Havlíček
Známý odborník přes zdravý životní styl Petr Havlíček velmi miluje své děti a k životu i práci přistupuje se selským rozumem. Přiznává, že i jeho slabostí je sladké a k pohybu si hledal cestu.
Plastikami je žena posedlá, velikost prsou chce stále zvětšovat
Třiatřicetiletá Amanda Bredenová ze Švédska měla už v poměrně nízkém věku jasno o své budoucnosti. Ve čtrnácti letech snila o tom, že vytvoří podobné impérium, jako je Playboy a bude stejně úspěšná...
Nadějní herci z Evropy dobývají Hollywood. Ženy i dívky po nich šílí
Podívejte se do naší galerie na mladé evropské herce, kteří mají ve své zemi úspěch na plné čáře a „vystrkují“ růžky i do Hollywoodu. Ženy i dívky po nich šílí a odborníci jim předpovídají hvězdnou...
Bezpečná, silná, léčivá. Sedm důvodů, proč používat přírodní kosmetiku
Přírodní kosmetika není jen trend, ale životní volba. Přináší zdraví, krásu i šetrnost k planetě. Bez chemie, bez kompromisů, s respektem k pleti i k přírodě. Sedm důvodů, proč jí dát přednost, vás...
Pláč může uzdravovat. Proč jsou slzy pro tělo i duši důležité?
Pláč není projev slabosti, ale přirozený ozdravný mechanismus těla i duše. Slzy pomáhají uvolnit stres, snižují bolest, chrání oči a zbavují tělo toxinů. Přečtěte si, proč byste se neměli stydět za...
Horoskop pro každé znamení na 44. týden roku 2025
Říjen už pomalu končí a střídá se s dalším podzimním měsícem, listopadem. Jaké budou pro nás následující dny podle hvězd? Raci, vy se potřebujete koncentrovat, odškrtávejte si jednu věc za druhou....