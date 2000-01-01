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Larsa Pippenová je známá americká televizní hvězda, podnikatelka a bývalá manželka legendárního basketbalisty Scottieho Pippena. Proslavila se především účinkováním v reality show The Real Housewives of Miami a od té doby své slávy využívá ke zviditelnění se. Podívejte se, jakými fotkami těší fanoušky.
Autor: koláž iDNES.cz
Larsa má asyrské kořeny, v roce 1997 se vdala za Scottieho Pippena, se kterým má čtyři děti. V roce 2021 se rozvedli a kráska říká, že tím začala nejlepší etapa jejího života.
Autor: Profimedia.cz
Patří mezi původní hlavní tváře reality show The Real Housewives of Miami stanice Bravo. „Se čtyřmi dětmi jsem si v domácnosti užila. Nikdy jsem netvrdila, že jsem na to sama, ale snažila jsem se toho dělat co nejvíc. A po boku sportovce to nikdy není procházka růžovým sadem,“ nechala se slyšet.
Autor: Profimedia.cz
Dříve si zakládala na pekáči buchet na břiše. Milovala vyrýsované svaly a byla to pro ni priorita, dnes říká, že je pro ni nejdůležitější pocit spokojenosti a už tolik „netlačí na pilu“. Ve fitku už není denně, raději chodí běhat.
Autor: Profimedia.cz
Nyní se věnuje módě, šperkům a dalším podnikatelským aktivitám. Chce být absolutně samostatná. Už nechce, aby se její život točil kolem jakéhokoli muže. Po rozvodu si užívá života.
Autor: Profimedia.cz
Málokdo by hádal, že už oslavila padesátku. Díky plastickým operacím má stále velmi mladistvý vzhled.
Autor: Profimedia.cz
V letech 2023 až 2024 udržovala velmi medializovaný, bouřlivý vztah s Marcusem Jordanem, který je synem Michaela Jordana. Tento vztah vyvolal obrovskou pozornost, protože Michael Jordan byl dlouholetým spoluhráčem jejího exmanžela Scottieho Pippena v týmu Chicago Bulls. Dvojice se definitivně rozešla v červenci 2024, mimo jiné proto, že neustálé rozchody a návraty vadily jejím dětem.
Autor: Profimedia.cz
Od začátku roku 2025 chodila s o devatenáct let mladším profesionálním basketbalistou Jeffem Cobym. Přestože veřejně mluvili o zásnubách a svatbě, magazín People potvrdil jejich rozchod v dubnu 2026 po zhruba patnácti měsících randění.
Autor: Profimedia.cz
Po svém prvním odloučení od Scottieho Pippena v roce 2016 krátce randila i se slavným rapperem Futurem, což v té době vyvolalo spekulace o nevěře, které však Larsa později odmítla.
Autor: Profimedia.cz
Larsa byla dlouhé roky nejlepší kamarádkou Kim Kardashianové a objevovala se v jejich reality show Keeping Up with the Kardashians. V roce 2020 ale jejich přátelství nečekaně skončilo. Larsa později v médiích a v show The Real Housewives of Miami uvedla, že za rozpadem vztahu stál bývalý manžel Kim, Kanye West. Kanye prý na jejich blízké přátelství žárlil a Larsa se ocitla uprostřed jejich tehdejších manželských sporů.
Autor: Profimedia.cz
Patří mezi celebrity, které velmi úspěšně monetizují svůj obsah na platformě OnlyFans, kde podle svých slov vydělala miliony dolarů sdílením exkluzivních fotografií ze svého soukromí.
Autor: Profimedia.cz
Spoluzaložila také vlastní seznamovací aplikaci, která má uživatelům poskytovat bezpečnější prostředí bez nutnosti sdílení osobních telefonních čísel.
Autor: Profimedia.cz
Jeho nejstarší syn Scotty Pippen Jr. úspěšně kráčí ve stopách svého otce a hraje profesionálně basketbal v NBA za tým Memphis Grizzlies. Larsa ho v jeho sportovní kariéře velmi intenzivně podporuje.
Autor: Profimedia.cz
Larsa otevřeně přiznala zvětšení prsou a plastiku nosu. Důrazně však odmítá spekulace, že by podstoupila implantáty hýždí či radikální operace obličeje. Svou postavu připisuje tvrdému cvičení a genetice. Podle plastických chirurgů ale musí mít za sebou minimálně lifting obličeje.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2020 se Larsa ocitla uprostřed obrovského skandálu, když byla vyfotografována, jak se drží za ruku s tehdy čtyřiadvacetiletým basketbalistou NBA Malikem Beasleyem. Problém byl v tom, že Beasley byl v té době ženatý s modelkou Montanou Yao, která o jejich románku neměla tušení a okamžitě požádala o rozvod. Larsa se později hájila tím, že jí Malik tvrdil, že už s manželkou nežije a vztah je u konce. Dvojice se po několika měsících rozešla.
Autor: Profimedia.cz
Společně se svým tehdejším manželem založila nadaci Pippen Foundation, která se zaměřuje na finanční a materiální pomoc charitativním organizacím, jež pomáhají dětem z chudých poměrů a rodinám v nouzi.
Autor: Profimedia.cz
Kromě slavné série The Real Housewives of Miami hostovala v celé řadě dalších pořadů. Objevila se například jako porotkyně v soutěži krásy Miss USA 2024.
Autor: Profimedia.cz
Larsa žije v luxusní moderní vile na Floridě, kterou si pořídila po rozvodu. Dům často ukazuje ve svých televizních show a na sociálních sítích. Potrpí si na moderní design, mramorové prvky a obrovské šatny pro svou sbírku designérských kousků a bot.
Autor: Profimedia.cz
Její luxusní značka Larsa Marie Jewelry čelila v minulosti právním výzvám ohledně autorských práv na některé designy. Larsa však s pomocí právníků všechny útoky odrazila a značku úspěšně provozuje dál.
Autor: Profimedia.cz
Larsa šokovala veřejnost prohlášením, že platforma OnlyFans zcela změnila její finanční nezávislost. Uvedla, že v době největšího zájmu dokázala vydělat až 10 000 dolarů denně pouze posíláním fotek svých nohou a každodenních outfitů svým fanouškům, aniž by musela sdílet explicitní obsah.
Autor: Profimedia.cz
V televizní produkci stanice Bravo platí za jednu z nejkontroverznějších postav. Diváci ji buď milují pro její nekompromisní upřímnost, nebo odsuzují za šíření drbů o ostatních účinkujících. Je zkrátka svá.
Autor: Profimedia.cz