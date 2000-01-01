náhledy
Plyšová potvůrka jménem Labubu si získala srdce lidí po celém světě. Ačkoli je podle mnohých tato postavička škaredá, slavné osobnosti si ho přesto zamilovaly. Podívejte se do naší galerie, kdo ho hrdě nosí. Patří sem hvězdy jako Madonna, Lindsay Lohanová, Lady Gaga a další.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Zpěvačka Rihanna ozdobila plyšákem Labudu svou luxusní kabelku značky Louis Vuitton.
Autor: Profimedia.cz
Americká návrhářka šperků Loree Rodkinová místo svých vlastních děl vynesla na červený koberec také Labubu.
Autor: Profimedia.cz
Komik a herec Ego Nwodim ani Labubu nevyndal z obalu a dorazil s ním na velké kabelce na módní přehlídku.
Autor: Profimedia.cz
Influencer Francis Dominic není troškař a vyrazil si do společnosti rovnou se šesti postavičkami Labubu.
Autor: Profimedia.cz
Italská herečka Elisabetta Canalisová si skočila do fitka a na nákup a Labubu byl s ní na každém kroku.
Autor: Profimedia.cz
Americká tanečnice a zpěvačka Ashley Robertsová ozdobila Labubu svou Louis Vuitton kabelku.
Autor: Profimedia.cz
Tento Labubu zdobil značkový kufr Louis Vuitton Lindsay Lohanové, když s ním cestovala z Dubaje do Los Angeles společně se svým synkem.
Autor: Profimedia.cz
Americká komička Kathy Griffinová modrou kabelku ozdobila postavou Labubu růžové barvy.
Autor: Profimedia.cz
Americká modelka Amelia Gray s Labubu zavzpomínala na dětství, kdy mívala tolik plyšáků, že se jí nevešly do postele. „Je milé, že můžete i v dospělosti nosit plyšáka a nikdo se na vás nebude koukat divně, protože je to módní,“ uvedla ve svém příspěvku na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Madonna se cítí být mladší než ve skutečnosti je a dokazuje to i svou posedlostí Labubu. Dokonce si nechala udělat i narozeninový dort ve tvaru Labubu, na kterém bylo napsání „Madudu“.
Autor: Profimedia.cz