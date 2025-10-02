|
Šílenství fenoménu Labubu a hvězdy, které mu propadly
Jak se jmenují doopravdy? Skutečná jména známých hvězd
Známe je pod nějakým jménem, ale jejich rodiče jim dali jména jiná. Podívejte se do galerie, kterým hvězdám bylo doporučeno změnit si rodné jméno a rázem se z nich stal někdo jiný. Patří sem Marilyn...
Sláma, krabice na hlavě a odhalená prsa. Největší úlety podzimních týdnů módy
Podzimní edice týdnů módy se pomalu ale jistě blíží ke svému konci. Na stovkách přehlídek v Paříži, New Yorku, Miláně a Londýně jsme viděli nejen žhavé novinky pro nadcházející rok, ale také celou...
Hvězdy, které se stáhly z Hollywoodu a vybraly si soukromí
Někteří opustili herectví napořád, jiní jen na pár let a zase se k němu vrátili. Podívejte se do naší galerie, kteří herci potřebovali pauzu, aby se dostali do lepší duševní pohody, a chtěli si...
Lidé mající negativní postoj ke stárnutí umírají až o sedm let dřív, říká socioložka
Vnímáte stáří jako krutou nevyhnutelnost? Nebo jako požehnání, kterého se můžete jednou dožít? Pokud vnímáte budoucnost spíše jako optimistický scénář, jste ve výhodě. Lidé mající negativní postoj ke...
Herec Jude Law může být pyšný táta. Dcera Iris září krásou i úspěchem
Čtyřiadvacetiletá modelka Iris Law díky svému slavnému tatínkovi, herci Jude Lawovi, vplula do světa šoubyznysu s naprostou lehkostí. V tomto světě se cítí jako ryba ve vodě a na přehlídkových molech...
Po plastice břicha nastaly komplikace, žena zůstala zohyzděná
Čtyřiatřicetiletá Sara Plattová z Velké Británie dala za plastiky v Turecku v přepočtu téměř půl milionu korun, ale vysněné postavy se nedočkala. Místo toho má díru v břiše a jizvy, které se jen tak...
Čerstvý sýr? Malý trik, který usnadní přípravu svačin i rychlých večeří
Ranní spěch, batohy na zádech a děti hledající svačinu do školy – i takové okamžiky rozhodují o tom, zda den začne hladce. Připravit rychlou a chutnou svačinu není vždy snadné, proto si čerstvé sýry...
Jak úlet promění sexuální život? Čekejte koktejl emocí i novou jiskru
Nevěra je otřes nejen pro city, ale i pro celý režim vztahu. Zatímco o emočních újmách se mluví často, o dopadech na sexuální život párů, kteří si nevěrou prošli, už méně. Jak se změní sex poté, co...
Vyčistí pleť, posílí imunitu. Využijte nečekané benefity hroznového vína
Je sladké, výživné a nízkokalorické, skrývá toho v sobě ale ještě mnohem víc... Toto podzimní ovoce můžete využít i pro své zdraví a krásu. Vysajte z hroznového vína všechny jeho benefity.
Rozešel se s vámi po esemesce? Důvodem nemusí být jen zbabělost a strach
Ukončit vztah vyžaduje pevné nervy. Ne každý je ale má, proto se stále více lidí loučí se svými partnery online nebo přes mobil. Stalo se to také vám?
Pro celiaky může být i drobek lepku nebezpečný. Na co si dát pozor?
Jedna lžička mouky přece neuškodí, nepřehánějte... Takové věty slýchají rodiče dětí s celiakií poměrně často. Jenže lepek může opravdu škodit. A vědět, co znamená bezlepková dieta, je dnes důležité i...
Dýňová polévka s karamelovými jablíčky
Střední
60 min
Vyzkoušejte podzimní polévku ze sladkých i slaných surovin.
Neumíme ošetřit, aby dítě ze zkumavky nedostalo geny psychopata, říká lékařka
Díky asistované reprodukci se už v Česku narodí každé desáté dítě. Podle lékařů je hlavní příčinou věk žen, jež mateřství odkládají na později. Na dobu, kdy kvalita jejich vajíček spolu s šancí na...
Plyšová potvůrka jménem Labubu si získala srdce lidí po celém světě. Ačkoli je podle mnohých tato postavička škaredá, slavné osobnosti si ho přesto zamilovaly. Podívejte se do naší galerie, kdo ho...
V sedmadvaceti má dvaadvacet dětí. Žena je má díky náhradním matkám
Kristina Öztürková z Gruzie je hrdou maminkou dvaadvaceti dětí. Její partner turecký milionář a majitel hotelů Galip Öztürk je z tolika dětí nadšený a oba věří, že budou mít v budoucnu ještě...
Pro 1 osobu - kompletně zařízený byt 2+1, 70 m v 1 patře RD v Praze 4 - Chodov
Vycpálkova, Praha 4 - Chodov
15 000 Kč/měsíc
5 tipů, jak zvládnout podzimní kašel a nachlazení u dětí i celé rodiny
Sychravá rána, přeplněná MHD i školní třídy – ideální prostředí pro viry a jejich šíření. Podzim a zima tak tradičně bývají ve znamení nachlazení a kašle. Jak rozpoznat první příznaky, co může pomoci...
Pohyb je jako palivo pro duši. Ochrání vás před splíny a úzkostí
To, jak se cítíme, můžeme ovlivnit i tím, že si půjdeme zaběhat nebo se příjemně zapotíme při cvičení ve fitku. Pravidelné sportování tak může sloužit jako prevence psychických problémů.