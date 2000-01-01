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Jsou samý sval, na své postavě dřou každý den a odměnou je jim postava jako vytesaná z kamene. Podívejte se do naší galerie na slavné kulturisty, kteří bodují na světových soutěžích a dokonalou muskulaturu by jim mohl závidět i legendární Arnold Schwarzenegger. Patří sem muži z celého světa a samozřejmě i z Česka nebo Slovenska.
Autor: koláž iDNES.cz
Célio Rafael Antônio Brandão je přední brazilský profesionální kulturista federace IFBB Pro League, proslulý především svou symetrií, estetikou a klasickými proporcemi. Během své profesionální kariéry vyhrál celkem čtyři závody v kategorii Men’s Open.
Autor: Profimedia.cz
Terrence Ruffin je americký profesionální kulturista federace IFBB Pro League, který patří mezi největší hvězdy a nejlepší pozéry kategorie Classic Physique. Během své profesionální kariéry vyhrál více než čtrnáct soutěží, včetně dvou titulů ze slavného Arnold Classic.
Autor: ČTK
Michal Križánek je nejúspěšnější slovenský profesionální kulturista současnosti, soutěžící v královské kategorii Men’s Open v elitní lize IFBB Pro League. Měří 185 cm, jeho soutěžní hmotnost se pohybuje kolem 130–140 kg a na nejprestižnější světové soutěži Mr. Olympia dosáhl v roce 2026 na historické 6. místo.
Autor: Profimedia.cz
Keone Pearson je americký profesionální kulturista. Je jedním z nejúspěšnějších závodníků současnosti v kategorii Men’s 212 (kulturistika mužů do 212 liber/cca 96 kg), kde se proslavil svou extrémní svalovou plností, kulatostí svalů, estetikou a úzkým pasem.
Autor: ČTK
Martin Fitzwater je profesionální americký kulturista soutěžící v královské kategorii Men’s Open v organizaci IFBB Pro League. Během své profesionální kariéry vyhrál celkem tři velké soutěže.
Autor: Profimedia.cz
Brandon Curry je americký profesionální kulturista v královské kategorii Men’s Open, který v roce 2019 získal prestižní titul Mr. Olympia. Během své kariéry ovládl také řadu dalších významných klání profesionální ligy IFBB, včetně dvou triumfů na severoamerickém Arnold Classic.
Autor: ČTK
Andrew Jacked je slavný profesionální kulturista nigerijského původu v kategorii Men’s Open, který se proslavil svou obří svalovou hmotou, liniemi a elegancí na pódiu.
Autor: Profimedia.cz
Anton Ratushnyi je mladý profesionální kulturista z Ukrajiny, který v prosinci 2023 ve svých devatenácti letech získal IFBB profesionální kartu v kategorii Classic Physique na soutěži NPC National Championships v Texasu.
Autor: Instagram Anton Ratushnyi
Behrooz Tabani je íránský profesionální kulturista soutěží v královské kategorii Men’s Open v rámci federace IFBB Pro League. Mezi fanoušky a odborníky je známý svou hustotou svalstva, úzkým pasem a celkovou symetrií postavy.
Autor: Instagram Behrooz Tabani
Brandon Hendrickson je americký profesionální závodník federace IFBB Pro League, který patří mezi nejúspěšnější osobnosti historie kategorie Men’s Physique. Zza svou kariéru získal celkem dvanáct profesionálních vítězství, včetně tří titulů z prestižní soutěže Mr. Olympia.
Autor: Profimedia.cz
Derek Lunsford je americký profesionální kulturista federace IFBB Pro League a dvojnásobný šampion Mr. Olympia. Zapsal se do historie jako úplně první závodník, kterému se podařilo vyhrát soutěž Olympia ve dvou různých váhových kategoriích.
Autor: Instagram Derek Liunsford
Erin Banks je americký profesionální kulturista soutěžící v divizi Men’s Physique, známý především jako vítěz Mr. Olympia z roku 2022 a dvojnásobný šampion Arnold Classic (2022, 2023). V roce 2022 se zapsal do historie jako vůbec první závodník své kategorie, který dokázal vyhrát Arnold Classic i Mr. Olympia v jediném kalendářním roce.
Autor: Profimedia.cz
Hadi Choopan, známý pod přezdívkou „Perský vlk“, je jeden z nejúspěšnějších íránských profesionálních kulturistů federace IFBB Pro. Na světové scéně se proslavil především svou extrémní svalovou hustotou a špičkovou připraveností.
Autor: Profimedia.cz
James Hollingshead je britský profesionální kulturista v kategorii Men’s Open. Je známý svou masivní svalovou hmotou, hloubkou a hustotou svalstva a pravidelně se účastní nejprestižnějších soutěží světa, včetně Mr. Olympia.
Autor: Instagram James Hollingshead, Profimedia.cz
Kyron Holden je špičkový americký profesionální kulturista federace IFBB Pro League soutěžící v kategorii Men’s Physique. Ve světě kulturistiky je známý pod přezdívkou „The Champion Slayer“ (Přemožitel šampionů) a na svém kontě má přes šestnáct profesionálních vítězství a tři bronzové medaile ze soutěže Mr. Olympia.
Autor: Profimedia.cz
Lucas Garcia je brazilský profesionální kulturista federace IFBB Pro, který závodí v kategorii Men’s 212 (do 212 liber). Pochází ze São Paula, profesionální kartu získal v roce 2022 a patří mezi nejvýraznější mladé talenty světové kulturistiky.
Autor: Instagram Lucas Garcia
Mike Sommerfeld je německý profesionální kulturista federace IFBB Pro, který závodí v kategorii Classic Physique. Patří do absolutní světové špičky a je známý svou estetikou, symetrií, úzkým pasem a mimořádnou připraveností, která navazuje na zlatou éru kulturistiky.
Autor: koláž iDNES.cz
Niall „Naz“ Darwen je britský profesionální kulturista, který soutěží v kategorii Classic Physique a je úřadujícím šampionem Classic Physique Olympia 2026.
Autor: Profimedia.cz
Nick Walker je americký profesionální kulturista nastupující v divizi Men’s Open (těžká váha) v organizaci IFBB Pro League. V roce 2026 se stal historicky dvacátým držitelem prestižní Sandowovy trofeje pro vítěze Mr. Olympia.
Autor: koláž iDNES.cz
Pavel Beran je český profesionální kulturista soutěžící v kategorii Men’s Open pod federací IFBB Pro. Profesionální kartu získal jako historicky nejmladší český kulturista ve svých dvaadvaceti letech, kdy ovládl amatérskou kategorii na soutěži EVLS Prague Showdown.
Autor: Profimedia.cz
Piotr Wójtowicz, přezdívaný „Polish Eagle“ (Polský orel), je elitní polský profesionální kulturista federace IFBB Pro, který soutěží v kategorii Classic Physique. Pochází z polského města Rabka-Zdrój a patří mezi nejlepší evropské závodníky své divize.
Autor: Instagram Piotr Wojtowicz
Ramon Dino je brazilský profesionální kulturista soutěžící v kategorii Classic Physique. V roce 2025 se stal historicky prvním Brazilcem, který vyhrál mužský titul na prestižní soutěži Mr. Olympia.
Autor: Instagram Ramon Dino
Regan Grimes je kanadský profesionální kulturista federace IFBB Pro, který soutěží v královské kategorii Men’s Open. Během své profesionální kariéry získal celkem sedm vítězství a šestkrát se zúčastnil prestižní soutěže Mr. Olympia, kde v roce 2026 dosáhl svého dosavadního maxima v podobě 7. místa.
Autor: Instagram Regan Grimes
Ryan Terry je britský profesionální kulturista federace IFBB Pro League, podnikatel a fitness model, který patří mezi nejúspěšnější závodníky historie v kategorii Men’s Physique. Během své kariéry vyhrál celkem čtyři tituly na prestižní soutěži Mr. Olympia (v letech 2023, 2024, 2025 a 2026) a řadu dalších významných profesionálních i amatérských klání.
Autor: Profimedia.cz
Samson Dauda je britsko-nigerijský profesionální kulturista ligy IFBB Pro a vítěz nejprestižnější světové soutěže Mr. Olympia z roku 2024. Ve světě kulturistiky je známý pod přezdívkou „Nigerijský lev“ (The Nigerian Lion) a proslul kombinací obrovských svalových objemů, estetiky a úzkého pasu.
Autor: Profimedia.cz
Sam Sulek je americký profesionální kulturista kategorie Classic Physique, známý YouTuber a fitness influencer. V amatérské kulturistice zvítězil na soutěžích NPC Legends Classic 2025 a Arnold Classic Amateur 2025, čímž získal profesionální kartu.
Autor: Profimedia.cz
Shaun Clarida je americký profesionální kulturista ligy IFBB Pro, který proslul především jako dvojnásobný šampion prestižní soutěže 212 Olympia a držitel přezdívky „Zabiják obrů“ (The Giant Killer).
Autor: Profimedia.cz
Tonio Burton, známý pod přezdívkou „The Predator“, je americký profesionální kulturista soutěžící v královské kategorii Men’s Open federace IFBB Pro League. Patří do světové špičky a pravidelně se umisťuje v první desítce nejprestižnější soutěže Mr. Olympia.
Autor: Profimedia.cz
Vitor Porto, přezdívaný „Touro“ (Býk), je brazilský profesionální kulturista soutěžící v divizi Men’s 212. Patří mezi přední světové závodníky své váhové kategorie a pravidelně se účastní prestižní soutěže Mr. Olympia.
Autor: koláž iDNES.cz
Wesley Vissers (přezdívaný „The Dutch Oak“ neboli Nizozemský dub) je nizozemský profesionální kulturista, který soutěží v kategorii Classic Physique.
Autor: Profimedia.cz
William Bonac, přezdívaný „The Conqueror“ (Dobyvatel), je bývalý nizozemský profesionální kulturista ghanského původu, který více než deset let patřil k absolutní světové špičce kategorie Men’s Open. Proslavil se především neuvěřitelnou svalovou hustotou, symetrií a schopností porážet i výrazně vyšší soupeře navzdory své menší postavě (měří přibližně 170 cm).
Autor: koláž iDNES.cz