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KVÍZ: Jak se žilo v socialistickém Československu? 40 otázek prověří vaši paměť
Ať už jste éru budování socialismu a normalizaci v Československu zažili, nebo ji znáte jen z filmů, televize či vyprávění rodičů a babiček, tento kvíz vás bude bavit. Schválně, kolik ze čtyřiceti...
Kdysi lámaly mužská srdce. Jak dnes vypadají slavné krásky?
Bodovaly už před lety. Některé z krásek se dokonce drží na předních příčkách v oblasti šoubyznysu už desítky let. Dříve byly mladé, ale krásné jsou i dnes, ačkoli už mnohé ve věku babiček. Podívejte...
I pánové se chtějí líbit. Slavní muži utrácejí tisíce za estetické úpravy
Slavné ženy přiznávají plastiky a jiné úpravy vzhledu mnohem častěji a otevřeněji než slavní muži. Ti se i v dnešní době stále stydí přiznat, že si vzhled nechali vylepšit. Přesto se najdou tací,...
Po Extrémních proměnách přibral 20 kilo. Karel Horváth přiznal proč
Karel Horváth, bratr slavného bývalého fotbalisty Pavla Horvátha, nakonec zhubl jednašedesát kilogramů. Nebyl to snadný proces, i s ohledem na jeho vážnou autonehodu před lety a trvalé zdravotní...
Hluboký výstřih, vysoký rozparek. Šaty Versace dostaly Liz Hurley mezi hvězdy
Hugh Grant nejspíš trochu žárlil. Byl to jeho večer, v Londýně měla premiéru komedie Čtyři svatby a jeden pohřeb, kde ztvárnil hlavní roli. Veškerou pozornost však na sebe strhla jeho přítelkyně,...
Bolest kloubů není jen věcí stáří. Některé signály nepřehlížejte v žádném věku
Bolavá kolena, ztuhlé kyčle nebo první ranní kroky, které vyžadují trochu trpělivosti. Klouby si mohou říkat o péči v každém věku. Včasné vyšetření pomůže zjistit, co za obtížemi stojí. Cestu k úlevě...
Aby krása vydržela. Péči potřebuje nejen pleť, ale i líčidla
Řasenky, stíny, make-upy, rtěnky i štětce a houbičky patří pro spoustu žen ke každodenním milovaným beauty pomocníkům. Rády si je vybíráme, zkoušíme, používáme... Ale staráme se o ně dobře?
Děti z domova mají neobvyklé přání. Auto jim pomůže získat svobodu i soukromí
Odvézt děti na trénink, zastavit se cestou ze školy na zmrzlinu nebo o víkendu společně vyrazit na výlet. Pro většinu rodin běžná věc, která ale v mnoha dětských domovech vyžaduje složité plánování....
Černé šaty, mini, kostýmek. Slavné nevěsty, které se u oltáře nebály být jiné
Audrey Hepburnová se vdávala v růžových mini, Sarah Jessica Parkerová zvolila černou a Keira Knightley si nové šaty ani nepořizovala. Připomeňte si slavné nevěsty, které daly před klasickou bílou...
Jejich sošná těla berou dech. Tihle super svalovci vládnou světovým soutěžím
Jsou samý sval, na své postavě dřou každý den a odměnou je jim postava jako vytesaná z kamene. Podívejte se do naší galerie na slavné kulturisty, kteří bodují na světových soutěžích a dokonalou...
Detaily tvoří celek. Na doplňky nezapomínejte, dodají vám styl
Doplňky jsou jednoduchým způsobem, jak způsobem držet prst na tepu módních trendů a dodat každému outfitu osobitý styl. Které letos vybrat?
Tichá nemoc, která oslabuje kosti. Jak poznat osteoporózu včas
Osteoporóza se může rozvíjet celé roky, aniž by o ní člověk věděl. Kosti postupně ztrácejí pevnost a někdy stačí i obyčejný pád, aby došlo ke zlomenině. Existují však nenápadné signály, které mohou...
Jak léky mění psychiku. Expert o skrytých účincích antikoncepce či pilulek na bolest
Léky nemusejí působit jen tam, kde to od nich očekáváme. Některé mohou ovlivnit také naši náladu, vnímání nebo chování. Účinky psychoaktivních látek se dlouhodobě zabývá farmakolog Leoš Landa, který...
Psát test za testem na přijímačky nestačí. Co dělat, když body pořád stojí?
Další test, stejný počet bodů. Než vytisknete nové zadání, projděte spolu to poslední. Možná zjistíte, že dítě už zvládá úlohy, které dřív přeskakovalo, a body teď ztrácí jinde. Podle toho určíte, na...
Kdo má obezitu, nepotřebuje slyšet, že je líný. Lékařka to ví z vlastní léčby
Obezita není pouze otázkou vzhledu a moderní injekční léčba neslouží jen ke shazování kilogramů. Lékařka Jana Šimurdová to poznala také z druhé strany ordinace, když sama podstoupila léčbu kvůli...
Prodej čerstvě zkolaudovaného RD 4+kk s prostornou garáží a zahradou, Praha 9 Újezd nad Lesy
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Mateřství, které dusí. Pozor na opičí lásku, může naše děti zničit
Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší. Dopřát mu všechno, po čem touží a snažit se zamezit v jeho životě zklamání. I v tomto případě ale platí, že všeho moc škodí. Místo kýženého sebevědomí a...
Horoskop pro každé znamení na 48. týden roku 2026
Konec listopadu přinese ideální prostor pro celkovou rekapitulaci roku a načerpání chybějící síly před přicházejícím adventem. Mnoho znamení pocítí hlubokou potřebu zvolnit, více odpočívat a urovnat...