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Jako dítě s rodinou uprchla z Albánie a její budoucnost byla nejistá. Dnes je Krissy světoznámá fitness trenérka, podnikatelka a tvůrkyně obsahu, která vybudovala globální fitness impérium v hodnotě stovek milionů dolarů. Na Instagramu ukazuje dokonalé tělo i oblečení, které sama navrhla.
Autor: koláž iDNES.cz
Když jí bylo pět let, uprchla z Albánie v kamionu, ve kterém se převážely banány. Bála se, jak bude jejich život pokračovat, ale nakonec se na ně ve Velké Británii usmálo štěstí. Přesto v ní tento zážitek zanechal mnoho negativních vzpomínek a v pubertě se zařekla, že vybuduje impérium, které ji finančně zabezpečí do konce života.
Autor: Profimedia.cz
„Některé vzpomínky na dětství nejsou růžové,“ líčila. Vyrůstala v přistěhovalecké rodině, kde maminka pracovala za pokladnou v supermarketu a otec řídil kamion. V dětství čelila jazykové bariéře i šikaně, bojovala s dyslexií.
Autor: Profimedia.cz
„Snažila jsem se všechno dohnat. Učila jsem se víc než ostatní děti. Chtěla jsem jednou něco dokázat,“ uvedla. Během studia práv na univerzitě pracovala přes třicet hodin týdně jako servírka. Posilovna se pro ni stala únikem a nástrojem k získání kontroly nad vlastním tělem i psychikou.
Autor: Profimedia.cz
Kolem roku 2015 začala na Instagramu sdílet svá silová cvičení, tipy na stravu a upřímnou cestu za sebevědomím. Následně si udělala trenérský kurz a v roce 2017 vydala tréninkové PDF plány, které během 22 měsíců vydělaly přes milion liber (přes 28 milionů korun).
Autor: Instagram Krissy Cela
Značku dámského sportovního oblečení Oner Active spoluzaložila v roce 2020 z vlastních úspor a bez externích investorů, protože na trhu nenašla oblečení, které by dobře padlo ženám zvedajícím těžké váhy. První kolekce se vyprodala za méně než 10 minut. V roce 2025 tržby dosáhly 191 milionů dolarů (4 miliardy korun) a v roce 2026 značka míří k hranici 280 milionů dolarů (5,9 miliardy), přičemž otevřela i první kamennou prodejnu v New Yorku.
Autor: Instagram Krissy Cela
Její fitness aplikace EvolveYou pro ženy spuštěná v roce 2019 (původně pod názvem Tone & Sculpt) nabízí tréninkové programy, jídelníčky a komunitu pro statisíce uživatelek.
Autor: Instagram Krissy Cela
Působila také jako globální kreativní ředitelka značky Promix Nutrition prodávající doplňky stravy a pomohla jí k akvizici v hodnotě 70 milionů dolarů (1,5 miliardy korun).
Autor: Profimedia.cz
Založila také školní iniciativu zaměřenou na podporu mentálního zdraví, pohybu a zdravého sebevědomí dospívajících dívek ve znevýhodněných oblastech Británie.
Autor: Instagram Krissy Cela
Místo honby za hubnutím propaguje silový trénink, budování svalové hmoty a udržitelné návyky.
Autor: Profimedia.cz
Na svém Instagramu a YouTube kanálu s miliony sledujících otevřeně sdílí nejen tréninky, ale i realitu podnikání, duševní zdraví a mateřství.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2023 byla zařazena do evropského výběru Forbes 30 pod 30 v kategorii Retail & E-commerce.
Autor: Instagram Krissy Cela
Vydala dvě motivačně-fitness knihy – Do This for You (2021), zaměřenou na psychiku a budování návyků, a Happy Healthy Strong (2022), která obsahuje přes 80 receptů a domácí tréninky.
Autor: Profimedia.cz
Dlouhé roky tvořila pár s Britem Jackem Bullimorem, se kterým v roce 2017 začala podnikat (stáli spolu za PDF plány i aplikací EvolveYou) a byli zasnoubení. Později se rozešli a jejím partnerem se stal Vik, se kterým má dítě (narozené na konci roku 2024).
Autor: Instagram Krissy Cela
Kromě Oner Active a EvolveYou spoluzaložila také marketingovou a talentovou agenturu Vagencia a v roce 2023 odstoupila z pozice ředitelky svých firem, aby se mohla naplno věnovat roli kreativní ředitelky.
Autor: Profimedia.cz
Po úspěchu v New Yorku podepsala v říjnu 2026 desetiletý nájem na vlajkovou prodejnu Oner Active na prestižní Melrose Avenue v Los Angeles (otevření je plánováno na rok 2027).
Autor: Profimedia.cz
Občas se musí postavit i vlně hejtů. V září 2025 čelila kritickým hlasům na sociálních sítích poté, co zveřejnila video, na kterém dělá dřepy se 110 kg, zatímco jí pod činkou leze její desetiměsíční dítě.
Autor: Profimedia.cz
Na podzim 2026 se stala terčem diskusí kvůli marketingu Oner Active – část komunity značku kritizovala za to, že navzdory deklarované inkluzivitě cílí v kampaních převážně na určitý typ postavy.
Autor: Profimedia.cz
Její osobní jmění se v roce 2026 odhaduje na 25 až 50 milionů dolarů (530 milionů až 1,06 miliardy korun). V rozhovorech (v podcastu Aspire s Emmou Grede nebo dříve v The Diary of a CEO) zdůrazňuje pravidlo 24 hodin na zpracování jakéhokoliv neúspěchu a tvrdí, že „podnikání bez zisku je jen drahý koníček“.
Autor: Instagram Krissy Cela
Otevřeně prohlašuje, že své značky buduje výhradně pro ženy a odmítá se přizpůsobovat mužskému publiku, i když jí dříve někteří poradci tvrdili, že ji investoři nebudou brát vážně kvůli jejím fotkám v plavkách z počátků kariéry.
Autor: Instagram Krissy Cela
Dlouhodobě mluví o tom, že jí byla diagnostikována Hashimotova tyreoiditida (autoimunitní onemocnění štítné žlázy), což výrazně ovlivnilo její přístup ke stravě, regeneraci a zvládání stresu.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2026 prošla viditelným osobním rebrandingem a představila vlastní „šestistupňový proces osobní transformace“, kterým se snaží vymanit ze škatulky pouhé fitness influencerky a profilovat se jako seriózní globální zakladatelka firem a matka.
Autor: Profimedia.cz
V rámci své iniciativy Project Power věnovala sportovní vybavení a oblečení v hodnotě přes 270 tisíc liber (7,6 milion korun) zhruba třem tisícům dospívajících dívek na britských školách.
Autor: Profimedia.cz
Její celé rodné jméno je Kristjana Eleny Cela. Jméno „Krissy“ začala používat proto, že jí ve škole v Británii nikdo neuměl správně vyslovit křestní jméno. Příjmení se vyslovuje s měkkým „č“ na začátku (Čela).
Autor: Profimedia.cz
Po příchodu do Velké Británie rodina žila na předměstí bez přistěhovalců a Krissy neuměla anglicky. Její matka (která mluví čtyřmi jazyky) pracovala deset let v řetězci Sainsbury’s, kde opakovaně čelila rasistickým narážkám zákazníků.
Autor: Instagram Krissy Cela
Předtím, než jí lékaři v roce 2022 diagnostikovali Hashimotovu nemoc, skončila v březnu téhož roku na pohotovosti s akutním zánětem slinivky břišní (pankreatitidou). V minulosti také podstoupila operaci kvůli odstranění bulky v prsu. Následně si nechala ňadra zvětšit silikonovými implantáty.
Autor: Instagram Krissy Cela
Odmítá striktní diety a vyřazování sacharidů. Jí obvykle 4 až 5 jídel denně zaměřených na vysoký příjem bílkovin a důrazně nedoporučuje chodit na silový trénink nalačno – před ranním cvičením si dává například toast s arašídovým máslem a džemem.
Autor: Profimedia.cz
Mezi její stálice na talíři patří losos s rýžovým salátem, kuřecí souvlaki, proteinové palačinky, ovesné kaše nebo domácí proteinová zmrzlina z přístroje Ninja Creami.
Autor: Profimedia.cz
Otevřeně přiznává, že má až obsesivní potřebu pořádku a organizace v domácnosti i v práci.
Autor: Profimedia.cz
„Jestli vám někdo říká, že jste nula, nevěřte mu. Protože každý je strůjcem svého štěstí. A nikdo nemá právo někoho zašlapávat do země,“ prohlásila na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz