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Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
I pánové se chtějí líbit. Slavní muži utrácejí tisíce za estetické úpravy
Slavné ženy přiznávají plastiky a jiné úpravy vzhledu mnohem častěji a otevřeněji než slavní muži. Ti se i v dnešní době stále stydí přiznat, že si vzhled nechali vylepšit. Přesto se najdou tací,...
Karolína z Extrémních proměn přibrala 12 kilo. Dva roky navíc tajila rozchod
Pětatřicetiletá Karolína Venturová zhubla v Extrémních proměnách 51 kilogramů, dnes má ale 12 kilo zpátky. Přiznává, že se stále nedokáže smířit se svým tělem a do budoucna plánuje plastické operace....
Hluboký výstřih, vysoký rozparek. Šaty Versace dostaly Liz Hurley mezi hvězdy
Hugh Grant nejspíš trochu žárlil. Byl to jeho večer, v Londýně měla premiéru komedie Čtyři svatby a jeden pohřeb, kde ztvárnil hlavní roli. Veškerou pozornost však na sebe strhla jeho přítelkyně,...
Černé šaty, mini, kostýmek. Slavné nevěsty, které se u oltáře nebály být jiné
Audrey Hepburnová se vdávala v růžových mini, Sarah Jessica Parkerová zvolila černou a Keira Knightley si nové šaty ani nepořizovala. Připomeňte si slavné nevěsty, které daly před klasickou bílou...
Obří svaly a roky tvrdé dřiny. Tohle jsou hvězdy ženské kulturistiky
Podívejte se do naší galerie na ženy, které jsou samý sval. Za jejich vzhledem stojí roky tvrdé dřiny v posilovně, kde se nezastaví, aby docílily co největších svalů. Jdou si za svým snem a nenechají...
Knížka, taška, ponožky. Děti z domovů mají skromná přání, Ježíškem můžete být i vy
Vysněná stavebnice, obyčejné ponožky, ale třeba i základní hygienické potřeby. Vánoční přání dětí z dětských domovů někdy překvapí svou skromností. A právě jedno z nich můžete letos splnit i vy....
Ledvinové kameny dokážou pořádně potrápit. Které chyby zvyšují jejich riziko?
Dokážou způsobit nesnesitelnou bolest a kdo je jednou zažil, rozhodně si je nechce zopakovat. Ledvinové kameny přitom mohou vznikat nenápadně a dlouho o nich nemusíte vědět. Jejich tvorbu ovlivňuje i...
Právě v tom se pozná charakter. Profesor Lischke o plicích i příbězích s Bartoškou
Spektrum pacientů, o které pečuji, má v podstatě dva póly. Na jedné straně jsou lidé se zhoubnými nádory plic, dýchacích cest nebo hrudní stěny. Na druhé straně pacienti, jimž transplantujeme plíce –...
Jste rozená single, nebo potřebujete chlapa? To zjistíte v zábavném testu
Kdysi v minulosti byla žena žijící bez muže považována za zvláštní. Dnes je to naprosto normální. Každá z nás se může svobodně rozhodnout, která cesta jí vyhovuje. Jestli si ještě nejste jistá,...
Máslo za 19,90 Kč, med i ořechy ve slevě. Co koupit do zásoby a na cukroví
Black Friday nemusí být jen o elektronice. Předvánoční slevy se mohou vyplatit také při nákupu surovin na cukroví. Mouka nebo ořechy vydrží při správném skladování měsíce, med patří mezi...
Záměr, nebo zpackané plastiky? Maga obličejů v Trumpově okolí přibývá
Okolí prezidenta Trumpa se v poslední době hemží lidmi, jejichž lidská podoba se ztratila kdesi hluboko pod výplněmi. Mnozí si utahují ze zdánlivě zfušovaných plastických operací. Ve hře jsou ale dvě...
Tanečnice, pilotka i špionka, která zavařila Němcům. Kdo byla Josephine Bakerová
Před 120 lety přišla na svět umělkyně, která posunula pohled nejen na tanec a umění, ale i na práva žen a lidí s jinou barvou pleti. Josephine Bakerová vyrůstala v chudobě mezi nevěstinci, vdát se...
Prchala v kamionu naloženém banány. Dnes influencerka vydělává miliony
Jako dítě s rodinou uprchla z Albánie a její budoucnost byla nejistá. Dnes je Krissy světoznámá fitness trenérka, podnikatelka a tvůrkyně obsahu, která vybudovala globální fitness impérium v hodnotě...
Dnes vrcholí listopadový superúplněk v Blížencích. Co vám Měsíc přinese?
Dnes v 15:53 nastane listopadový úplněk v Blížencích. Síla Měsíce přinese do našich životů velkou vlnu zvědavosti, pohybu a potřeby věci probrat do hloubky. Letošní listopad na nás navíc chystá silná...
Zdraví z citronu. Žlutý zázrak pročistí tělo, zlepší náladu i zažívání
Milujete tyto žluté jižní zázraky? Připravte si z nich citronovou vodu, a uděláte tak něco pro ozdravění svého těla. Podívejme se na to, co všechno citron dokáže.
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
Tma za oknem, neklid v duši. S těmito tipy přežijete zimu bez deprese
Kratší dny, rána za tmy a večery, které nás lákají zalézt pod deku. Podzim nás však nemusí připravit jen o energii, ale také o klidný spánek a dobrou náladu. Jak poznat, kdy jde o přirozený útlum a...
Karolína z Extrémních proměn přibrala 12 kilo. Dva roky navíc tajila rozchod
Pětatřicetiletá Karolína Venturová zhubla v Extrémních proměnách 51 kilogramů, dnes má ale 12 kilo zpátky. Přiznává, že se stále nedokáže smířit se svým tělem a do budoucna plánuje plastické operace....