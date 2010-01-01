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Podívejte se do naší galerie na pětatřicet slavných světových modelek a jejich protějšky, se kterými žijí. Některé krásky už jsou pod čepcem, jiné si zatím užívají, že jsou ještě oficiálně svobodné. Všechny ale vedle sebe mají pohledné a úspěšné muže, kteří jsou jim oporou.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Modelka Hailey Bieberová je od roku 2018 vdaná za zpěváka Justina Biebera, se kterým má jednoho potomka.
Autor: Reuters
Modelka Gisele Bündchenová v současnosti tvoří pár se svým instruktorem jiu-jitsu Joaquimem Valentem. S tímto brazilským trenérem bojových umění začala randit v červnu 2023 a v únoru 2025 se jim narodil společný syn River.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Cindy Crawfordová již víc než osmadvacet let žije se svým manželem, podnikatelem a bývalým modelem Randem Gerberem. Pár se vzal v květnu 1998 a dodnes patří k nejstabilnějším a nejznámějším párům v šoubyznysu. Mají spolu dvě už dospělé děti.
Autor: AP
Modelka Heidi Klumová je od roku 2019 vdaná za německého hudebníka Toma Kaulitze, kytaristu skupiny Tokio Hotel. Jejich vztah trvá od roku 2018.
Autor: AP
Modelka Adriana Lima je vdaná za filmového producenta Andre Lemmerse. Pár spolu začal chodit v roce 2021, v srpnu 2022 přivítali na světě syna Cyana a v prosinci 2024 oznámili uzavření sňatku.
Autor: Reuters
Plus size modelka Ashley Grahamová je od roku 2010 šťastně vdaná za Justina Ervina. Pár se seznámil v roce 2009 a společně vychovávají tři syny.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Karlie Klossová je od října 2018 vdaná za amerického podnikatele a investora Joshuu Kushnera, se kterým tvoří pár již od roku 2012.
Autor: AP
Modelka Kaia Gerberová randí s americkým hercem Lewisem Pullmanem. Pár spolu začal chodit na začátku roku 2025 a od té doby se společně objevují na mnoha veřejných akcích, jako byla předávání cen, filmový festival v Benátkách nebo soukromé dovolené.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Rosie Huntington-Whiteley dlouhé rok žije s britským akčním hercem Jasonem Stathamem. S hercem známým například ze snímků Kurýr nebo Rychle a zběsile randí od roku 2010 a společně vychovávají dvě děti.
Autor: Profimedia.cz
Australská modelka Miranda Kerrová je od května 2017 vdaná za podnikatele a spoluzakladatele Snapchatu Evana Spiegela.
Autor: AP
Modelka Chrissy Teigenová je od roku 2013 šťastně vdaná za amerického zpěváka a hudebníka Johna Legenda. Mají spolu čtyři děti.
Autor: AP
Modelka Claudia Schifferová od roku 2002 žije ve spokojeném manželství s britským filmovým producentem a režisérem Matthewem Vaughnem.
Autor: AP
Modelka Christy Turlington s nikým nerandí, protože je již od roku 2003 vdaná za amerického herce a režiséra Edwarda Burnse.
Autor: Reuters
Ruská modelka Natalia Vodianova je od roku 2020 vdaná za francouzského miliardáře Antoina Arnaulta, se kterým tvoří pár již od roku 2011.
Autor: AP
Nizozemská modelka Doutzen Kroesová je vdaná za nizozemského DJ a producenta Sunneryho Jamese (celým jménem Sunnery James Gorré). Vzali se v listopadu 2010 a společně vychovávají dvě děti, syna Phyllona a dceru Myllenu Mae.
Autor: AP
Modelka Behati Prinsloo je od roku 2014 vdaná za zpěváka skupiny Maroon 5 Adama Levina. Pár spolu vychovává tři děti.
Autor: AP
Modelka Winnie Harlowová je od února 2025 zasnoubená s basketbalistou NBA Kylem Kuzmou. Pár spolu randí od roku 2020 a podrobnosti o svém vztahu a zásnubách sdíleli například v rozhovoru pro magazín Vogue.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Barbara Palvinová je od července 2023 vdaná za amerického herce Dylana Sprouse. Pár, který spolu začal chodit v roce 2018, momentálně očekává narození svého prvního potomka, holčičky.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Emily Ratajkowski randí s francouzským filmovým režisérem Romainem Gavrasem. Svůj vztah potvrdili v únoru 2026, kdy modelka zveřejnila společné zamilované fotografie na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
Bývalá modelka Stephanie Seymourová je vdaná za miliardáře a sběratele umění Petera Branta, se kterým se v minulosti sice rozváděla, ale v roce 2010 se usmířili. Bývalá supermodelka a mediální magnát tvoří stabilní pár.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Modelka Amelia Gray Hamlinová tvoří pár s Nicolaiem Marcianem, dědicem módního impéria Guess Amelia Hamlin Is Dating Guess Inc Heir Nicolai Marciano.
Autor: Profimedia.cz
Dánská modelka Mona Tougaardová randí s uměleckým ředitelem a bývalým partnerem Belly Hadid, Marcem Kalmanem. Pár byl poprvé společně spatřen v ulicích Paříže v červnu 2025 a od té doby se často objevují ruku v ruce na veřejnosti i v předních řadách módních přehlídek.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Gabbriette Bechtelová je vdaná za frontmana kapely The 1975, Mattyho Healyho. Dvojice, která se zasnoubila v červnu 2024, uspořádala svatební obřad 18. července 2026 v Los Angeles.
Autor: Profimedia.cz
Americká módní ikona Kristen McMenamy tvoří pár s hudebníkem Warrenem Ellisem, který je známý především jako člen kapely Nick Cave and the Bad Seeds. Dvojice spolu žije ve viktoriánské vile v londýnské čtvrti Highgate.
Autor: Profimedia.cz
Britská modelka a herečka Lily Cole žije dlouhodobě ve stabilním partnerském vztahu s technologickým podnikatelem a inovátorem Kwame Ferreirou. Pár společně vychovává dceru Wylde Cole Ferreirou.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Devon Aoki je od roku 2011 vdaná za finančníka a bývalého sportovce Jamese Baileyho. Mají spolu čtyři děti a žijí v Miami na Floridě.
Autor: ČTK
Ruská supermodelka Natasha Poly je již dlouho vdaná za nizozemského podnikatele jménem Peter Bakker. Vzali se v dubnu 2011 na francouzské Riviéře a společně vychovávají dvě děti.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Agyness Deynová je od roku 2016 vdaná za manažera hedgeového fondu Joela McAndrewa.
Autor: Profimedia.cz
Nizozemská modelka Lara Stone je od července 2021 vdaná za realitního podnikatele Davida Grievsona. Svatba proběhla poté, co se seznámili na seznamovací aplikaci a v únoru 2020 oznámili zásnuby.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Tyra Banksová momentálně randí s kanadským podnikatelem Louisem Bélangerem-Martinem. Pár tvoří již od roku 2018 a společně se přestěhovali do Austrálie.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Alessandra Ambrosio randí s australským návrhářem šperků a modelem Buckem Palmerem. Pár spolu začal chodit koncem roku 2024 a od té doby jsou pravidelně vídáni na společných dovolených a rande.
Autor: ČTK
Americká supermodelka Grace Elizabeth má za manžela německého profesionálního fotbalistu a podnikatele Nicolase Krause. Pár spolu uzavřel tajné manželství v březnu 2020 a společně vychovávají dva syny.
Autor: ČTK