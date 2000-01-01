náhledy
Předávkování, dopravní nehody, vraždy. To je jen malý výčet tragických smrtí, které postihly některé světové krásky. Podívejte se do naší galerie, čí život vyhasl až příliš brzy. Mnohdy za smrtí stálo žárlení, posedlost, ale i nešťastná náhoda. Nebýt těchto tragédií byly by VIP ženy mnohdy ještě mezi námi.
Příběh slavné miss Monici Spearové je jako vystřižený z filmu. Bohužel i konec je tragický, jak už to tak někdy ve filmech bývá. Když cestovala spolu s exmanželem a dětmi, porouchalo se jim auto a tak uvízli na dálnici mezi městy Puerto Cabello a Valencia. Zatímco čekali na pomoc, došlo k přepadení. Tehdy krásnou venezuelskou miss Monicu Spearovou i jejího exmanžela neznámí útočníci zastřelili. Přežila jen pětiletá dcera. Bylo jí pouhých devětadvacet let.
Miss USA 2019 Chelsie Krystová zemřela po pádu z 29. patra mrakodrapu v New Yorku v lednu 2022. Policie uvedla, že šlo o sebevraždu, ačkoli tomu rodina nemohla uvěřit. Ukázalo se ale, že trpěla depresemi.
Herečka a zpěvačka Victoria Velvet tragicky zemřela poté, co ji zastřelil vlastní manžel. Tehdy zastřelil i sebe. Z jejích tří dětí se rázem stali sirotci. Tragédie otřásla světem šoubyznysu. Její smrt byla velmi nečekaná a pravděpodobně se jednalo o následek extrémní žárlivosti.
I krásná herečka Marilyn Monroe zemřela za tragických okolností. Čekal ji krásný život a hvězdná kariéra, ale její život vyhasl příliš brzy. Zemřela, když se předávkovala barbituráty.
Tragicky vyhasl i život princezny Diany poté, co měla autonehodu. Když jela v Paříži tunelem, auto narazilo do jednoho z pilířů a princezna nepřežila. Auto řídil řidič.
Herečka Naya Rivera zemřela, když šla se synem na jezero. Půjčila si loďku a pak si šli společně zaplavat. Jak uvedl malý chlapec, Naya z ničeho nic zmizela pod hladinou a už se nevynořila. Policie její tělo našla o pár dní později. Příčinou smrti bylo utonutí.
Herečka Brittany Murphy mohla v Hollywoodu prorazit jako jedna z nejkrásnějších a nejúspěšnějších hereček. Osud ale měl jiné plány. Zemřela poté, co nějaký čas bojovala se zápalem plic. Ačkoli vše nasvědčovalo tomu, že už se její stav lepší, náhle zemřela. „Byla velmi anemická a vzala si víc léků, než měla. Kombinace s onemocněním se pak pro ni stala tragickou,“ uvedla policie.
Herečka Anna Nicole Smithová zemřela na následky předávkování. Byla několik let závislá na lécích na předpis. Její stav nebyl dobrý delší dobu a psychicky na tom byla špatně. Když se jí ale konečně začalo dařit, přišla smrt syna a nakonec se předávkovala. Podle blízkých nešlo o záměr, ale nešťastnou náhodu.
Herečka Dana Plato zemřela ve věku čtyřiatřiceti let na předávkování léky. Zkombinovala silné analgetikum a svalový relaxant, což vedlo k fatálnímu útlumu dýchání. I když byla její smrt zpočátku považována za nehodu spojenou s dlouhodobým bojem proti závislosti na drogách, lékařský posudek následně stanovil její smrt jako sebevraždu. Někteří její blízcí, včetně jejího kolegy Todda Bridgese, s tím nesouhlasili a tvrdili, že se pokoušela jen usnout.
Herečka Rebecca Schaefferová zemřela poté, co ji zavraždil její stalker. Když čekala na kurýra, který jí měl přinést scénář k filmu Kmotr, radostně otevřela dveře, ale za nimi nestál kurýr. Byl to její vrah, který ji sledoval měsíce a psal jí dopisy. Podle policie udělala chybu, když svému stalkerovi odpověděla. Měl tak pocit, že jsou spřízněni a může si s ní dělat, co chce.
Monacká kněžna Grace Kelly a bývalá hollywoodská hvězda tragicky zemřela, když jela autem. Autonehoda se jí stala osudnou a svět přišel o další krásku.
Během natáčení sci-fi thrilleru Brainstorm herečka Natalie Woodová tragicky zahynula. Když byla na výletě se svým manželem Robertem Wagnerem na jeho jachtě Splendor poblíž ostrova Santa Catalina, zřejmě se rozhodla, že si udělá výlet na člunu. Neuměla ovšem plavat a navíc měla velký strach z vody, takže nikdo nechápal, proč vůbec někam sama vyjela. Zemřela podle policie na podchlazení. Její tělo bylo nalezeno s malým nafukovacím člunem jen kousek od jachty manžela.
Americká herečka Sharon Tate byla brutálně zavražděna v době, kdy byla ve vysokém stupni těhotenství. O život tak přišla nejen ona, ale i její nenarozené miminko. Její smrt dodnes lidem v Hollywoodu nahání husí kůži.
Herečka Judy Garlandová byla úspěšná, krásná a obdivovaná. Přesto její život vyhasl. Předávkovala se barbituráty.
Modelka magazínu Playboy a herečka Jayne Mansfieldová zemřela při autonehodě. Když vezla v autě ještě tři své děti, došlo k nehodě, která se jí stala osudnou. Malé děti tragédii prospaly a nic se jim nestalo.
Herečka Jean Harlowová zemřela na selhání ledvin. Lékaři už jí nemohli pomoct. Kdyby se jí podobná věc stala v dnešní době, měla by velkou šanci na přežití. Její přátelé ovšem tvrdí, že rezignovala a už dál nechtěla žít. A její tělo to vzdalo.
Herečka Dominigue Dunne zemřela na následky udušení, když ji během hádky na příjezdové cestě jejího domu v Západním Hollywoodu zadusil její expřítel John Sweeney.
Modelka Hillevi Rombinová zemřela během letecké nehody. Tehdy cestovala společně s manželem soukromým letadlem.
Modelka Zoe Zozo Bethelová utrpěla za záhadných okolností, které nebyly zcela vysvětleny, vážná zranění hlavy. Jisté je, že spadla z balkonu bytu svého bratra ve třetím patře v Miami. Po týdnu v kómatu zemřela na následky traumatického poranění mozku. Bylo jí sedmadvacet let.
Herečka Inger Stevensová zemřela na předávkování barbituráty, což bylo později úřady prohlášeno za sebevraždu.
Herečka a modelka Dorothy Strattenová zemřela, když ji její žárlivý manžel střelil do hlavy.
Herečka Adrienne Shelly zemřela poté, co ji napadl neznámý útočník v jejím vlastním bytě. Původně byla její smrt brána jako sebevražda. Pak ale pitva odhalila podivné modřiny na jejím krku i otisky prstů a podrážek bot další osoby. Vrah byl následně dopaden a usvědčen z vraždy.
Modelka Maria Jose Alvarado zemřela na následky střelného poranění. Střelil ji žárlivý přítel její sestry, se kterým se krátce před smrtí pohádala.
