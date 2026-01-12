|
Krásky, o které svět přišel kvůli tragédii
KVÍZ: Ženy, které změnily svět. Znáte je všechny?
Ženy formovaly dějiny politiky, vědy, sportu, kultury i každodenního života – často navzdory předsudkům své doby. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře znáte jejich jména, příběhy a úspěchy. Soutěžit o...
Slavní a jejich podivné zvyklosti. O těchto bizarnostech se příliš nemluví
Vypadají dokonale, mají úspěch a jsou pro mnohé něco jako bozi. Řeč je o slavných osobnostech, které jsou pro lidi inspirací. I takové VIP ale mají své „choutky“. Podívejte se do naší galerie, jaké...
Já a pipina? Snad lidé změní názor. Hvězdou Výměny byla influencerka Slováková
V prvním díle devatenácté řady Výměny manželek se předvedla známá influencerka Nela Slováková, která je – pro pořad trochu netradičně – bezdětná. Prý si nedokáže představit být matkou a dost dobře se...
Tak vypadali slavní v dobách, kdy z nich nejvíc šílely fanynky
Dnes jsou z nich velké hvězdy, zná je celý svět a v Hollywoodu jsou jako doma. Kde ovšem skutečně začala jejich kariéra, kdy na sebe upozornili slavní fešáci svoje fanynky? Podívejte se do naší...
Krása něco stojí. Podívejte se, kolik investují slavné ženy do svého vzhledu
Chodíte každý měsíc na nehty, vlasy a kosmetiku a vyčítáte si to? Až si přečtete, co vše absolvují známé krásky a kolik za procedury zaplatí, spadne vám zřejmě brada. Podívejte se do naší galerie,...
Když se vagina vzpírá. Příčina bolavého sexu mnohé ženy překvapí, přitom lze řešit
Už jako dívky často slýcháme, že „poprvé“ to bude bolet. A vzápětí, že milování má být příjemné. Možná i proto je bolest při styku téma, o kterém ženy většinou mlčí. Buď mají pocit, že „to tak prostě...
Ženě měli odstranit obří tumor, za ním se překvapivě skrývalo miminko
Příběh jako vystřižený z filmu má za sebou jednačtyřicetiletá Suze Lopezová. Na rutinním vyšetření před plánovaným zákrokem, jí sestřička poprosila, aby si udělala těhotenský test. Byl pozitivní....
Vysněného pana boháče našla modelka až po prodělaných plastikách
Třiadvacetiletá modelka a influencerka Mia Dio z Miami postavila svou kariéru na otevřenosti ohledně soukromí i prodělaných plastikách. Dříve se měla za obludu, dnes je spokojená. Po letech hledání...
Chuť na sůl, sladké i hlínu. Kdy jde o banalitu a kdy byste měli zpozornět
Máte na něco obrovskou, přímo neodolatelnou chuť? Často se říká, že je to kvůli nedostatku některých živin – ale ne vždy je vysvětlení tak jednoznačné. Důvodem můžou být změny v hladině hormonů,...
Jen pár kroků vás dělí od krásné pleti. Zkuste korejskou kosmetiku
Korejská kosmetika zvaná také k-beauty se drží na výsluní řadu let. Výsledky jsou zaručené, když péči o pleť proměníte v rutinu.
Barva roku 2026: Oblékněte se jako tanečnice na oblacích
Jako každoročně, i pro letošek vyhlásil Pantone Colour Institute barvu roku. Je jí překvapivě oblakově bílá Cloud Dancer.
Sexuální divočina podle horoskopu. Se kterým znamením si v posteli užijete
S pořádně nažhavenou fantazií u některých partnerů pochodíte lépe než u jiných. Tak se pojďte podívat, jestli dostanete spíš noc plnou postelových divočin, nebo pánví po hlavě. Některá astrologická...
U nás doma velí tchyně. Manžel je s tím v pohodě, ale mně to vadí, říká Pavla
Nevyžádané rady a životní doporučení ve stylu „nechci vám do toho mluvit, ale…“ umí zvednout ze židle i chronické kliďasy. Přečtěte si, jak v domácnosti Pavly nedělá dobrotu soužití s tchyní a proč...
Andělský pomerančový dort
Lehké
60 min
Osvěžující dort, který zvládne upéct i začátečník.
Nová antiobezitika jsou v podstatě univerzální lék, říká diabetolog Haluzík
Žijeme stále méně zdravě. Málo se hýbeme, jíme nezdravě a jsme obézní. Není se tedy co divit, že v Česku má více než milion lidí cukrovku druhého typu. „Narůstající výskyt obezity a nezdravý životní...
Učitelka-influencerka mění české školství. Stížnostem dítěte vždy věřte, radí
Tři měsíce v odlehlých školách vysoko v Himálaji, audience u dalajlámy a videa, která spustila lavinu ve veřejné debatě o českém školství. Učitelka, cestovatelka a influencerka Štěpánka Cimlová teď...
Žena měla v břiše stovky polypů, po jejich odstranění zhubla třicet kilo
Osmatřicetiletá učitelka v mateřské škole Jax Lovelandová měla zažívací potíže, byla unavená a neměla chuť k jídlu. Když ji vyšetřil lékař, byla v šoku. V břiše měla stovky polypů, které stále rostly...