náhledy
Nejedna malá holčička v určitém období sní o svém princi, jehož si vezme a bude z ní princezna. Opravdu málokteré se to poštěstí. Je však několik případů obyčejných dívek, které se dostaly až do paláce. Podívejte se do naší galerie, které ženy ulovily muže, díky nimž si splnily dětský sen.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Nejstarší syn muslimského imáma Rahim Aga Chán a americká modelka Kendra Spearsová. Kendra prý byla sama velmi překvapená, jaký byl sled událostí v jejím životě. A ačkoli jako malá holka sledovala pohádky a snila o svém princi, ve skutečnosti ji ani nenapadlo, že by se to mohlo splnit. Bohužel, ale i tato pohádka skončila, jak už to tak někdy bývá. A v roce 2022 se pár, který spolu má dva syny, rozvedl.
Autor: Profimedia.cz
Dříve byla Alessandra de Osma peruánská modelka a módní influencerka, dnes je princezna z hannoverského rodu se třemi královskými dětmi. Do šlechtického prostředí vklouzla s neskutečnou ladností a téměř okamžitě se stala módní ikonou a ženou, která inspiruje celý svět. Německý princ je na ni zcela jistě náležitě pyšný.
Autor: Profimedia.cz
Bývalá modelka Sofia Hellqvistová a švédský princ Carl Philip se vzali ve Stockholmu 13. června 2015. Byla to vskutku krásná svatba, která upoutala pozornost médií i široké veřejnosti. Dnes už má oblíbený královský pár tři děti a žije spokojeným životem.
Autor: AP
Španělský král Felipe VI. a královna Letizia. Letizia byla původně novinářka a televizní moderátorka. Nepocházela z urozené rodiny, Její otec byl novinář a matka zdravotní sestra. Před sňatkem s princem (nyní králem) Filipem byla úspěšnou televizní tváří, a dokonce byla dvakrát vdaná.
Autor: Profimedia.cz
Před svatbou s korunním princem (nyní králem) Vilémem Alexandrem byla Máxima Zorreguieta z Argentiny vystudovaná ekonomka. Pracovala v mezinárodních finančních institucích a později se věnovala vzdělávání. To vše se událo předtím, než se provdala do nizozemské královské rodiny. Její otec byl argentinský ministr zemědělství.
Autor: Profimedia.cz
Před svatbou s Filipem v roce 1999 belgická královna Mathilde (za svobodna Mathilde d’Udekem d’Acozová) studovala terapii řečových vad a psychologii. Pocházela z rodiny s vlámskými i polskými kořeny a život v paláci pro ni byl splněním tajného snu.
Autor: AP
Než se Katherine stala princeznou, byla vcelku obyčejnou ženou. Studovala na Univerzitě v St Andrews ve Skotsku, její rodina patřila k těm bohatším ve Velké Británii, ale rozhodně nebyli šlechtici. A zřejmě ji v minulosti ani nenapadlo, že by někdy mohla být princeznou a jednou možná i královnou. Její láska k princi Williamovi však byla natolik silná, že se nakonec vzali a dnes celému světu dokazují, že spolu zkrátka měli být a byli si souzeni.
Autor: AP
Než si Meghan Markle vzala prince Harryho, moc toho o královské rodině podle vlastních slov nevěděla. Údajně dokonce při jejich prvním setkání ani netušila, že je Harry princem. Nicméně se do sebe zamilovali a z herečky se rázem stala žena, která je součástí královské rodiny.
Autor: ČTK
Před sňatkem s monackým knížetem Albertem II. byla Charlene Lynette Wittstocková úspěšnou jihoafrickou plavkyní a olympijskou reprezentantkou. Narodila se v Rhodesii (dnešní Zimbabwe) a později se s rodinou přestěhovala do Jihoafrické republiky, kde reprezentovala na olympijských hrách v Sydney 2000. Profesionální kariéru ukončila až v roce 2007, tedy ještě před svatbou s knížetem Albertem II. v roce 2011.
Autor: Profimedia.cz
Před svatbou s králem Abdalláhem II. byla Rania Al-Abdullah (rozená Al-Yassinová) obyčejnou Jordánkou, která studovala a pracovala v oblasti technologií a marketingu. Po studiích v Kuvajtu a Egyptě se vrátila do Jordánska, kde pracovala pro společnost Apple. Pak potkala Abdalláha a vdala se za něj, čímž se stala jordánskou královnou.
Autor: AP
Velkovévodkyně Maria Teresa Lucemburská byla původem z Kuby. Vystudovala sociální vědy, pracovala jako dobrovolnice a než se provdala za budoucího velkovévodu Henriho, byla známá jako Maria Teresa Mestre y Batista-Falla. Získala si srdce lucemburského dědice, i když pocházela z jiné kultury. Nakonec se stala oblíbenou a váženou velkovévodkyní.
Autor: AP
Před svatbou s thajským králem byla královna Suthida letuškou u společnosti Thai Airways. Pak se stala ochrankou tehdejšího korunního prince. A právě tehdy se seznámili. Později působila jako zástupkyně velitele jeho osobní stráže a dosáhla hodnosti generála, než se za něj provdala v roce 2019.
Autor: AP
Královna Jetsun Pema byla před svatbou s bhútánským králem Jigme Khesarem Namgyelem Wangchuckem obyčejná dívka. Studovala a pocházela z dobře situované, ale ne královské rodiny. Po sňatku se stala první dámou Bhútánu a matkou následníka trůnu. Její příběh je příkladem sjednocení tradiční monarchie s moderními vlivy, kdy si král vzal dívku z lidu, která se později stala milovanou královnou.
Autor: Facebook / His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck
Pohádkový příběh se týká i jedné z Češek. Jana Jakoubková si vzala sultána a stala se sultánkou malajského státu Kelantan. Přijala pak jméno Nur Diana Petra. Nedávno po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského zazářila rodačka z Prahy na slavnostní večeři pořádané u příležitosti sultánových 56. narozenin.
Autor: Tuan Zamzamie
Než se provdala za krále Eduarda VIII., byla Wallis Simpsonová dvakrát rozvedená Američanka (rozená Warfieldová), dvakrát vdaná (nejprve za pilota Winnfrieda Spencera, pak za makléře Ernesta Simpsona) a byla známá jako velmi společenská žena. Excelovala v tanci a měla náročný životní styl, přičemž její druhé manželství s Ernestem Simpsonem bylo v době, kdy se seznámila s princem. Zanedlouho se z prince stal král. Královská rodina však novému panovníkovi sňatek s Američankou, a ještě k tomu rozvedenou, nepovolila. Proto Eduard VIII. 11. prosince 1936 abdikoval. Nedokázal si zkrátka život bez Wallis představit. Až takové kouzlo Wallis měla.
Autor: Profimedia.cz
Ještě před sňatkem s králem Mohammedem VI. byla Lalla Salma (rozená Salma Bennani) vzdělaná mladá žena a počítačová inženýrka. Pracovala jako technička informačních služeb v ONA Group, největší marocké holdingové firmě. Narodila se v Rabatu, studovala v soukromých školách a získala titul inženýrky. Pak se dostala do paláce a na svou práci musela zapomenout.
Autor: Profimedia.cz
Princezna Mary – dnes manželka dánského krále Frederika X., byla před svatbou Mary Elizabeth Donaldsonová, Australanka z Tasmánie. Byla vystudovaná právnička a marketérka pracující v reklamě a s Frederikem se seznámila na olympijských hrách v Sydney. Zpočátku nevěděla, že je korunní princ.
Autor: Profimedia.cz
Před sňatkem s norským korunním princem Haakonem byla Mette-Marit (rozená Mette-Marit Tjessem Høiby) svobodnou matkou (měla už syna Mariuse z předchozího vztahu). Pracovala jako servírka a prodavačka a byla známá svou „divokou“ minulost. Ta údajně zahrnovala večírky a drogy, což vyvolalo velké kontroverze. Nakonec se však pár přece jen vzal.
Autor: Profimedia.cz
Než se Masako Owada stala manželkou japonského císaře Nruhita, byla obyčejnou dívkou. Tehdejšímu princi však natolik učarovala, že přehlížel i její neurozený původ. Na Masako ovšem byly všechny povinnosti v paláci příliš a údajně to mělo špatný dopad na její psychické zdraví. Trpí úzkostmi a depresemi.
Autor: Profimedia.cz
Před sňatkem s korunním princem Ernstem Augustem Hannoverským byla Jekatěrina Malyševová úspěšná módní návrhářka a podnikatelka. Pak se jako v pohádce dostala až do paláce.
Autor: Profimedia.cz
Než se Grace Kelly provdala za knížete Rainiera III. Monackého a stala se z ní princezna Grace (v roce 1956), byla úspěšnou a uznávanou hollywoodskou herečkou. Byla držitelkou Oscara, která zazářila ve filmech jako Vysoká hra baronů nebo Okno do dvora. Pak její osud nabral pohádkový směr.
Autor: Profimedia.cz