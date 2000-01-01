náhledy
V mládí doslova zářily na filmových plátnech a oslňovaly diváky svou krásou. Řeč je o herečkách, které se v Česku proslavily a mnohdy jim jejich sláva vydržela další desítky let. Podívejte se do naší galerie na herečky, které byly právě pro svůj půvab, ale i herecký výkon naprosto nezapomenutelné.
Autor: koláž iDNES.cz
Oči Věry Křesadlové učarovaly mnoha mužům. Její srdce si však získal hlavně režisér Miloš Forman, se kterým měla dva syny. Její odzbrojující úsměv nutí člověka k pousmání i dnes. Zahrála si ve snímcích jako Dotyky nebo Skřivánci na niti.
Autor: ČTK
Herečka Květa Fialová byla hvězdou každého filmu, ve kterém se ukázala. Nezapomenutelná byla pro diváky jistě například ve filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera nebo ve snímku Adéla ještě nevečeřela.
Autor: Profimedia.cz
Libuše Šafránková zachycená na snímku během natáčení filmu Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. Právě v tomto filmu neskutečně zazářila. Blýskla se však i v pohádce Tři oříšky pro Popelku, filmu Babička nebo pohádce Princ a Večernice a mnoha dalších.
Autor: © Filmové studio Barrandov
Herečka Irena Kačírková měla smyslné rty a uhrančivý pohled. Byla hvězdou filmů jako Starci na chmelu nebo Čert a Káča.
Autor: © Česká televize
Herečka Stella Májová jako princezna Zpěvanka v pohádce Byl jednou jeden král. I ona se do povědomí diváků zapsala nejen hereckým výkonem ale i půvabem. Blýskla se dále ve snímcích jako Anděl na horách nebo Příklady táhnou.
Milena Dvorská v roli Marušky v pohádce Byl jednou jeden král. Do jejích modrých očí bylo pro muže těžké se nezamiloval. Hrála dále ve filmech jako Ezop nebo Začít znova.
Autor: archiv
Herečka Marie Glázrová měla někdy pohled, ze kterého šel až strach. Bývala však velmi přátelská a mírumilovná. Hrála ve filmech jako Tanečnice, Jarní vody, Děvčata z Beskyd nebo Hrdina má strach.
Autor: Archiv redakce
Marie Kyselková na fotografii jako Princezna se zlatou hvězdou na čele. Zahrála si ještě ve filmech jako Touha, Bomba nebo Větrná hora.
Autor: Česká televize
Herečka Alena Vránová se jako devatenáctiletá dívka blýskla v pohádce Pyšná princezna. Její půvab i herecký projev si zamilovaly nejen děti. Dále hrála ve filmech jako Sólo pro starou dámu, Z pohádky do pohádky nebo Díky za každé nové ráno.
Autor: Archiv ČT
Gabriela Vránová byla nejen známou herečkou, ale proslula právě i svou krásou. Hrála v mnoha filmech jako Taková divná ženská, Jak vytrhnout velrybě stoličku, Rekviem za kouzelnou flétnu, Jarní vody a dalších.
Autor: Archiv redakce
Herečka Iva Janžurová je hereckou legendou. Stále je v Česku herečkou číslo jedna. V mládí zazářila ve filmech jako Co je doma, to se počítá, pánové... Dále se blýskla ve snímcích Výlet, Chyťte doktora, Poločas rozpadu, Všichni musí být v pyžamu a dalších.
Autor: © Filmové studio Barrandov
Herečka Jana Brejchová na snímku ve filmu Hodíme se k sobě, miláčku...? Kdykoli se ocitla před kamerou, cítila se jako ryba ve vodě. Dnes už nehraje, ale její role jsou zkrátka nezapomenutelné stejně jako její krása. Hrála dále ve filmech jako Návrat ztraceného syna nebo Ženu ani květinou neuhodíš.
Autor: © Filmové studio Barrandov
Herečka Jiřina Bohdalová na filmových plátnech září stále. Je jednou z nejdéle hrajících českých hereček. Byla hvězdou jako mladá dívka a je jí i dnes. Zahrála si v legendárním seriálu Chalupáři a filmech jako Světáci nebo Bílá paní.
Autor: © Česká televize
Herečka Jiřina Jirásková byla svéráznou osobností. Podávala skvělý herecký výkon před kamerou i na prknech, co znamenala svět. Zahrála si například ve filmech jako Sestřičky nebo Jak svět přichází o básníky.
Autor: © Filmové studio Barrandov
Hana Maciuchová to v životě neměla jednoduché, přesto si stále dokázala držet nadhled a dobrou náladu. A navíc byla ještě nesmírně půvabná. Hrála v seriálu pro děti Krkonošské pohádky a dále v mnoha filmech jako například Člověk proti zkáze nebo Hra v oblacích.
Autor: © Česká televize / Ivan Minář
Herečka Olga Schoberová byla tak půvabná, že jí byla mnohými předpovídána dokonce úspěšná kariéra možná až v Hollywoodu. Byla hvězdou snímku Kdo chce zabít Jessii? nebo filmů jako Bylo nás deset, Flám nebo Bláznova kronika. Olga Schoberová nějaký čas žila v USA, kde se provdala dokonce za hollywoodského producenta Johna Calleyho a získala americké občanství. Střídala život v Americe, kde žila v Los Angeles, s pobyty v Československu. Po rozvodu se v 90. letech uchýlila do Prahy, kde by měla žít dodnes.
Autor: ČTK
I Jiřina Šejbalová patřila mezi půvabné herečky. Hrála ve filmech jako Světáci, Velká kapela nebo Rusalka. Nejvíc se proslavila v pozdějším věku.
Autor: Václav Chochola / © Archiv B&M Chochola
Herečka Jana Dítětová hrála ve filmech jako Prodloužený čas, S čerty nejsou žerty, Žert nebo Konec velké epochy.
Autor: ČTK
Vlasta Fialová byla nesmírně krásnou ženou. Podle mnohých však občas mívala problémy kvůli tomu, že se snadno rozčílila a byla až příliš svobodomyslná. Zahrála si ve snímcích jako Někde je možná hezky nebo Jsi falešný hráč.
Autor: Archiv Týdeníku Televize
Herečka Jaroslava Adamová svou krásu plně odhalila například ve filmu Radúz a Mahulena z roku 1970.
Autor: © Česká televize
S herečkou Ivankou Devátou se život příliš nemazlil, přesto si dodnes dokáže zachovat klidnou mysl a vykouzlit úsměv na tváři. Byla hvězdou seriálu Hříšní lidé města pražského nebo filmu Stopař či Cesta domů.
Autor: © Jindřich Panáček
Herečka Andrea Čunderlíková na sebe upozornila především rolí v seriálu Nemocnice na kraji města. Dále hrála ve filmech jako Zlaté rybky nebo Na konci světa.
Autor: © Česká televize / Přiba Mrázová, Miroslav Pospíšil
Eliška Balzerová vždy oslňovala svou krásou. A není tomu jinak ani dnes, kdy už je jí šestasedmdesát let. Zahrála si ve filmech jako Zlatí úhoři nebo Stíny horkého léta.
Autor: © Filmové studio Barrandov / Miroslav Pešan
Herečka Jana Štěpánková byla krásná, svérázná a energická žena. Blýskla se ve filmu Křišťálová noc nebo Paleta lásky či Velké trápení.
Autor: Česká televize / Vlasta Gronská
Herečka Jana Šulcová se téměř odhalila ve snímku Fešák Hubert. Blýskla se však dále v mnoha filmech jako například S tebou mě baví svět, Ať hodí kamenem nebo Proč nevěřit na zázraky.
Autor: © Bonton
Herečka a bývalá první dáma České republiky Dagmar Havlová byla půvabná vždy a i dnes v pozitivním slova smyslu šokuje svým vzhledem. Je jí dvaasedmdesát let, ale vypadá o dvacet let mladší. Zahrála si ve filmech jako Chobotnice z druhého patra, Holky z porcelánu, Vlastníci, Odcházení, Můj hříšný muž a dalších.
Autor: TV Prima
Před kamerou se blýskla i zpěvačka Helena Vondráčková. Svůj půvab předvedla v pohádce Šíleně smutná princezna.
Autor: FTV Prima
Svou krásou mnohé ohromila i herečka Miriam Vránová, která se nakonec odstěhovala do USA. Byla jí předvídána velká herecká kariéra, ale zvítězila u ní láska a opustila Česko. Blýskla se ve filmech jako Zlatá panna nebo Světlo z temnot.
Autor: archiv