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Podívejte se do naší galerie na výběr pětačtyřiceti krásek z celého světa, které ještě neoslavily třicítku. Jsou to modelky, herečky, zpěvačky, podnikatelky a muži na nich mohou oči nechat. Většina z nich je aktuálně zadaná a na založení rodiny teprve čeká.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečce Zendaye je devětadvacet let. Hraje ve filmech o Spider-Manovi a ve sci-fi sérii Duna. A kromě toho také excelovala v seriálu Eufórie.
Autor: AP
Herečce Sydney Sweeney je osmadvacet let. Excelovala stejně jako Zendaya v seriálu Eufórie a dále v seriálu Bílý Lotos. Zahrála si ve filmech jako Stebou nikdy nebo Christy.
Autor: Profimedia.cz
Anya Taylor-Joy je úspěšná britsko-argentinská třicetiletá herečka a modelka. Proslavila se hlavními rolemi v hororu Čarodějnice, v seriálu Dámský gambit (The Queen’s Gambit) nebo ve filmu Furiosa: Sága Šíleného Maxe.
Autor: Profimedia.cz
Jenna Ortega je třiadvacetiletá americká herečka. Mezi její nejznámější role patří seriály Wednesday a Ty a film Vřískot.
Autor: Profimedia.cz
Florence Pughová je třicetiletá úspěšná britská herečka, která se proslavila intenzivními výkony v dramatech, hororech i velkých sci-fi filmech, za což získala i nominaci na Oscara. Mezi její nejznámější role patří Malé ženy, Slunovrat a filmy od Marvelu.
Autor: Profimedia.cz
Kendall Jennerová je americká supermodelka, televizní celebrita a podnikatelka. Je jí třicet let.
Autor: AP
Kylie Jennerová je podnikatelka a modelka a členka úspěšného klanu Kardasianů. Je jí osmadvacet let a má jedno dítě. V současnosti randí s hercem Timothée Chalametem.
Autor: Instagram @kyliejenner
Hailee Steinfeldová je americká herečka a zpěvačka. Je jí devětadvacet let a proslavila se již v dětství, kdy získala nominaci na Oscara za svůj filmový debut.
Autor: Reuters
Milly Alcocková je šestadvacetiletá australská herečka, která se proslavila v seriálech Rod draka a Upright.
Autor: AP
Hunter Schaferová je sedmadvacetiletá americká herečka, modelka a LGBT+ aktivistka. Proslavila se především jako představitelka Jules Vaughnové v seriálu Euforie a ve filmu Hunger Games: Balada o ptácích a hadech.
Autor: AP
Mckenna Grace je dvacetiletá americká herečka. Hrála ve filmech jako Velký dar (Gifted), Krotitelé duchů: Odkaz (Ghostbusters: Afterlife) či v seriálu Příběh služebnice (The Handmaid’s Tale).
Autor: Reuters
Rachel Sennottová je třicetiletá americká herečka, komička a scenáristka. Proslavila se hlavními rolemi v nezávislých a komediálních filmech jako Šiva Baby nebo Bottoms.
Autor: AP
Anok Yai je známá americká topmodelka jihosúdánského původu, je jí osmadvacet let. Objevuje se spíše jen v cameo rolích či v módních videoprojektech (některé databáze ji formálně evidují u připravovaných či krátkých projektů jako The Devil Wears Prada 2 nebo hudebních videí).
Autor: AP
Cailee Spaeny je osmadvacetiletá americká herečka. Proslavila se hlavními rolemi ve filmech jako Priscilla, Vetřelec: Romulus a Občanská válka.
Autor: Reuters
Emma Mackey je úspěšná devětadvacetiletá francouzsko-britská herečka. Proslavila se především v seriálu Sexuální výchova, filmu Barbie a snímku Smrt na Nilu.
Autor: Reuters
Thomasin McKenzie je šestadvacetiletá známá novozélandská herečka. Proslavila se hlavní rolí v dramatu Beze stop (Leave No Trace), židovskou dívkou Elsou v satirickém filmu Králíček Jojo (Jojo Rabbit) a thrillerem Poslední noc v Soho (Last Night in Soho).
Autor: Reuters
Jennie Kimová je třicetiletá jihokorejská zpěvačka, raperka a členka slavné hudební skupiny BLACKPINK.
Autor: Reuters
Alba Baptista je známá portugalská herečka, které je devětadvacet let. Proslavila se hlavní rolí v seriálu Válečná jeptiška (Warrior Nun) a také sňatkem s hercem Chrisem Evansem.
Autor: AP
Grace Elizabeth je slavná americká módní modelka, která předváděla pro značky jako Victoria’s Secret a Guess. Je jí devětadvacet let.
Autor: AP
Madelyn Cline je osmadvacetiletá americká herečka a modelka. Proslavila se hlavně rolí Sarah Cameron v seriálu Outer Banks a filmem Na nože: Glass Onion.
Autor: AP
Millie Bobby Brownová je známá dvaadvacetiletá britská herečka, producentka a modelka. Proslavila se především rolí Eleven v seriálu Stranger Things.
Autor: Reuters
Camila Cabello je devětadvacetiletá známá kubánsko-americká zpěvačka a bývalá členka skupiny Fifth Harmony.
Autor: AP
Alica Megan Schmidtová je sedmadvacetiletá německá atletka a běžkyně, kterou proslavil sportovní úspěch i velký zájem médií.
Autor: Instagram @alicasmd
Aryna Sabalenková je osmadvacetiletá běloruská profesionální tenistka a světová jednička.
Autor: DPA / IK ALDAMA, ČTK
Iris Lawová je pětadvacetiletá britská modelka a herečka, dcera známého herce Judea Lawa a producentky Sadie Frostové.
Autor: AP
Adut Akechová je úspěšná sedmadvacetiletá světová supermodelka původem ze Jižního Súdánu, která žije v Austrálii.
Autor: Stefano Guindani Photo
Herečka Ella Purnellová pochází z Velké Británie a je hvězdou seriálu Yellowjackets nebo filmu Sirotčinec slečny Peregrinové. Je jí devětadvacet let.
Autor: Profimedia.cz
Isabela Mercedová je pětadvacetiletá americká herečka a zpěvačka peruánského původu, známá také pod svým dřívějším jménem Isabela Moner.
Autor: AP
Amelia Gray Hamlinová (známá také jako Amelia Gray) je americká modelka, televizní osobnost a dcera slavných herců Lisy Rinnay a Harryho Hamlina. Je jí pětadvacet let.
Autor: AP
Leni Klumová je dvaadvacetiletá modelka, dcera slavné supermodelky Heidi Klumové a italského podnikatele Flavia Briatora.
Autor: Instagram @leniklum
Brooks Naderová je známá americká modelka, televizní osobnost a herečka. Je jí devětadvacet let.
Autor: AP
Yumi Nu je devětadvacetiletá americká plus-size modelka, zpěvačka a skladatelka, která se proslavila jako první asijsko-americká modelka větší velikosti na titulní straně magazínu Sports Illustrated Swimsuit Issue v roce 2022.
Autor: AP
Zara McDermottová je devětadvacetiletá britská televizní osobnost, dokumentaristka a bývalá vládní poradkyně.
Autor: AP
Lulu Tenney je pětadvacetiletá americká modelka a spolupracuje s předními světovými návrháři a módními domy.
Autor: Profimedia.cz
Kaitlyn Deverová je známá devětadvacetiletá americká herečka. Proslavila se účinkováním v seriálech Justified a Last Man Standing či ve filmech Šprtky to chtěj taky a Vstupenka do ráje
Autor: AP
Daisy Edgar-Jones je známá osmadvacetiletá britská herečka. Proslavila se především hlavní rolí v úspěšném seriálu Normální lidi.
Autor: Reuters