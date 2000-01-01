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Původem španělská herečka a modelka, která se celosvětově proslavila rolí policistky Eleny Nevesové ve filmové sérii Rychle a zběsile a hlavní rolí v akčním filmu Interceptor, nedávno oslavila padesátku. Podívejte se na její proměny v čase. Z něžné blondýnky je trojnásobná matka, která dře na své postavě.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Její matka je publicistka s rumunsko-maďarskými kořeny a otec španělský biochemik. Vystudovala žurnalistiku, ale nakonec se vydala na dráhu modelingu a herectví. „Když jsem se vydala jiným směrem, nebyla jsem si stoprocentně jistá, že dělám správnou věc. Jakmile jsem poznala svého muže, byla jsem přesvědčená o tom, že se to mělo stát,“ uvedla pro People.
Autor: Profimedia.cz
Herce Chrise Hemswortha si vzala v roce 2010 a společně v jeho rodné Austrálii vychovávají své tři potomky.
Autor: Reuters
Díky svému původu a cestování mluví plynně španělsky, anglicky, rumunsky, francouzsky a italsky.
Autor: Profimedia.cz
Zahrála si v mnoha filmech. Ve filmu Interceptor z roku 2022 například ztvárnila kapitánku armády JJ Collins v thrilleru produkovaném právě jejím manželem.
Autor: Reuters
Hrála v populárním španělském seriálu Al salir de clase nebo v thrilleru Hadi v letadle. Jak sama uvedla, našla se ale především v mateřství a zdravém životním stylu. „Dokud jsem neměla sama děti, nevěřila jsem, jak moc si budu připadat kompletní,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Když Elsa čekala dvojčata, měla obrovské bříško. Přesto ale každý den chodila do fitka a nezapomínala na cvičení. Pro mnohé díky tomu byla velkou inspirací.
Autor: Reuters
V minulosti si nechala ostříhat vlasy na krátko. Ačkoli to pro mnohé fanoušky byl šok, její muž tuto změnu kvitoval. „Byl první, kdo mi řekl, že vypadám skvěle. Myslím, že by mě podpořil za všech okolností. Mám štěstí. Nemusím si nic obhajovat,“ uvedla pro Elle.
Autor: Profimedia.cz
Kromě herectví občas působí i jako producentka, například u filmu The Wine of Summer z roku 2013. A zároveň spolupracuje s mnoha módními značkami. Jejich modely pak ráda vynáší na červený koberec.
Autor: Reuters
„Každý den začínám jógou. Nečekám na to, až mě vzbudí děti a nebudu mít čas. Nastavím si budík a protáhnu se sama v klidu. Moje zkušenost je taková, že se pak celý den cítím lépe,“ uvedla na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
Elsa je známá svou láskou ke sportu. Pravidelně se věnuje HIIT tréninkům, boxu, józe a vzpírání. Kvůli hlavní roli v akčním snímku Interceptor podstoupila tvrdý vojenský výcvik pod vedením expertů.
Autor: Profimedia.cz
Je mimo jiné vášnivou jezdkyní na koních. V nedávném rozhovoru pro australský magazín Body+Soul uvedla, že jejím cílem je jezdit na koni i v osmdesáti letech.
Autor: Profimedia.cz
Společně s manželem Chrisem propagují metodu přerušovaného půstu (intermittent fasting) a zdravou, převážně organickou stravu postavenou na bílkovinách a zelenině.
Autor: Reuters
„Čas s rodinou si užívám čím dál víc. Uvědomuju si, jak rychle rostou naše děti, a chci s nimi být co nejvíc. Ani se nenaděju a vyletí nám z hnízda,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Elsa pravidelně zdobí titulní strany prestižních časopisů jako Vogue, Elle nebo Marie Claire. V roce 2026 představila vlastní exkluzivní oděvní spolupráci se značkou Spell pod názvem Spell Adventure Club.
Autor: AP
Je také zakladatelkou vlastní značky přírodní pleťové kosmetiky Purely Byron inspirované australskou přírodou.
Autor: Profimedia.cz
V červenci 2026 oslavila 50. narozeniny, k nimž jí manžel Chris Hemsworth veřejně popřál a označil ji za svou „stále zábavnou a nádhernou parťáčku na cestě za dobrodružstvím“.
Autor: Reuters
Média občas zmiňují náročné vyvažování jejich nabitých hollywoodských programů, manželé však dlouhodobě ukazují stabilitu.
Autor: Profimedia.cz
Její kosmetická značka využívá výhradně lokální, udržitelné suroviny z oblasti Byron Bay v Austrálii. Hlavní složkou mnoha produktů jsou výtažky z tamních původních rostlin.
Autor: Profimedia.cz
Kosmetika je navržena pro aktivní ženy, které tráví hodně času na slunci a v přírodě (stejně jako Elsa) a potřebují rychlou a účinnou regeneraci pleti.
Autor: Profimedia.cz
Elsa je klíčovou tváří populární fitness aplikace Centr, kterou založil její manžel Chris Hemsworth. Přispívá do ní vlastními tréninkovými programy zaměřenými na posilování s vlastní vahou, gluteální svaly a power jógu.
Autor: Profimedia.cz
Zajímavostí je i minulost Elsy. Před vztahem s Chrisem Hemsworthem prožila Elsa intenzivní románek s oscarovým hercem Adrienem Brodym. V roce 2007 jí k jejím 31. narozeninám koupil skutečný historický hrad z 19. století ve státě New York. Společně sídlo zrekonstruovali a nechali se v něm nafotit pro prestižní magazíny. Po jejich rozchodu v roce 2009 však zámek opustili.
Autor: Profimedia.cz
Zajímavé jsou i informace o jejím tetování. Když bylo Else pouhých patnáct let, nechala si na pravé rameno vytetovat malý symbol inspirovaný severskou mytologií – konkrétně Thorovým kladivem Mjölnir. V té době nemohla mít ani tušení, že se o necelých dvacet let později provdá za Chrise Hemswortha, kterého tato role celosvětově proslavila. Manželé to dnes s oblibou označují za osudové znamení.
Autor: Profimedia.cz
Elsa si nyní užívá život v Austrálii. Jejich obří ekologické sídlo sdílejí nejen s dětmi, ale i s velkým množstvím zvířat. Elsa zde chová několik koní, psů, slepic, osly, a dokonce i exotické ještěry.
Autor: Profimedia.cz
Herečka často v rozhovorech zmiňuje, že v Byron Bay žijí tak divoce a svobodně, že její děti chodí běžně do obchodu nebo do školy úplně bosé.
Autor: Profimedia.cz
Kromě herectví se Elsa věnuje také dabingu. Svůj hlas propůjčila například postavám ve španělských verzích úspěšných animovaných filmů. Díky své stoprocentní bilingvnosti dokáže své role sama dabovat do španělštiny i angličtiny, což filmařům výrazně šetří náklady při mezinárodní distribuci.
Autor: Profimedia.cz
Elsa aktivně využívá svůj vliv na sociálních sítích k ochraně životního prostředí. Angžuje se v organizacích bojujících proti plastovému znečištění oceánů a pravidelně se účastní lokálních australských projektů na obnovu deštných pralesů a záchranu koalů po lesních požárech.
Autor: Profimedia.cz
Elsa doma na děti mluví výhradně španělsky, aby zajistila, že budou bilingvní. V rozhovorech s úsměvem přiznala, že když se na děti zlobí nebo jim potřebuje rychle vyhubovat, mluví tak rychle španělsky, že jí její manžel Chris Hemsworth vůbec nerozumí a vtipkuje, že španělština je v jejich domě znamením nebezpečí.
Autor: Profimedia.cz
Elsa je dlouholetou ambasadorkou australské nadace Cancer Council, která financuje výzkum rakoviny a pomáhá pacientům. Zvlášť se zaměřuje na pomoc rodinám s onkologicky nemocnými dětmi.
Autor: Profimedia.cz
V rámci svého podnikání striktně odmítá používání pravé kůže či kožešin. Její oděvní kolekce i kosmetické produkty Purely Byron jsou certifikovány jako stoprocentně veganské a „cruelty-free“ (netestované na zvířatech).
Autor: Profimedia.cz