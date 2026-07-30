Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Elsa Pataky oslavila padesátku. Jak se změnila kráska z Rychle a zběsile

Autor:
  8:48
Elsa Pataky vypadá i v padesáti letech fantasticky. Elsa Pataky v kampani pro značku spodního prádla Women Secret (2015) Elsa Pataky a Chris Hemsworth v Cannes (15. května 2024) Elsa Pataky (2018) Elsa Pataky a Chris Hemsworth na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 10.... Elsa Pataky Těhotná herečka Elsa Pataky s manželem Chrisem Hemsworthem Elsa Pataky Chris Hemsworth a Elsa Pataky na Zlatých glóbech Elsa Pataky Chris Hemsworth s manželkou Elsou Pataky (2018) Elsa Pataky
Původem španělská herečka a modelka, která se celosvětově proslavila rolí policistky Eleny Nevesové ve filmové sérii Rychle a zběsile a hlavní rolí v akčním filmu Interceptor, nedávno oslavila padesátku. Podívejte se na její proměny v čase. Z něžné blondýnky je trojnásobná matka, která dře na své postavě.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: 40 otázek, které by měl znát každý táborník. Kolik bodů získáte vy?

Ilustrační fotografie

Pamatujete si ještě Morseovu abecedu, umíte určit sever podle buzoly nebo víte, jak správně uhasit táborový oheň? Připravili jsme velký tábornický kvíz plný otázek z přírody, orientace, první pomoci...

KVÍZ: Od anatomie k orgasmu. Velký kvíz o sexu a tajných zákoutích lidského těla

Ilustrační snímek

Jak dobře se vyznáte v pojmech ze světa erotiky a sexu? Víte, kdy se slaví den ženského orgasmu? Ať trochu tápete, nebo si myslíte, že patříte mezi skutečné znalce, vyzkoušejte si své znalosti v...

Po melounu můžete skončit i v nemocnici. Přednosta kliniky varuje

Ilustrační fotografie

Meloun patří mezi nejoblíbenější letní pochoutku a většina lidí ho považuje za ideální osvěžení. Jenže pokud ho člověk sní příliš mnoho, může zároveň přijmout velké množství tekutin. Zatímco zdravý...

Tyto slavné hvězdy se netají bisexualitou. Některé vás možná překvapí

Slavní, kteří se přiznali k bisexualitě.

Přiznat sexualitu není vždy jednoduché pro „obyčejné“ smrtelníky, natož pro hvězdy, které jsou pod drobnohledem celého světa. Přesto jsou tací, kteří se hrdě vyjádřili právě na toto téma. Podívejte...

Sedmdesát slavných hvězd promluvilo o děsivém dětství. Jejich osudy šokují

Šílené zážitky, které si prožily slavné hvězdy v dětství.

Podívejte se do naší galerie na sedmdesát slavných osobností, které se svěřily s otřesnými zážitky, které prožily v dětství. Jedná se o vzpomínky, které by nejraději tyto hvězdy zapomněly, ale těžko...

Steroidy nejsou zkratkou k úspěchu. Ničí játra, ledviny i plodnost, varuje lékař

Premium
Lékař a sportovní fyziolog Jan Hiblbauer

Hitem sociálních sítí jsou videa propagující „doplňky“ na růst svalů. Lékaři ale varují, že jde často o nereálné nebo přímo lživé informace, které vyzdvihují benefity a opomíjí rizika. „Většina...

31. července 2026

Mysleli si, že bere drogy. Ve skutečnosti jí kvůli nemoci vypadaly zuby

Žena neměla dostatek vitamínů a přišla o zuby jako pirát.

Když bylo Becce z USA dvaadvacet let, sdělil jí zubař, že jí musí vytrhat všechny zuby. Začaly totiž padat. Na vině byl nedostatek vitamínů a minerálů. „Lidé si mysleli, že beru drogy. Ale nic...

31. července 2026

Nejkrásnější australští herci: Prohlédněte si 60 největších fešáků

ilustrační snímek

Podívejte se do naší galerie na výběr šedesáti herců z Austrálie, kteří bodují u diváků. Někteří už jsou hereckými bardy, jiní jsou součástí mladé generace, která teprve na své místo na výslunní...

31. července 2026  8:36

Přípravy na dovolenou od A do Z: na tohle určitě nezapomeňte

Ilustrační snímek

Možná, že do vaší dovolené ještě nějaký ten čas zbývá, je ale dobré začít s přípravami. Díky tomu vás před odjezdem nepřekvapí žádné komplikace a volné dny si maximálně užijete.

31. července 2026

Svěží jako mořský vánek. Tak se budete cítit, až obléknete modrou

Ažurový pletený kabátek s pajetkami působí lehce a zároveň slavnostně....

Modrá barva připomíná mořskou hladinu, svěží vánek i bezstarostné dny prázdnin. Nosí se ve všech odstínech a jistě si z nich vyberete takový, který bude slušet právě vám.

31. července 2026

20 filmových polibků, které si budete chtít přehrávat pořád dokola

Leonardo DiCaprio a Claire Danes okouzlili diváky v Romeovi a Julii z roku...

Možná už jsme tak žhavé polibky v životě prožily, rozhodně si je ale nikdy nenecháme ujít na filmovém plátně. Sesbíraly jsme pro vás dvacet nejikoničtějších polibků, které umí vyvolat šimrání v břiše...

31. července 2026

Trápí vás únava? Než sáhnete po kávě, vyzkoušejte těchto 30 potravin

ilustrační snímek

Únava vás dohání už dopoledne a odpoledne sotva fungujete? Než sáhnete po dalším šálku kávy, podívejte se na svůj jídelníček. Právě z něj tělo získává živiny, které potřebuje ke svému správnému...

31. července 2026

KVÍZ: Od anatomie k orgasmu. Velký kvíz o sexu a tajných zákoutích lidského těla

Ilustrační snímek

Jak dobře se vyznáte v pojmech ze světa erotiky a sexu? Víte, kdy se slaví den ženského orgasmu? Ať trochu tápete, nebo si myslíte, že patříte mezi skutečné znalce, vyzkoušejte si své znalosti v...

vydáno 31. července 2026

Konec nepohodlí, či riskantní trend? Proč ženy odhazují podprsenky a kalhotky

Premium
Americká modelka Emily Ratajkowski se 10. března 2024 účastnila oscarové párty...

Mít, či nemít? Toť otázka. Řeč je o spodním prádle. Jsou to pro vás jen nevelké kousky látky zbytečně zabírající místo v kufru na dovolenou, nebo nezbytnost, bez níž si život neumíte představit?...

30. července 2026

Místo hemoroidů rakovina. Příběh ženy varuje před přehlíženým příznakem

Amber Kissellová

Pětačtyřicetiletá Amber Kissellová z Velké Británie měla krev ve stolici a šla kvůli tomu k lékaři, protože měla obavy o zdraví. Jako první ji napadla rakovina, ale lékař ji ujistil, že jsou to...

30. července 2026  11:12

Elsa Pataky oslavila padesátku. Jak se změnila kráska z Rychle a zběsile

Elsa Pataky vypadá i v padesáti letech fantasticky.

Původem španělská herečka a modelka, která se celosvětově proslavila rolí policistky Eleny Nevesové ve filmové sérii Rychle a zběsile a hlavní rolí v akčním filmu Interceptor, nedávno oslavila...

30. července 2026  8:48

Stačilo, že mu netopýr v noci přistál na tváři. Chlapec zemřel na vzteklinu

Netopýr je velmi užitečný savec, přesto jeho kousnutí může pro člověka představovat zdravotní riziko.

Jakýkoli přímý kontakt s netopýrem představuje riziko nákazy vzteklinou, varuje Canadian Medical Association v souvislosti s dva roky starým případem jedenáctiletého chlapce, který zemřel na...

30. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.