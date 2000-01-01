Den spodního prádla připadá na 5. srpna a oslavuje módu, sebevědomí i krásu ženských křivek. Při této příležitosti jsme vybrali padesát světových i českých krásek, které zapózovaly ve spodním prádle. Některé zazářily na přehlídkových molech, jiné sdílely odvážné snímky na sociálních sítích. Jejich modely mohou být inspirací i pro váš šatník.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Modelka Hailey Bieberová je známá pro spolupráce s předními světovými značkami. Jednou z nich je v dnešní době i značky Kim Kardashianové SKIMS. A právě kousky z tvorby slavné podnikatelky modelka oblékla.
Autor: Instagram @skims / Mert Alas pro značku SKIMS
Modelka Vivian Jenna Wilsonová ukázala tělo ve spodním prádle, když fotila kampaň na spodní prádlo pro Savage X Fenty.
Autor: Savage X Fenty
Moderátorka Iva Kubelková odhalila tělo ve spodním prádle v nové reklamní kampani na spodní prádlo Astratex.
Autor: Astratex
Herečka Dakota Johnsonová ukázala své vysportované tělo v reklamní kampani pro značku CK.
Autor: Instagram @calvinklein
Modelka Heidi Klumová pro změnu tělo ukázala v reklamní kampani na spodní prádlo pro italskou módní značku Intimissimi.
Autor: @Intimissimi
Krásné tělo ukázala modelka a dcera Heidi Klumové Leni Klumová také během kampaně pro italskou značku Intimissimi,
Autor: Instagram @leniklum
Herečka Sydney Sweeney se ve spodním prádle ukázala nesčetněkrát během natáčení a hlavně sebe samu využila při focení kampaně vlastního spodního prádla.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Lucie Benešová v reklamní kampani na spodní prádlo Timo před třemi lety.
Autor: Timo.cz / Instagram @lucibenesova_official
Topmodelka Pavlína Pořízková se svlékla a ukázala realitu šedesátiletého těla bez filtrů a retuší. Tímto počinem u svých fanoušků neskutečně stoupla. Je jednou z mála slavných žen, které stárnou s grácií.
Autor: Instagram @paulinaporizkov
Modelka a televizní osobnost Brooke Burke ve spodním prádle na svém profilu na Instagramu vystupuje vcelku pravidelně.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a herečka z filmů pro dospělé Little Caprice už ukázala v životě veřejně mnohem více než jen tělo ve spodním prádle.
Autor: Getty Images
Herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová by mohla fotit prádlo kdykoli. Má tak dokonalou postavu, že se na focení nemusí nijak speciálně připravovat.
Autor: Profimedia.cz
Další velmi udržovanou kráskou je i cvičitelka Hanka Kynychová, která své tělo ve spodním prádle bez okolků během focení odhalila.
Autor: Lenka Hatašová, iDNES.cz
Modelka a hvězda reality show Luann de Lessepsová trochu poškádlila fanoušky, když se ve spodním prádle vyfotila v kuchyni.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a influencerka Vivian Polania ukázala nejen spodní prádlo. Fanouškům padla i z jejího tetování.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Gabrielle Epsteinová odhalila ve spodním prádle její dokonalý pekáč buchet.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Rhian Sugdenová se chtěla pochlubit novým kouskem spodního prádla a ukázala se v něm fanouškům na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Hayley Hasselhoffová se v prádle ukázala dokonce na veřejnosti, když se připojila k pouličním protestům.
Autor: Profimedia.cz
Kontroverzní Kerry Katona si nedá ujít žádnou příležitost, aby se ukázala publiku. A v přírodě to vypadá zvláště atraktivně. Alespoň podle ní. Ukázala se tedy rovnou ve spodním prádle.
Autor: Instagram
Modelka Chloe Ferry se odvázala a ukázala se na svém profilu Instagramu v krajkovém setu spodního prádla.
Autor: Profimedia.cz
Podnikatelka a influencerka Kim Kardashianová ve spodním prádle v reklamní kampani kolaborace módních značek Skims a Dolce & Gabbana.
Autor: Instagram @kimkardashian
Královnou bizarních outfitů je designérka Bianca Censori. Ta ve spodním prádle chodí ven běžně. Málokterý její outfit ještě dokáže překvapit. Šok by zřejmě nastal, kdyby někam přišla kompletně oblečená.
Autor: Profimedia.cz
Modelka India Reynoldsová se nechala zvěčnit ve spodním prádle, když fotila kolekci sexy krajkového prádla.
Autor: Profimedia.cz
DJ a modelka Ashley Jamesová si na chvíli zahrála na andílka Victoria’s Secret a odhalila tělo ve spodním prádle.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Rihanna už se neukazuje jinak než v prádle z vlastní kolekce, kterou navrhla.
Autor: Profimedia.cz
Influencerka Jessica Alvesová si užívá své ženství, kterého dosáhla díky plastickým operacím a ukazuje se tak ve spodním prádle poměrně často.
Autor: Profimedia.cz
Influencerka Mia Winwardová chtěla být anděl, ale někde zřejmě zapomněla křídla i oblečení. A na párty vyrazila jen ve spodním prádle.
Autor: Profimedia.cz
Selfie zpěvačky Katy Perry na dovolené, kde fanouškům odhalila, jaké si zrovna na sebe vzala spodní prádlo.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Stella Maxwellová v luxusním červeném kompletu z krajky odhalila štíhlý pas a ploché bříško.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Paige Britishová bez spodního prádla kvůli obřím ňadrům ven příliš nevychází.
Autor: Profimedia.cz
Plus size modelka Ashley Grahamová na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku v krásném černém kompletu spodního prádla s krajkou.
Autor: AP
Modelka Sila Star se s výběrem spodního prádla extrémně odvázala. Její dekolt zcela jistě nikdo nepřehlédl.
Autor: Profimedia.cz
Manželka herce Aleca Baldwina Hilaria Baldwinová ve spodním prádle vystupuje na Instagramu a několikrát v něm i oznamovala těhotenství.
Autor: Profimedia.cz
Kráska zpěvačka Nicole Scherzingerová a její ladné křivky v černém lesklém spodním prádle
Autor: Profimedia.cz
Televizní osobnost Georgia Steelová v krásném limetkově žlutém spodním prádle ukázala postavu snů.
Autor: Profimedia.cz
Influencerka a podnikatelka Kylie Jennerová se ukazuje pouze v prádle vlastní značky nebo značky svých sester.
Autor: Profimedia.cz
Modelka a herečka Katie Price už asi nemůže překvapit, Tělo fanouškům ukázala v celé své kráse v prádle mnohokrát.
Autor: Profimedia.cz