Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na Den spodního prádla: 50 slavných krásek v krajce, saténu i hedvábí

Autor:
Krásky, které odhalily své tělo ve spodním prádle. Hailey Bieberová oblékla pro focení jemně růžové spodní prádlo z kolekce... Vivian Jenna Wilsonová v reklamě na prádlo Savage X Fenty (2026) Iva Kubelková v nové reklamní kampani na spodní prádlo (duben 2026) Dakota Johnsonová v reklamní kampani pro značku CK (jaro 2026) Heidi Klumová v reklamní kampani na spodní prádlo pro italskou módní značku... Leni Klumová v reklamní kampani na spodní prádlo pro italskou módní značku... Sydney Sweeney Herečka Lucie Benešová v reklamní kampani na spodní prádlo (2023) Topmodelka Pavlína Pořízková se svlékla a ukázala realitu šedesátiletého těla... Brooke Burke V pornu nejprve vplula do kategorie teen.
Den spodního prádla připadá na 5. srpna a oslavuje módu, sebevědomí i krásu ženských křivek. Při této příležitosti jsme vybrali padesát světových i českých krásek, které zapózovaly ve spodním prádle. Některé zazářily na přehlídkových molech, jiné sdílely odvážné snímky na sociálních sítích. Jejich modely mohou být inspirací i pro váš šatník.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

V létě bez podprsenky. Tyto slavné ženy se rozhodně nestydí

Slavné ženy, které raději volí chození bez podprsenky.

Také raději v létě chodíte bez podprsenky, aby vás nic netlačilo? Rozhodně nejste samy. Slavné dámy mnohdy nosí takové outfity, že ukazují mnohem víc, než by se slušelo. Podívejte se do naší galerie...

KVÍZ: Od anatomie k orgasmu. Velký kvíz o sexu a tajných zákoutích lidského těla

Ilustrační snímek

Jak dobře se vyznáte v pojmech ze světa erotiky a sexu? Víte, kdy se slaví den ženského orgasmu? Ať trochu tápete, nebo si myslíte, že patříte mezi skutečné znalce, vyzkoušejte si své znalosti v...

Na Den spodního prádla: 50 slavných krásek v krajce, saténu i hedvábí

Krásky, které odhalily své tělo ve spodním prádle.

Den spodního prádla připadá na 5. srpna a oslavuje módu, sebevědomí i krásu ženských křivek. Při této příležitosti jsme vybrali padesát světových i českých krásek, které zapózovaly ve spodním prádle....

Velké i pokecané. Devět zajímavostí o svatebních šatech princezny Diany

Šaty se dočkaly smíšených reakcí. Podle kritiků měl model „moc šatů a málo...

Ony záběry známe možná lépe než své vlastní svatební video: mladičká Diana kráčející po schodech katedrály. Polibek s Charlesem na balkoně. A především ohromná sukně a dlouhá vlečka. Dnes, 29....

Nejkrásnější slavné ženy do třiceti. Tyto krásky okouzlují celý svět

Krásky, které ještě neoslavily třicítku.

Podívejte se do naší galerie na výběr pětačtyřiceti krásek z celého světa, které ještě neoslavily třicítku. Jsou to modelky, herečky, zpěvačky, podnikatelky a muži na nich mohou oči nechat. Většina z...

Po mrtvici jí nedávali žádnou naději. Dnes žena překvapuje i lékaře

Maria Dixonová

Maria Dixonová se cítila plná života a měla energie na rozdávání. Přišla ovšem nečekaná zdravotní komplikace, která ji málem připravila o život. V hlavě jí praskla cévka a dostala mrtvici. „Lékaři...

5. srpna 2026  9:08

Měla to být vysněná dovolená, ale manžel ji proměnil v katastrofu, líčí Jana

ilustrační snímek

Chvíle, kdy člověk není v práci a může hodit starosti všedního dne za hlavu, by měly být výjimečné. Někdy se to ale nepovede. Nebo ještě hůř: zážitky výjimečné jsou, ale v negativním smyslu slova....

5. srpna 2026

Slunce versus kolagen. Jak rychle napravit letní škody na naší pleti

Ilustrační snímek

Pro naši pleť představují horké dny v mnoha ohledech náročné období. Co se v ní pod vlivem vysokých teplot odehrává a jak změny co nejrychleji napravit? Poradí majitelky brněnského studia Beautylab...

5. srpna 2026

Hrátky s barvami. Léto může hrát všemi odstíny, odvažte se

Sandály, cena 849 Kč

Barvou roku 2026 je sice „nebarva“, obláčkově bílá Cloud Dancer, ale pohrát si můžeme i s těmi ostatními. A dobrou zprávou je, že k oblakovému tanečníkovi se hodí téměř všechny.

5. srpna 2026

Na Den spodního prádla: 50 slavných krásek v krajce, saténu i hedvábí

Krásky, které odhalily své tělo ve spodním prádle.

Den spodního prádla připadá na 5. srpna a oslavuje módu, sebevědomí i krásu ženských křivek. Při této příležitosti jsme vybrali padesát světových i českých krásek, které zapózovaly ve spodním prádle....

5. srpna 2026

Nestíháte fitko? Tady je osm aktivit, které se počítají jako cvičení

ilustrační snímek

Pravidelný sport je pro zdraví důležitý, ať už chodíte do posilovny, nebo třeba jezdíte na kole. Výzkumy však dlouhodobě ukazují, že lidem prospívá i mnohem obyčejnější pohyb – od chůze do schodů...

5. srpna 2026

Babičko, funguj. Žijeme v přesvědčení, že zaměstnanec nemá děti, líčí socioložka

Premium
ilustrační snímek

Prázdniny, hurá! Anebo taky: No nazdar! Kam s dětmi, kdo se o ně postará? Babičky přece... Ale mají zájem? Musí mít. Prarodiče jsou pro nás i v době AI stále nenahraditelní, zaobírá se tématem...

4. srpna 2026

Toužila po těle jako z komiksu. Dnes má obří ňadra a plánuje další operaci

Anakaliyah

Anakaliyah Mooi z USA si splnila sen o dokonalém těle a sama sebe nyní nazývá bohyní. O oblých křivkách snila už od jedenácti let. Má obří ňadra, která si nenechá zmenšit ani kvůli tomu, že už ji...

4. srpna 2026  8:51

Marihuana uklidňuje méně, než čekáme. Studie odhalila zvýšený ranní kortizol

ilustrační snímek

Konopí má řada lidí spojené s uvolněním a zmírněním stresu. Nová studie z Oregon State University ovšem tenhle dojem narušuje. Vědci u pravidelných uživatelů konopí totiž naměřili vyšší ranní hladiny...

4. srpna 2026

Zvědavost nás drží při životě, ale pozor na přetížení informacemi

Ilustrační snímek

Bez ní bychom se nenaučili mluvit, chodit ani poznávat svět kolem sebe. Právě touha zjišťovat nové věci nás provází po celý život a podle odborníků patří k nejdůležitějším vlastnostem člověka.

4. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ať se vlasům daří i v létě. Toto jsou naprosté základy sluneční péče

Ilustrační snímek

Na pokožku si u moře poctivě mažeme SPF, ale své kadeře často necháváme napospas osudu. Přitom právě ony dostávají během léta pořádně zabrat. Na druhou stranu, slunce nemusí být jen nepřítel.

4. srpna 2026

Oteklá víčka i sucho v ústech. Ranní příznaky, které mohou varovat před nemocí

Ilustrační snímek

Bolest hlavy, sucho v ústech či oteklá víčka. Některé zdravotní potíže se nejvýrazněji projeví právě po probuzení. Zatímco občasné obtíže bývají neškodné, pokud se opakují pravidelně, mohou...

4. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.