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Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....
V létě bez podprsenky. Tyto slavné ženy se rozhodně nestydí
Také raději v létě chodíte bez podprsenky, aby vás nic netlačilo? Rozhodně nejste samy. Slavné dámy mnohdy nosí takové outfity, že ukazují mnohem víc, než by se slušelo. Podívejte se do naší galerie...
KVÍZ: Od anatomie k orgasmu. Velký kvíz o sexu a tajných zákoutích lidského těla
Jak dobře se vyznáte v pojmech ze světa erotiky a sexu? Víte, kdy se slaví den ženského orgasmu? Ať trochu tápete, nebo si myslíte, že patříte mezi skutečné znalce, vyzkoušejte si své znalosti v...
Na Den spodního prádla: 50 slavných krásek v krajce, saténu i hedvábí
Den spodního prádla připadá na 5. srpna a oslavuje módu, sebevědomí i krásu ženských křivek. Při této příležitosti jsme vybrali padesát světových i českých krásek, které zapózovaly ve spodním prádle....
Velké i pokecané. Devět zajímavostí o svatebních šatech princezny Diany
Ony záběry známe možná lépe než své vlastní svatební video: mladičká Diana kráčející po schodech katedrály. Polibek s Charlesem na balkoně. A především ohromná sukně a dlouhá vlečka. Dnes, 29....
Nejkrásnější slavné ženy do třiceti. Tyto krásky okouzlují celý svět
Podívejte se do naší galerie na výběr pětačtyřiceti krásek z celého světa, které ještě neoslavily třicítku. Jsou to modelky, herečky, zpěvačky, podnikatelky a muži na nich mohou oči nechat. Většina z...
Po mrtvici jí nedávali žádnou naději. Dnes žena překvapuje i lékaře
Maria Dixonová se cítila plná života a měla energie na rozdávání. Přišla ovšem nečekaná zdravotní komplikace, která ji málem připravila o život. V hlavě jí praskla cévka a dostala mrtvici. „Lékaři...
Měla to být vysněná dovolená, ale manžel ji proměnil v katastrofu, líčí Jana
Chvíle, kdy člověk není v práci a může hodit starosti všedního dne za hlavu, by měly být výjimečné. Někdy se to ale nepovede. Nebo ještě hůř: zážitky výjimečné jsou, ale v negativním smyslu slova....
Slunce versus kolagen. Jak rychle napravit letní škody na naší pleti
Pro naši pleť představují horké dny v mnoha ohledech náročné období. Co se v ní pod vlivem vysokých teplot odehrává a jak změny co nejrychleji napravit? Poradí majitelky brněnského studia Beautylab...
Hrátky s barvami. Léto může hrát všemi odstíny, odvažte se
Barvou roku 2026 je sice „nebarva“, obláčkově bílá Cloud Dancer, ale pohrát si můžeme i s těmi ostatními. A dobrou zprávou je, že k oblakovému tanečníkovi se hodí téměř všechny.
Na Den spodního prádla: 50 slavných krásek v krajce, saténu i hedvábí
Den spodního prádla připadá na 5. srpna a oslavuje módu, sebevědomí i krásu ženských křivek. Při této příležitosti jsme vybrali padesát světových i českých krásek, které zapózovaly ve spodním prádle....
Nestíháte fitko? Tady je osm aktivit, které se počítají jako cvičení
Pravidelný sport je pro zdraví důležitý, ať už chodíte do posilovny, nebo třeba jezdíte na kole. Výzkumy však dlouhodobě ukazují, že lidem prospívá i mnohem obyčejnější pohyb – od chůze do schodů...
Babičko, funguj. Žijeme v přesvědčení, že zaměstnanec nemá děti, líčí socioložka
Prázdniny, hurá! Anebo taky: No nazdar! Kam s dětmi, kdo se o ně postará? Babičky přece... Ale mají zájem? Musí mít. Prarodiče jsou pro nás i v době AI stále nenahraditelní, zaobírá se tématem...
Toužila po těle jako z komiksu. Dnes má obří ňadra a plánuje další operaci
Anakaliyah Mooi z USA si splnila sen o dokonalém těle a sama sebe nyní nazývá bohyní. O oblých křivkách snila už od jedenácti let. Má obří ňadra, která si nenechá zmenšit ani kvůli tomu, že už ji...
Marihuana uklidňuje méně, než čekáme. Studie odhalila zvýšený ranní kortizol
Konopí má řada lidí spojené s uvolněním a zmírněním stresu. Nová studie z Oregon State University ovšem tenhle dojem narušuje. Vědci u pravidelných uživatelů konopí totiž naměřili vyšší ranní hladiny...
Zvědavost nás drží při životě, ale pozor na přetížení informacemi
Bez ní bychom se nenaučili mluvit, chodit ani poznávat svět kolem sebe. Právě touha zjišťovat nové věci nás provází po celý život a podle odborníků patří k nejdůležitějším vlastnostem člověka.
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Ať se vlasům daří i v létě. Toto jsou naprosté základy sluneční péče
Na pokožku si u moře poctivě mažeme SPF, ale své kadeře často necháváme napospas osudu. Přitom právě ony dostávají během léta pořádně zabrat. Na druhou stranu, slunce nemusí být jen nepřítel.
Oteklá víčka i sucho v ústech. Ranní příznaky, které mohou varovat před nemocí
Bolest hlavy, sucho v ústech či oteklá víčka. Některé zdravotní potíže se nejvýrazněji projeví právě po probuzení. Zatímco občasné obtíže bývají neškodné, pokud se opakují pravidelně, mohou...