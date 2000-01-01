Plastické operace nejsou jen výsadou žen. I muži se nechávají rádi vylepšit. Podívejte se do naší galerie na výběr padesáti slavných mužů, kteří podlehli diktátům krásy a nechali se proměnit za pomoci plastické chirurgie. Někdy šlo o nutnost, jindy o pouhý rozmar. Patří sem i ty největší VIP hvězdy.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herec Mickey Rourke podstoupil řadu operací kvůli zraněním z boxu, které výrazně změnily jeho dřívější vzhled. Kromě toho si ale také nechával aplikovat botox, protože nechtěl mít vrásky.
Autor: Profimedia.cz
Porotce a producent Simon Cowell se netají použitím botoxu a výplní v obličeji. Snaží se zachovat si mladistvější vzhled.
Autor: AP
Herec Zac Efron se výrazně proměnil poté, co podstoupil operaci čelisti. Nebylo to však z důvodu estetického. Měl po úraze a plastika byla nutností.
Autor: Profimedia.cz
Britský popový zpěvák Robbie Williams otevřeně přiznal, že podstoupil výplně (fillery), botox a redukci brady, aby bojoval proti projevům stárnutí.
Autor: Sony Music
Člen kapely Jonas Brothers Joe Jonas se stal tváří kosmetických injekcí Xeomin (alternativa botoxu) a veřejně mluví o tom, že by se muži neměli za vyhlazování vrásek stydět. Přiznal, že jsou pro něj plastické operace přirozené stejně jako návštěva zubaře.
Autor: AP
Raper Kanye West v rozhovorech přiznal, že v roce 2016 podstoupil liposukci, protože nechtěl, aby ho média a fanoušci označovali za tlustého.
Autor: AP
Baskytarista rockové kapely Kiss Gene Simmons podstoupil v minulosti facelift společně se svou manželkou.
Autor: Jan Salač, MAFRA, ČTK
Akční hrdina a bývalý wrestler Dwayne Johnson otevřeně přiznal, že v roce 2005 podstoupil liposukci hrudníku (gynekomastie), protože se i přes tvrdý trénink nedokázal zbavit přebytečné tkáně v této oblasti.
Autor: Reuters
Představitel Rockyho či Ramba herec Sylvester Stallone podstoupil z estetických důvodů lifting obličeje a krku, aby si udržel mladistvý vzhled pro akční role.
Autor: AP
Herec Bradley Cooper v minulosti podstoupil operaci horních víček blefaroplastiku. V jeho případě nešlo o rozmar, vytahaná víčka ho omezovala v běžném životě.
Autor: Reuters
Slavný wrestler a herec John Cena v nedávné době otevřeně promluvil o své transplantaci vlasů, která mu výrazně zvedla sebevědomí.
Autor: Profimedia.cz
Herec Ryan Gosling v počátcích své kariéry podstoupil plastiku nosu. Nechal si upravit špičku, aby vypadala užší.
Autor: Reuters
Herec Ashton Kutcher přiznal, že si nechal v mládí chirurgicky upravit nos poté, co si ho zlomil při nehodě během wrestlingu na střední škole.
Autor: FX/Disney+
Španělský zpěvák Enrique Iglesias si nechal v roce 2003 z lékařských i estetických důvodů chirurgicky odstranit své charakteristické mateřské znaménko na pravé tváři, protože hrozilo, že by se mohlo časem změnit v karcinom.
Autor: AP
Legendární hollywoodský herec Burt Reynolds patřil k průkopníkům mužských plastik; podstoupil plastiku očních víček (blefaroplastiku) a opakované facelifty, které v jeho pozdějším věku výrazně změnily mimiku obličeje.
Autor: Reuters
Hvězda filmu Mafiáni Ray Liotta v pozdějších letech bojovala proti stárnutí pomocí výrazných obličejových výplní a botoxu, což často vedlo ke kritice za příliš „strnulý“ výraz tváře.
Autor: AP
Herec Michael Douglas bez okolků přiznal, že si nechal udělat menší facelift krátce před svatbou s Catherine Zeta-Jonesovou, aby zmírnil viditelný věkový rozdíl.
Autor: MAFRA
Jeden z nejbohatších mužů světa Elon Musk čelil v mládí výraznému ústupu vlasů. Proměna jeho husté kštice je výsledkem velmi zdařilé a pokročilé transplantace vlasů. Spekuluje se také o úpravě čelisti.
Autor: Profimedia.cz
Slavný módní návrhář Marc Jacobs v roce 2021 zcela otevřeně sdílel na svém Instagramu fotografie přímo po operaci. Podstoupil kompletní facelift (vypnutí obličeje), protože běžné injekční výplně už podle jeho slov přestaly mít požadovaný efekt.
Autor: AP
Slavný šéfkuchař Gordon Ramsay přiznal, že si nechal laserem vyhladit hluboké vrásky na bradě poté, co mu jeho děti řekly, že vypadá, jako by měl v obličeji rýhy. Podstoupil také kosmetické úpravy zubů.
Autor: Profimedia.cz
Herec Chris Pratt podstoupil v minulosti plastiku nosu. Poté, co výrazně zhubl, nechal si nos zúžit.
Autor: AP
Britský herec Rupert Everett známý například z filmu Svatba mého nejlepšího kamaráda otevřeně přiznal chirurgickou úpravu očních víček, která mu pomohla rozjasnit pohled.
Autor: Profimedia.cz
Kytarista a zpěvák legendární rockové kapely KISS Paul Stanley podstoupil plastiku nosu pro lepší definici profilu a rovněž se řadí k mužům, kteří podstoupili facelift.
Autor: Profimedia.cz
Hvězda filmové série Hunger Games Josh Hutcherson otevřeně přiznala, že v roce 2012 podstoupila rhinoplastiku (operaci nosu). Zákrok byl podle jeho slov nutný kvůli nápravě zlomené nosní přepážky, která mu komplikovala dýchání.
Autor: AP
Americký herec a moderátor Joel McHale se veřejně přiznal k tomu, že podstoupil celkem čtyři transplantace vlasů, aby si udržel svou hustou kštici, která mu s přibývajícím věkem začala přirozeně řídnout.
Autor: NBC
Oblíbený herec John Stamos známý ze seriálu Plný dům přiznal, že v 80. letech podstoupil plastiku nosu, která se napoprvé nepovedla. Reoperační opravný zákrok mu nakonec musel provést osobní plastický chirurg Michaela Jacksona.
Autor: AP
Herec David Harbour známý ze seriálu Stranger Things nebo filmu Black Widow přiznal, že po drastickém hubnutí a následném nabírání váhy pro různé filmové role využíval estetickou medicínu a liposukci, aby si pomohl zformovat postavu.
Autor: Profimedia.cz
Americký zpěvák a úspěšný účastník soutěže American Idol Clay Aiken otevřeně přiznal, že podstoupil operaci čelisti z lékařských důvodů a zároveň si nechal odsát tuk z oblasti brady, aby získal ostřejší profil.
Autor: Profimedia.cz
Oblíbený herec Patrick Dempsey známý ze seriálu Chirurgové (Grey’s Anatomy) podstoupil plastiku nosu na začátku své kariéry. Zákrok byl původně nutný kvůli nápravě zlomeniny z mládí, kterou utrpěl při hře s hokejkou, ale operace zároveň esteticky zúžila a srovnala jeho nos.
Autor: Profimedia.cz
Rocková legenda a frontman kapely The Stooges Iggy Pop v průběhu let podstoupil několik estetických zákroků na obličeji včetně jemné rhinoplastiky a vyhlazování vrásek, aby zmírnil stopy divokého životního stylu.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
Známý irský hudební manažer a porotce soutěže The X Factor Louis Walsh otevřeně přiznal, že na radu svého kolegy Simona Cowella podstoupil transplantaci vlasů a pokročilou plastiku očních víček, protože mu televize s vysokým rozlišením (HD) nekompromisně přidávala věk.
Autor: Profimedia.cz
Legendární americký komik a herec Chevy Chase v pozdějším věku podstoupil facelift a blefaroplastiku, aby omladil svůj vzhled, což sice vyhladilo vrásky, ale výrazně změnilo jeho typické rysy v obličeji.
Autor: Profimedia.cz
Známý hollywoodský komik a režisér Ben Stiller podstoupil v mládí otoplastiku (přišití odstávajících uší), což mu pomohlo získat symetričtější vzhled hlavy pro filmové role.
Autor: AP
Slavný americký moderátor Howard Stern otevřeně přiznal, že podstoupil rhinoplastiku a liposukci podbradku, aby na televizních obrazovkách vypadal štíhlejší. Zákrok si pochvaloval, protože podle něj zásadně nezměnil jeho přirozený vzhled, pouze ho vylepšil.
Autor: ČTK
Hvězda americké reality show Vanderpump Rules Tom Sandoval veřejně přiznala pravidelné aplikování botoxu a kompletní estetickou úpravu zubů pomocí fazet. O svých procedurách a kosmetické rutině mluví bez jakéhokoliv studu.
Autor: Profimedia.cz
Další z hlavních aktérů stejné reality show Jax Taylor otevřeně přiznal, že podstoupil celkem tři plastiky nosu. První dvě operace nebyly podle jeho představ, a tak musel podstoupit reoperaci, aby dosáhl ideálního maskulinního profilu.
Autor: Profimedia.cz
Bývalá hvězda NFL a současný fotbalový trenér Deion Sanders se stal tváří kosmetických injekcí Botox a Dysport. Veřejně promluvil o tom, že si nechal vyhladit hluboké vrásky kolem očí (tzv. vějířky), protože chtěl na hřišti i před kamerami vypadat svěže a méně unaveně.
Autor: Profimedia.cz
Představitel Jamese Bonda herec Daniel Craig musel podstoupit plastickou operaci obličeje během natáčení filmu Quantum of Solace. Poté, co ho kolega při akční scéně nešťastně kopl do tváře, si zranění vyžádalo osm stehů a následný zásah estetického chirurga.
Autor: Reuters
Světoznámý country zpěvák Kenny Rogers patřil k mužům, kteří o svých operacích mluvili otevřeně. Přiznal plastiku očních víček (blefaroplastiku) z roku 2006, se kterou ale nebyl stoprocentně spokojený, protože podle něj příliš změnila jeho přirozený pohled.
Autor: Reuters
Legendární zpěvák a skladatel Barry Manilow čelil dlouhá léta velké pozornosti kvůli svému nepřirozeně vyhlazenému obličeji. Odborníci u něj poukazovali na sérii faceliftů, operaci víček a nadměrné používání botoxu, což v pozdějším věku vedlo až k částečné ztrátě přirozené mimiky.
Autor: AP
Zpěvák AJ McLean z legendární chlapecké kapely Backstreet Boys v minulosti otevřeně zveřejnil fotky před a po transplantaci vlasů. Prohlásil, že zatímco ženy si běžně nechávají zvětšovat poprsí, pro něj byla tou nejlepší investicí pro zvýšení sebevědomí právě nová kštice.
Autor: AP
Populární britský komik a moderátor Jimmy Carr otevřeně přiznal, že během pauzy v natáčení podstoupil transplantaci vlasů a kompletní estetickou úpravu zubů, protože chtěl na televizních obrazovkách vypadat lépe.
Autor: ČTK
Herec Reid Ewing ze seriálu Taková moderní rodinka (Modern Family) napsal otevřenou esej o svém boji s tělesnou dysmorfickou poruchou, která ho dovedla k závislosti na plastikách. Podstoupil implantáty do tváří a brady, což mu ale způsobilo silné bolesti a s výsledkem byl hluboce nespokojený.
Autor: ČTK
Populární americký talk-show moderátor Andy Cohen na začátku roku 2026 otevřeně reagoval na internetové spekulace o proměně své tváře. Potvrdil, že si nechal aplikovat decentní množství botoxu a podstoupil estetickou úpravu chrupu pomocí čtyř fazet.
Autor: Profimedia.cz
Hvězda britské reality show The Only Way Is Essex Bobby Noris v roce 2026 veřejně sdílel video těsně po operaci se zafixovanou tváří. Přiznal, že podstoupil kompletní lifting obličeje a krku spolu s dolní blefaroplastikou (operací očních víček), protože chtěl zbrzdit stárnutí před prahem čtyřicítky.
Autor: Profimedia.cz
Designér a bývalá hvězda reality show Queer Eye Bobby Berk přiznal fanouškům na sociálních sítích, že za jeho hustší vlasovou linií stojí chirurgická transplantace a intenzivní vlasová terapie.
Autor: Profimedia.cz
Americký herec Rich Rotella se rozhodl pro velmi radikální a bolestivý krok, aby zvýšil své šance na získání hlavních filmových rolí v Hollywoodu. Podstoupil estetický zákrok pro prodloužení končetin, při kterém mu lékaři záměrně zlomili obě stehenní kosti, díky čemuž vyrostl o více než 8 centimetrů.
Autor: Profimedia.cz
Hvězda reality show Jersey Shore Ronnie Ortiz otevřeně přiznala liposukci a plastiku břicha s cílem zvýraznit břišní svaly, protože kvůli otcovským povinnostem neměl čas na intenzivní cvičení v posilovně.
Autor: Profimedia.cz