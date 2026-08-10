|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou
Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.
Retro nafukovačky, limo a opálená těla. Nostalgické vzpomínky na léto u vody
V horkých prázdninových dnech toužili Čechoslováci v dobách totality po osvěžující koupeli úplně stejně jako dneska my. Možná byl tehdy menší výběr plavek, bývaly méně vyzývavé, nikdo si nenafukoval...
KVÍZ: 25 pohádkových otázek: Jak znáte české klasiky i moderní filmy?
Vydejte se do světa pohádek, večerníčků a animovaných filmů. Čeká vás 25 otázek, které prověří, jak dobře si pamatujete slavné příběhy, postavy, hlášky i kouzelné detaily. Dokážete získat plný počet...
Na Den spodního prádla: 50 slavných krásek v krajce, saténu i hedvábí
Den spodního prádla připadá na 5. srpna a oslavuje módu, sebevědomí i krásu ženských křivek. Při této příležitosti jsme vybrali padesát světových i českých krásek, které zapózovaly ve spodním prádle....
Fastfood v kamionu. Andrej v Extrémních proměnách zhubl 116 kilo
Andrejovi protékal život mezi prsty. Trávil jej v práci nebo doma vleže na gauči. Zahálkou a slabostí pro fastfood se dopracoval k neuvěřitelným 245 kilogramům. Trpěl tím nejen on, ale i celá jeho...
Autismus není překážka. Tyto slavné osobnosti ho veřejně přiznaly
Podívejte se do naší galerie na známé osobnosti, které veřejně přiznávají, že jsou na autistickém spektru. I přes svou diagnózu mají velký úspěch a celkově se jim daří, ačkoli jim lékaři a mnohdy i...
Co spojuje Ornellu a Kim Kardashianovou? To, co si lepí do výstřihu
Šaty s hlubokým výstřihem, odhalenými zády nebo bez ramínek a k tomu velké poprsí? Klasická podprsenka bývá vidět a narušuje celkový vzhled, zatímco samodržící košíčky často neposkytují dostatečnou...
Zatmění Slunce může poškodit zrak. Oční lékař radí, jak se chránit
Částečné zatmění Slunce bude lákat tisíce lidí k pozorování i fotografování. Oční lékaři však varují, že už několik sekund přímého pohledu bez správné ochrany může nenávratně poškodit sítnici. Zrádné...
Dokonalý úsměv, nejbělejší bílá. Tyto celebrity vysypaly u zubařů peněženky
Jejich úsměvy dnes vypadají dokonale, začátky ale byly úplně jiné. Některé celebrity si pomohly rovnátky, jiné fazetami či korunkami. Kdo prošel největší proměnou a nechal u dentistů nejvíce peněz?
Dokonalé letní materiály. Skvěle vás ochladí len, hedvábí či konopí
Možná už víte, že v zimě je dobré investovat do vlněného kabátu, ale přemýšlíte o materiálech taky v létě? Zapomeňte na umělé materiály a zvolte oblečení z prodyšných látek, ve kterých vám bude...
Léto bez průšvihů: přinášíme 10 rad, které zachrání zdraví i dovolenou
Dovolená, koupání, výlety i sportovní dobrodružství. Léto přináší spoustu krásných zážitků, ale také rizik, která často podceňujeme. Lékař letecké záchranky Marek Dvořák radí, jak si užít prázdniny...
Příběh Karla: Manželka nestojí o sex, já nechci žít zbytek života v celibátu
Když jsem si před patnácti lety bral svou ženu, byla mezi námi neskutečná jiskra a chemie. Byli jsme parťáci v životě i v posteli. Jenže v posledních letech se z našeho manželství vytratila veškerá...
Akupunktura má vědecký základ. Zjistěte, kde čínská medicína opravdu funguje
Boj s dlouhodobými zdravotními potížemi bývá vyčerpávající a lidé často hledají cestu v koordinovaném propojení západních postupů a metod, jako je tradiční čínská medicína. Pokud má být ale takový...
Nejen ženy. Těchto 50 slavných mužů podstoupilo plastickou operaci
Plastické operace nejsou jen výsadou žen. I muži se nechávají rádi vylepšit. Podívejte se do naší galerie na výběr padesáti slavných mužů, kteří podlehli diktátům krásy a nechali se proměnit za...
Pozor na nakrájené ovoce. Lékaři radí, kdy ho raději vyhodit
Nakrájené ovoce v plastových kelímcích je rychlá svačina do práce, školy i na cesty. Vypadá zdravě a je připravené k okamžité konzumaci. Jenže právě to, že už je oloupané a nakrájené, může...
KVÍZ: Jak dobře znáte svou pokožku? Letní kvíz prověří péči o pleť i unavené nohy
Stačí pít hodně vody, aby byla pleť hydratovaná? Může být dehydratovaná pokožka zároveň mastná a proč se na oči přikládají plátky okurky? Otestujte si, zda se vyznáte v letní péči o pleť a tělo,...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Ženy si pamatují hádky, muži cestu. Jak funguje lidská paměť?
Proč si některé ženy vybaví do nejmenšího detailu dávnou hádku, zatímco muži bez problémů najdou cestu i bez navigace? Rozdíly nejsou jen otázkou stereotypů. Souvisí s tím, jak náš mozek ukládá a...
Obklopte se vůněmi. S těmito parfémy ucítíte dovolenou po celý rok
Vezměte svůj oblíbený parfém a aplikujte ho na pulzní body těla, třeba na zápěstí, krk, šíji, za ušní lalůčky, do loketní, podkolenní jamky, do dekoltu... Už to cítíte? Tak voní léto. Uchovejte si je...