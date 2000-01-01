Podívejte se na náš výběr padesáti australských hereček, které bodují na televizních obrazovkách. Některé už pronikly do Hollywoodu a jsou světově známé, jiné teprve vystrkují růžky a tolik známé nejsou. U diváků však stále více získávají na oblibě a bodují i na sociálních sítích.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Margot Robbie je slavná herečka a producentka. Proslavila se rolemi ve filmech jako Vlk z Wall Street, Sebevražedný oddíl, Bouřlivé výšiny nebo Barbie.
Autor: Profimedia.cz
Nicole Kidmanová je herečka a producentka a také držitelka Oscara. Proslavila se filmy jako Moulin Rouge!, Hodiny nebo seriálem Sedmilhářky.
Autor: Profimedia.cz
Cate Blanchettová je světoznámá herečka a producentka, držitelka dvou Oscarů a jedna z nejvšestrannějších umělkyň své generace. Proslavila se díky snímkům jako například Letec nebo Pán prstenů.
Autor: Profimedia.cz
Toni Colletteová patří k nejvšestrannějším světovým herečkám, ale je také zpěvačka. Proslavily ji role ve filmech jako Muriel se vdává, Šestý smysl nebo Děsivé dědictví.
Autor: AP
Phoebe Tonkinová je známá herečka a modelka, kterou proslavila role Cleo v seriálu H2O: Stačí přidat vodu, Hayley Marshallové v The Originals či Faye v The Secret Circle.
Autor: AP
Sarah Snooková je slavná herečka, známá například rolí Shiv Royové v seriálu Boj o moc (Succession), za niž získala cenu Emmy a dva Zlaté glóby.
Autor: ČTK
Elizabeth Debicki je úspěšná herečka, která se proslavila rolí princezny Diany v seriálu Koruna nebo Jordan Bakerovou ve Velkém Gatsbym.
Autor: AP
Rose Byrneová je slavná herečka, která je známá pro své role ve filmech jako Troja, Insidious nebo komediích Ženich na útěku a Špión.
Autor: AP
Isla Fisherová je herečka a spisovatelka, známá především svými rolemi ve filmech Nesvatbovi, Byl jednou jeden polda nebo Podfukáři.
Autor: Reuters
Rebel Wilsonová je australská herečka, komička a spisovatelka. Proslavila se především díky komediálním rolím ve filmových sériích jako Pitch Perfect nebo Ženy sobě.
Autor: AP
Samara Weavingová je úspěšná herečka a modelka. Proslavila se především svými rolemi v hororech a komediích, jako jsou Krvavá nevěsta: Hra začíná, Tři billboardy kousek za Ebbingem nebo Vřískot 6
Autor: AP
Mia Wasikowska je herečka, kterou proslavila role v kultovním filmu Alenka v říši divů, známá je i díky oceňovanému seriálu V odborné péči a nezávislým i hollywoodským snímkům.
Autor: Profimedia.cz
Teresa Palmerová je známá herečka, scenáristka a producentka. Mezi její nejznámější filmové a televizní role patří Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny, Mrtví a neklidní (Warm Bodies) nebo seriál Čas čarodějnic.
Autor: Reuters
Milly Alcocková je herečka, kterou proslavila role mladé Rhaenyry Targaryenové v seriálu Rod draka. Mezi její další klíčové projekty patří seriál Upright a ztvárnění komiksové hrdinky Supergirl.
Autor: Reuters
Angourie Riceová je známá herečka, která zazářila ve filmech The Nice Guys, sérii Spider-Man a v seriálu Mare z Easttownu.
Autor: Profimedia.cz
Abbie Cornishová je známá herečka a raperka, mezi jejíž nejvýznamnější filmové role patří Sucker Punch (2011), Všemocný (2011) a seriál Jack Ryan.
Autor: AP
Yael Stoneová je herečka a klimatická aktivistka, proslavila se rolí Lorny Morello v seriálu Orange Is the New Black a založením neziskové organizace Hi Neighbour.
Autor: © Netflix
Miranda Ottová je slavná herečka. Mezi její nejznámější role patří statečná bojovnice Éowyn ve filmové trilogii Pán prstenů.
Autor: Profimedia.cz
Naomi Wattsová je herečka a producentka, kterou proslavil psychologický thriller Mulholland Drive, horor Kruh či velkofilm King Kong. Za své výkony ve filmech 21 gramů a Nic nás nerozdělí získala nominace na Oscara.
Autor: AP
Emilie de Ravin je známá herečka, proslulá především svými rolemi v seriálech Ztraceni a Bylo, nebylo, a také ve filmu Nezapomeň na mě.
Autor: hollywood-celebrity-pictures.com
Portia de Rossi je bývalá herečka, která se proslavila rolemi v seriálech Ally McBealová nebo Arrested Development. Od roku 2008 je manželkou známé komičky a moderátorky Ellen DeGeneresové.
Autor: AP
Danielle Macdonaldová je herečka, kterou proslavila hlavní role v hudebním dramatu Patti Cake, komedii Městečko Heathers / Dumplin’ a seriálu The Tourist. V osmnácti letech se přestěhovala do USA, aby zde rozjela svou kariéru.
Autor: Profimedia.cz
Chloe Haydenová je herečka, autorka bestsellerů a aktivistka za práva lidí s postižením, která se proslavila hlavní rolí v seriálu Škola zlomených srdcí (Heartbreak High).
Autor: Profimedia.cz
Stejně jako Chloe se i herečka Ayesha Madonová proslavila nejvíce díky seriálu Škola zlomených srdcí, kde ztvárnila hlavní roli.
Autor: Profimedia.cz
Jessica Greenová je herečka a modelka, známá především hlavní rolí Talon v seriálu The Outpost, postavou Kiki v seriálu Lightning Point a účinkováním v historickém seriálu Roman Empire.
Autor: Profimedia.cz
Madeleine Maddenová je herečka, která se proslavila zejména rolí Egwene al’Vere v seriálu Kolo času, namluvením postavy v ARK: The Animated Series a svým historickým projevem v australské televizi.
Autor: Profimedia.cz
Harriet Dyerová je herečkou, spisovatelkou a moderátorkou, která je oblíbená především v rodné Austrálii. V současnosti působí hlavně v Sydney.
Autor: Profimedia.cz
Bojana Novakovicová je herečka, kterou proslavily role v seriálu Instinct a filmech Stáhni mě do pekla či Já, Tonya.
Autor: Profimedia.cz
Georgina Haigová je filmová a televizní herečka, kterou proslavila zejména role princezny Elsy v seriálu Bylo, nebylo, postava Henrietty Bishopové ve sci-fi seriálu Hranice oddělení (Fringe) a účinkování v hororovém snímku Talkshow s ďáblem (Late Night with the Devil).
Autor: Profimedia.cz
Miranda Tapsellová je známá herečka a scenáristka domorodého původu (z kmenů Larrakia a Tiwi), která se proslavila rolemi ve filmu The Sapphires nebo v seriálu Love Child.
Autor: Profimedia.cz
Jacinda Barrettová je herečka a bývalá modelka, kterou proslavila role v řadě známých filmů jako Oheň (Ladder 49), Poseidon či Deník Bridget Jonesové 2 a také manželství s hercem Gabrielem Machtem.
Autor: Profimedia.cz
Lucy Elizabeth Fryová je herečka, kterou proslavily role Lyli v seriálu Mako nebo Lissy ve filmu Vampírská akademie.
Autor: Profimedia.cz
Natasha Liu Bordizzo je herečka, která se proslavila rolí mandalorianské bojovnice Sabine Wren v seriálu Ašoka, postavou Snow Vase ve filmu Tygr a drak: Meč osudu či účinkováním v seriálu Lidská společnost (The Society).
Autor: Profimedia.cz
Maddison Brownová je herečka a modelka, která se nejvíce proslavila rolí Kirby Anders v seriálu Dynastie a rolí Lily Parker ve filmu Strangerland.
Autor: Profimedia.cz
Courtney Eatonová je herečka a modelka, kterou proslavily role jako Cheedo the Fragile ve filmu Mad Max: Zběsilá cesta nebo mladá Lottie Matthewsová v seriálu Yellowjackets.
Autor: Profimedia.cz
Caitlin Stasey je herečka a zpěvačka, která se proslavila rolemi v seriálech Neighbours, Reign a ve filmu Tomorrow nebo When the War Began.
Autor: Profimedia.cz
Sharni Vinsonová je herečka, tanečnice a modelka, která se proslavila rolemi v seriálu Home and Away, tanečním filmu Let’s Dance 3D a hororu You’re Next.
Autor: Profimedia.cz
Geraldine Viswanathanová je herečka, která je známá především svými rolemi v komedii Konec je v úzkých (Blockers, 2018), v seriálu Miracle Workers (2019–2023) nebo ve filmu Drive-Away Dolls (2024).
Autor: Profimedia.cz
Danielle Cormacková je známá svými rolemi, jako je Bea Smithová v seriálu Wentworth nebo Ephiny v Xeně.
Autor: Profimedia.cz
Radha Mitchellová je známá herečka, která se proslavila hlavními rolemi v úspěšných hollywoodských i nezávislých filmech jako Silent Hill, Muž v ohni nebo Pád Bílého domu.
Autor: Profimedia.cz
Clare Bowenová je herečka a zpěvačka, nejznámější svou rolí Scarlett O’Connorové v seriálu Nashville.
Autor: Profimedia.cz
Teagan Croftová je herečka, která se proslavila jako Raven v seriálu Titans, mladá mořeplavkyně v životopisném filmu Dívka a moře (True Spirit) a svou připravovanou rolí Lociky v hrané verzi Na vlásku (Tangled).
Autor: Profimedia.cz
Essie Davisová je známá herečka a zpěvačka, proslavená hlavní rolí v seriálu Vražedné záhady slečny Fisherové, hororem Babadook a účinkováním ve velkofilmu Matrix Reloaded.
Autor: Profimedia.cz
Bella Heathcoteová je herečka, kterou proslavily role ve filmech Temné stíny, Padesát odstínů temnoty a seriálu The Man in the High Castle.
Autor: Profimedia.cz
Sophie Wildeová je úspěšná herečka, která se proslavila hlavní rolí v hororu Mluv se mnou! (2023) nebo dramatem Babygirl (2024).
Autor: Profimedia.cz
Poppy Montgomeryová je herečka nejvíce známá jako Samantha Spadeová v seriálu Beze stopy a Carrie Wellsová v seriálu Vzpomínky.
Autor: Profimedia.cz
Anna Torvová je slavná herečka, kterou proslavily role Olivie Dunhamové v seriálu Fringe, Wendy Carrové v Mindhunterovi a Tess v The Last of Us.
Autor: Profimedia.cz
Olivia DeJongeová je úspěšná australská herečka, kterou proslavila role Priscilly Presleyové ve filmu Elvis, postava Beccy v hororu Na návštěvě a účinkování v seriálu The Society.
Autor: Profimedia.cz
Alycia Debnam-Careyová je australská herečka, nejlépe známá svými rolemi Lexy v seriálu The 100 a Alicie Clark v seriálu Fear the Walking Dead.
Autor: Profimedia.cz
Rachael Taylorová je známá australská herečka a modelka, proslulá hlavně rolemi jako Maggie Madsenové ve filmu Transformers nebo Trish Walkerové v seriálu Jessica Jones.
Autor: Profimedia.cz