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V létě bez podprsenky. Tyto slavné ženy se rozhodně nestydí
Také raději v létě chodíte bez podprsenky, aby vás nic netlačilo? Rozhodně nejste samy. Slavné dámy mnohdy nosí takové outfity, že ukazují mnohem víc, než by se slušelo. Podívejte se do naší galerie...
Retro nafukovačky, limo a opálená těla. Nostalgické vzpomínky na léto u vody
V horkých prázdninových dnech toužili Čechoslováci v dobách totality po osvěžující koupeli úplně stejně jako dneska my. Možná byl tehdy menší výběr plavek, bývaly méně vyzývavé, nikdo si nenafukoval...
KVÍZ: 25 pohádkových otázek: Jak znáte české klasiky i moderní filmy?
Vydejte se do světa pohádek, večerníčků a animovaných filmů. Čeká vás 25 otázek, které prověří, jak dobře si pamatujete slavné příběhy, postavy, hlášky i kouzelné detaily. Dokážete získat plný počet...
Na Den spodního prádla: 50 slavných krásek v krajce, saténu i hedvábí
Den spodního prádla připadá na 5. srpna a oslavuje módu, sebevědomí i krásu ženských křivek. Při této příležitosti jsme vybrali padesát světových i českých krásek, které zapózovaly ve spodním prádle....
Nejkrásnější slavné ženy do třiceti. Tyto krásky okouzlují celý svět
Podívejte se do naší galerie na výběr pětačtyřiceti krásek z celého světa, které ještě neoslavily třicítku. Jsou to modelky, herečky, zpěvačky, podnikatelky a muži na nich mohou oči nechat. Většina z...
Nevěra jako zkouška vztahu. Která znamení před ní zavřou oči a kdo neodpustí
Některá znamení jsou předurčena k tomu, aby před nevěrou přivřela oko a dělala jakoby nic. Není to návod pro partnery ani dobrá zpráva. Velmi často jsou totiž motivy této shovívavosti na hony...
Léto má být plné pohodlí. V těchto kouscích nic jiného nečekejte
Užijte si prázdniny v krásně propracovaných kouscích, které jsou jako dělané pro líné dny a vlahé večery. Pohodlí by mělo být heslem tohoto léta.
Prázdniny ještě nekončí. Pořád je správná chvíle na nové plavky
Plavková sezona je v plném proudu a letošní trendy přejí každé postavě. V kurzu jsou elegantní jednodílné modely, retro střihy i odvážné barvy. Poradíme, jak vybrat plavky, které lichotí, a jak o ně...
Australské krásky dobývají svět. Těchto 50 hereček stojí za pozornost
Podívejte se na náš výběr padesáti australských hereček, které bodují na televizních obrazovkách. Některé už pronikly do Hollywoodu a jsou světově známé, jiné teprve vystrkují růžky a tolik známé...
Myslíte, že se jen červenáte? Může jít o chronické onemocnění pleti
Nejde o začervenání po skleničce vína nebo náročném cvičení. Tento problém jen tak nezmizí. Řeč je o růžovce, která se vlivem slunečních paprsků zhoršuje. Jak tomu zabránit?
Myslela si, že má jen namožené svaly. Za pár týdnů skončila ochrnutá na vozíku
Charlie Wilsonová z Velké Birtánie si užívala dovolenou u moře a po návratu domů měla pocit, že má jen namožené svaly. Její stav se ale začal výrazně zhoršovat a nakonec skončila na invalidním...
Západ a Východ se potkávají v jedné ordinaci. Jak funguje celostní medicína?
Zájem o léčebné metody, jako je tradiční čínská medicína, v České republice dlouhodobě roste a stále více lidí hledá způsoby, jak efektivně podpořit své zdraví. Důležitý ale je odborný dohled,...
Žijte jako královna. Jak jíst, hýbat se, smát se a být tu skoro do stovky
Alžběta II. je věčnou inspirací. Kdo by nechtěl žít do 96 let a dva dny před smrtí vestoje vtipkovat s partou novinářů? Jak to vlastně dělala, že pořád pracovala, a přesto zůstala svěží do tak...
Jako na rozkvetlé louce. Oblékněte v létě dokonale ženský vzor
Co může být ženštější než květinové vzory? K létu navíc neodmyslitelně patří. Možností, jak ho nosit, je bezpočet. Každému oblečení ale dodá nádech té pravé letní romantiky. Jaký si vyberete vy?
Horoskop pro každé znamení na 33. týden roku 2026
Srpen pomalu míří do své poloviny, jaké budou naše další letní dny podle hvězdy? Blíženci, pokud máte nějaké drobné zdravotní problémy, neodkládejte to a řešte je teď. Střelci, lidé vás mají rádi, vy...
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Jste podráždění, unavení nebo bez nálady? Možná za tím stojí hormony
Máte pocit, že nejste sami sebou? Hormony řídí mnohem víc než jen menstruační cyklus. Ovlivňují náladu, soustředění, spánek, chuť k jídlu i schopnost zvládat stres. Přinášíme přehled nejdůležitějších...
Autismus není překážka. Tyto slavné osobnosti ho veřejně přiznaly
Podívejte se do naší galerie na známé osobnosti, které veřejně přiznávají, že jsou na autistickém spektru. I přes svou diagnózu mají velký úspěch a celkově se jim daří, ačkoli jim lékaři a mnohdy i...