Podívejte se do naší galerie na výběr šedesáti krásek ze zahraničí, které ovládly svět nejen kvůli svému vzhledu. Tvrdě dřou, daří se jim a slaví úspěch. Lidé je milují a díky svému vlivu se snaží i trochu zlepšit svět. Patří sem modelky, podnikatelky, herečky, zpěvačky nebo influencerky.
Autor: koláž iDNES.cz
Australská šestatřicetiletá herečka a producentka Margot Robbie má za sebou obrovské úspěchy. Získala nominace na Oscara, Zlaté glóby i ceny BAFTA (britské filmové ceny) Zářila ve filmech jako Vlk z Wall Street, Já, Tonya nebo se blýskla jako producentka a hlavní hvězda megahitu Barbie. Sama ale uvedla, že je jejím největším životním úspěchem její potomek.
Autor: Reuters
Herečka Scarlett Johanssonová patří mezi nejúspěšnější a nejlépe placené herečky v historii. Získala dvě nominace na Oscara, pět nominací na Zlatý glóbus a prestižní divadelní cenu Tony. Celosvětovou slávu jí přinesla role Black Widow ve filmech od Marvel Cinematic Universe.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Natalie Portmanová je držitelkou Oscara a dvou Zlatých glóbů. Mezi její největší úspěchy patří získání sošky Oscara za nejlepší herečku za film Černá labuť z roku 2010. Hvězdnou kariéru odstartovala už ve dvanácti letech ve filmu Leon z roku 1994 a celosvětově proslula jako senátorka Padmé Amidala v sérii Star Wars.
Autor: Profimedia.cz
Emilia Clarke je úspěšná britská herečka. Nejvíce se proslavila rolí Daenerys Targaryenové v seriálu Hra o trůny. Za tento výkon získala cenu Saturn Award a čtyři nominace na cenu Emmy. Hrála také ve filmech jako Terminátor Genisys, Než jsem tě poznala nebo Solo: A Star Wars Story.
Autor: Reuters
Emma Watsonová je britská herečka a aktivistka. Mezi její největší úspěchy patří globální sláva díky roli Hermiony v sérii filmů Harry Potter, ocenění Britský umělec roku (BAFTA 2013), vysokoškolský diplom z prestižní Brownovy univerzity a jmenování vyslankyní dobré vůle OSN.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Zendaya je držitelkou dvou cen Emmy a Zlatého glóbu za hlavní roli v dramatickém seriálu Euforie. Časopis Time ji v roce 2022 zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí světa a dnes patří mezi nejlépe placené herečky Hollywoodu.
Autor: Reuters
Herečka Charlize Theronová je držitelkou Oscara a Zlatého glóbu za životní roli ve filmu Zrůda. Získala nominace za filmy Její případ a Šokující odhalení. Proslavila se také v akčních trhácích jako Šílený Max: Zběsilá cesta a jako úspěšná producentka vede společnost Denver and Delilah Films.
Autor: Reuters
Gal Gadotová je izraelská herečka a modelka. Mezi její největší úspěchy patří zisk prestižní ceny Critics’ Choice Award a zázářila v roli Wonder Woman.
Autor: AP
Herečka Ana de Armasová dosáhla obrovského úspěchu v Hollywoodu, když se propracovala ze španělské televize až mezi nejznámější hollywoodské herečky. Její největší kariérní milníky zahrnují historickou nominaci na Oscara, zlatý glóbus a účinkování v trhácích světového formátu.
Autor: AP
Sydney Sweeney je výrazná americká herečka a producentka. Získala nominace na dvě ceny Emmy a vybudovala si vlastní produkční společnost. Hrála v obrovských televizních hitech i úspěšných celovečerních filmech.
Autor: American Eagle/Mega, Profimedia.cz
Florence Pughová je britská herečka, která patří k nejvýraznějším hvězdám své generace. Mezi její největší úspěchy patří nominace na Oscara za film Malé ženy a cena BIFA za drama Lady Macbeth. Proslavila se také rolemi v trhácích jako Oppenheimer nebo jako Yelena Belova ve Marvel Cinematic Universe.
Autor: Reuters
Herečka Angelina Jolie je jednou z nejúspěšnějších a nejznámějších hollywoodských osobností. Mezi její nejvýznamnější úspěchy patří získání Oscara, tři vítězství na Zlatých glóbech, rozsáhlá humanitární práce a to, že se stala jednou z nejlépe placených hereček na světě.
Autor: Reuters
Herečka Jennifer Lawrence je držitelkou Oscara, ceny BAFTA a tří Zlatých glóbů. Proslavila se především jako hlavní hvězda miliardové filmové série Hunger Games a stala se jednou z nejlépe placených hereček na světě.
Autor: ČTK
Blake Lively je známá americká herečka a producentka. Nejvíce se proslavila rolí Sereny v seriálu Super drbna a filmy jako Nebezpečná laskavost nebo Věčně mladá. Získala řadu nominací a ocenění, včetně cen Teen Choice Awards a People’s Choice Award.
Autor: Profimedia.cz
Penélope Cruzová je jednou z nejúspěšnějších španělských hereček. Jako vůbec první Španělka v historii získala prestižního Oscara (2009, nejlepší vedlejší role za film Vicky Cristina Barcelona) a také svou vlastní hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy (2011).
Autor: Profimedia.cz
Monica Bellucci je slavná italská herečka a modelka. Získala nominaci na francouzského filmového Césara za film Byt, hrála v populárních snímcích jako Malèna nebo Umučení Krista a stala se nejstarší „Bond girl“ ve filmu Spectre. Pyšní se také prestižními státními vyznamenáními.
Autor: AP
Jessica Alba je známá americká herečka a velmi úspěšná podnikatelka. Mezi její největší úspěchy patří průlomové role v populárních filmech a vybudování miliardové firmy s ekologickými produkty.
Autor: AP
Kanadská herečka Rachel McAdamsová získala nominaci na Oscara, cenu BAFTA a nominaci na divadelní Tony. Proslavila se filmy Mean Girls a Zápisník jedné lásky a v roce 2026 získala hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy.
Autor: AP
Lupita Nyong’o je velmi úspěšná herečka a režisérka. Zlomem v její kariéře byl její celovečerní debut ve filmu 12 let v řetězech, za který získala Oscara za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli. Stala se tak vůbec první keňskou a mexickou herečkou, která toto ocenění získala.
Autor: Reuters
Britská herečka Kate Winsletová je jednou z nejuznávanějších hvězd své generace, známá hlavně díky Titaniku. Za svou kariéru získala prestižní ocenění jako Oscar, Grammy, dvě ceny Emmy a pět Zlatých glóbů. Časopis Time ji dvakrát zařadil mezi nejvlivnější lidi světa a v roce 2012 obdržela Řád britského impéria.
Autor: AP
Amanda Seyfriedová je oceňovaná americká herečka a zpěvačka, jejíž filmy vydělaly přes 2,4 miliardy dolarů. Průlom v kariéře jí přinesla komedie Protivný sprostý holky z roku 2004. Následně zářila v diváckých hitech jako Mamma Mia! a Bídníci.
Autor: AP
Jenna Ortega, hvězda seriálu Wednesday, je jednou z nejúspěšnějších mladých hereček současnosti. Svoji kariéru odstartovala již v dětství, kdy se objevila v projektech stanice Disney Channel. Průlom v její tvorbě přišel s hlavní rolí v seriálu Život uprostřed, za kterou získala cenu Imagen Award. Následně se proslavila jako Ellie Alves v populárním seriálu Ty na platformě Netflix a jako Wednesday ve stejnojmenném seriálu.
Autor: Profimedia.cz
Millie Bobby Brownová je britská herečka a producentka. Proslavila se po celém světě rolí Jedenáctky (Eleven) v úspěšném seriálu Stranger Things. Je držitelkou mnoha cen. Získala například cenu Saturn Award za nejlepší mladý herecký výkon a Screen Actors Guild Award za nejlepší herecké obsazení.
Autor: Reuters
Mckenna Grace je mladá americká herečka, která se proslavila jako mimořádně talentovaná dětská hvězda v mnoha známých filmech a seriálech. Získala nominaci na cenu Emmy, je uznávanou zpěvačkou a dokonce i producentkou vlastních projektů.
Autor: Reuters
Sabrina Carpenterová zahájila kariéru jako dětská hvězda na stanici Disney Channel, kde se proslavila v seriálu Riley ve velkém světě. Od té doby vyrostla v globální pěveckou ikonu a držitelku hudebních cen Grammy Awards.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka a zpěvačka Rachel Zeglerová zažila raketový start kariéry v pouhých dvaceti letech. Do povědomí diváků vstoupila díky svému ohromujícímu filmovému debutu ve snímku West Side Story (2021). Režisér Steven Spielberg si ji vybral z více než 30 000 uchazeček. Za ztvárnění Maríi získala prestižní Zlatý glóbus v kategorii nejlepší herečka ve filmovém muzikálu nebo komedii. Stala se tak vůbec první latinskoamerickou herečkou a nejmladší vítězkou v této kategorii. Její výkon jí vynesl také cenu National Board of Review pro nejlepší herečku.
Autor: Reuters
Cailee Spaeny je mladá americká herečka, která se rychle vypracovala mezi nejuznávanější hvězdy své generace. Průlom v její kariéře nastal ve filmu Pacific Rim: Povstání, po kterém následovaly výrazné role v úspěšných snímcích jako Zlý časy v El Royale nebo životopisném Vice. Výrazně na sebe upozornila také v seriálu Mare z Easttownu po boku Kate Winslet.
Autor: Reuters
Sadie Sinková je mladá americká herečka, která se proslavila rolí Max Mayfieldové v seriálu Stranger Things. Získala za ni cenu Hollywood Critics Association a nominace na Saturn Award i MTV Movie & TV Awards. Zářila také ve filmu Velryba, za který byla nominována na Critics’ Choice Award. Úspěchy slavila i na Broadwayi, kde za svůj výkon ve hře John Proctor Is the Villain získala prestižní nominaci na cenu Tony.
Autor: AP
Olivia Rodrigo je americká zpěvačka, skladatelka a bývalá dětská hvězda Disney Channel, která se stala jednou z nejvýraznějších tváří moderní popmusic. Do světa hudby vstoupila v roce 2021 průlomovým singlem „Drivers License“, který lámal rekordy ve streamování na platformě Spotify a odstartoval nevídaný úspěch jejího debutového alba SOUR.
Autor: Reuters
Britská herečka a modelka Mia Gothová se vypracovala v jednu z nejvýraznějších tváří moderního filmu. Průlom v její kariéře nastal ve filmech režiséra Ti Westa, jmenovitě ve snímcích X, Pearl a MaXXXine, kde ztvárnila dvojroli. Tyto výkony jí vynesly titul hororové ikony a ocenění pro nejlepší herečku na Sitges Film Festival a na Critics’ Choice Super Awards.
Autor: AP
Angourie Rice je mladá australská herečka, která se proslavila již v dětství a rychle vybudovala působivou mezinárodní kariéru. Její největší průlom přišel ve filmu Správní chlapi, kde zazářila po boku hvězd jako Ryan Gosling a Russell Crowe. Tento úspěch jí zajistil celosvětové uznání a nominaci na cenu Empire Award. Následně se stala známou díky roli Betty Brantové v marvelovské sérii o Spider-Manovi, konkrétně ve filmech Homecoming (2017), Daleko od domova (2019) a Bez domova (2021).
Autor: Profimedia.cz
Lily-Rose Deppová je úspěšná francouzsko-americká herečka a modelka. Průlom v její kariéře nastal díky hlavní roli ve filmu Tanečnice, za kterou získala nominace na prestižní ceny César a Lumières. Dále zazářila ve filmech Král a Nosferatu. Je také tváří značky Chanel.
Autor: AP
Herečka Iris Apatowová pochází z umělecké rodiny a její největší úspěchy zahrnují jak dětské role v populárních komediích, tak výrazné postavy v novějších projektech. Vyrůstala pod vedením svého otce a režiséra Judda Apatowa. Na filmovém plátně debutovala už jako pětiletá v roce 2007 v úspěšné komedii Zbouchnutá. Dále hrála například v divácky oblíbeném snímku Komic.
Autor: Reuters
Americká herečka a producentka Zoey Deutchová se prosadila jak ve výrazných filmových komediích a dramatech, tak i jako respektovaná producentka. Její největší úspěchy zahrnují uznávané role, prestižní ocenění a mezinárodní uznání.
Autor: AP
Amandla Stenbergová je známá americká herečka a hudebnice. První velký úspěch zaznamenala dětskou rolí Rue ve filmu Hunger Games, za kterou získala cenu Teen Choice Award. Zářila také ve snímcích jako Všechno úplně všechno nebo Nenávist, kterou jsi probudil. Za výkon v druhém jmenovaném filmu vyhrála prestižní cenu NAACP Image Award. Hrála také ve známém seriálu Star Wars: The Acolyte na platformě Disney+. Mimo to je významnou aktivistkou a hudebnicí.
Autor: Profimedia.cz
Isabela Mercedová má ve svých pětadvaceti letech za sebou působivou kariéru. Začínala na Broadwayi v muzikálu Evita. Později zářila v seriálech stanice Nickelodeon. Mezi její největší filmové úspěchy patří snímky Transformers: Poslední rytíř, Sicario 2: Soldado či Dora a ztracené město. Získala cenu Imagen Award. Uspěla také jako Dina v seriálu The Last of Us na HBO Max, kde za svůj výkon obdržela cenu Astra TV Award. Zahrála si také ve filmech Vetřelec: Romulus a v DC komiksovce Superman.
Autor: AP
Australská herečka Milly Alcocková se proslavila po celém světě, když zazářila jako mladá princezna Rhaenyra Targaryen v prvních epizodách seriálu Rod draka z produkce HBO. Za tento výkon si vysloužila uznání kritiků a v roce 2023 získala cenu Saturn Award a nominaci na televizní Critics’ Choice Award.
Autor: AP
Hailee Steinfeldová je velmi úspěšná americká herečka a zpěvačka. Zářit začala už ve čtrnácti letech díky filmu Opravdová kuráž, za který získala nominaci na prestižního Oscara. Mezi její další velké úspěchy patří nominace na Zlatý glóbus za film Hranice sedmnácti nebo hlavní role ve filmech Ladíme 2 a Bumblebee.
Autor: Reuters
Kaitlyn Deverová je oceňovaná americká herečka, která se proslavila rolemi v dramatických i komediálních projektech. Mezi její největší úspěchy patří nominace na prestižní ceny Emmy a Zlaté glóby, které získala za své výkony v uznávaných minisériích.
Autor: AP
Britská herečka Ella Purnellová za sebou má působivou řadu filmových i seriálových úspěchů. První velký úspěch zaznamenala již v roce 2008, kdy ve svých jedenácti letech porazila stovky dalších dívek v konkurzu na divadelní hru Oliver! v londýnském West Endu. Brzy poté prorazila ve filmu, když získala roli mladší verze postavy Keiry Knightley ve sci-fi dramatu Neopouštěj mě. Následovaly další významné role v hollywoodských trhácích jako Zloba – Královna černé magie s Angelinou Jolie, kde ztvárnila mladou hlavní hrdinku, nebo ve fantasy Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti režiséra Tima Burtona. Její herecký talent potvrdil také úspěšný zombie film Armáda mrtvých od Netflixu.
Autor: Profimedia.cz
Yara Shahidi je oceňovaná americká herečka, producentka a významná společenská aktivistka. Svou kariéru odstartovala již v dětství, ale největší slávu jí přinesla role Zoey Johnsonové v populárním sitcomu Black-ish a jeho spin-offu Grown-ish. Za své herecké výkony získala prestižní ocenění, jako například cenu NAACP Image Award. Mimo to ztvárnila hlavní roli ve filmu Slunce je také hvězda nebo postavu Zvonilky ve snímku Peter Pan & Wendy.
Autor: AP
Selena Gomezová je mimořádně úspěšná americká zpěvačka, herečka a producentka. Proslavila se jako dětská hvězda na stanici Disney Channel v seriálu Kouzelníci z Waverly, který jí vynesl dvě ceny Emmy za nejlepší dětský program. Později úspěšně přešla k hudbě, kdy se svými alby Stars Dance, Revival a Rare dosáhla na první příčku prestižního žebříčku Billboard 200. Její singly, jako například „Come & Get It“ nebo „Lose You to Love Me“, se staly celosvětovými hity a zajistily jí dvě nominace na cenu Grammy.
Autor: AP
Ariana Grande je jednou z nejúspěšnějších hudebních a filmových hvězd současnosti. Získala tři ceny Grammy Award, Brit Award, dvě ceny Billboard Music Award a třináct cen MTV Video Music Award. Drží také desítky zápisů v Guinnessových světových rekordu, mimo jiné za nejvíce písní, které debutovaly na prvním místě žebříčku Billboard Hot 100. Na svém kontě má šest alb, která dosáhla vrcholu amerického žebříčku Billboard 200, a prodala přes 90 milionů nahrávek.
Autor: AP
Beyoncé je jednou z nejúspěšnějších umělkyň v hudební historii. Globální ikona se proslavila v 90. letech jako členka dívčí skupiny Destiny’s Child. Později zahájila sólovou dráhu, během které prodala přes 200 milionů nahrávek.
Autor: AP
Taylor Swift je jednou z nejúspěšnějších a nejvlivnějších hudebnic na světě. Získala 14 cen Grammy a jako jediná v historii získala čtyřikrát hlavní cenu za album roku. Její koncertní šňůra The Eras Tour se stala celosvětovým fenoménem a historicky nejvýdělečnějším turné. Zároveň překonala 100 miliard přehrání na Spotify.
Autor: Reuters
Kylie Jennerová se proslavila jako hvězda televizní reality show Keeping Up with the Kardashians a stala se jednou z nejvýraznějších podnikatelek v kosmetickém průmyslu. V roce 2015 založila značku Kylie Cosmetics, která odstartovala uvedením slavných „lip kitů“ (sestav rtěnky a tužky na rty). Ty se staly celosvětovým fenoménem a mnohokrát se vyprodaly během několika minut. Tento obrovský úspěch vynesl mladou podnikatelku na obálku prestižního magazínu Forbes a katapultoval její jmění do stamilionů dolarů.
Autor: Instagram @kyliejenner
Kim Kardashianová vybudovala impérium z televizní slávy. Její značka Skims má hodnotu miliard dolarů. Získala ocenění CFDA Fashion Awards, prodala kosmetickou firmu KKW Beauty, studovala práva a pomáhá měnit vězeňský systém.
Autor: AP
Kendall Jennerová se proslavila v reality show Držte krok s Kardashians, ale brzy vybudovala vlastní úspěšnou kariéru. Stala se jednou z nejlépe placených supermodelek světa a předváděla pro největší luxusní značky, jako jsou Chanel, Versace a Givenchy. Zářila na obálkách nejprestižnějších módních časopisů, jako je například Vogue, a stala se globální tváří značek Calvin Klein a Estée Lauder. Vedle modelingu se úspěšně věnuje podnikání. Její nejvýznamnější byznysovou aktivitou je úspěšná značka tequily 818 Tequila.
Autor: AP
Jennifer Lopezová, známá jako J.Lo, je jednou z nejúspěšnějších a nejvlivnějších umělkyň na světě. Prorazila jako herečka ve filmu, kde se stala první latinoamerickou herečkou, která za roli získala více než milion dolarů.
Autor: AP
Katy Perry patří mezi nejúspěšnější hudební hvězdy všech dob. Během své kariéry prodala přes 100 milionů nahrávek a stala se první zpěvačkou, která získala tři prestižní diamantová ocenění od americké asociace RIAA. Její třetí deska Teenage Dream zopakovala historický milník, když z ní vzešlo hned pět hitů na prvním místě amerického žebříčku Billboard Hot 100. Tento úspěch předtím dokázal pouze Michael Jackson.
Autor: Louisa Meng
Charli D’Amelio je americká tanečnice a internetová osobnost, která se proslavila na síti TikTok sdílením krátkých tanečních videí. Svou kariéru odstartovala v polovině roku 2019 a velmi rychle se stala celosvětovým fenoménem. Drží Guinnessův světový rekord jako první člověk na platformě, který dosáhl hranice 50 i 100 milionů sledujících. Kromě toho je historicky nejoblíbenější ženou na této síti.
Autor: AP
Shakira je jednou z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob. Celosvětově prodala přes 80 milionů desek. Získala čtyři ceny Grammy Award a 15 cen Latin Grammy Award. Její megahit „Hips Don’t Lie“ překonal na Spotify 2 miliardy přehrání. Je držitelkou několika Guinness World Records. Zpívala také na závěrečném ceremoniálu Mistrovství světa ve fotbale a v poločase Super Bowlu. Kromě hudby založila nadaci Pies Descalzos na podporu vzdělávání dětí.
Autor: AP
Americká zpěvačka a skladatelka Billie Eilish je jednou z nejúspěšnějších hudebnic své generace. Prorazila již ve 14 letech virálním hitem „Ocean Eyes“. Od té doby získala nespočet prestižních ocenění, včetně deseti cen Grammy. Zapsala se do historie jako teprve druhá umělkyně, která v jediném roce vyhrála čtyři hlavní kategorie Grammy, a to včetně alba a nahrávky roku. Mimo to je držitelkou dvou Oscarů za nejlepší filmovou píseň, za skladby k bondovce „Není čas zemřít“ a za píseň „What Was I Made For?“ z filmu Barbie. Díky tomu se stala nejmladší dvojnásobnou držitelkou Oscara v historii.
Autor: Reuters
Gigi Hadidová patří mezi nejúspěšnější supermodelky současnosti. Kariéru zahájila již ve dvou letech v kampani Baby Guess. V roce 2011 podepsala smlouvu s agenturou IMG Models, což odstartovalo její raketový vzestup, během něhož se stala jednou z nejlépe placených modelek světa.
Autor: AP
Addison Rae se proslavila v roce 2019 na síti TikTok, kde získala přes 88 milionů sledujících a stala se pátou nejsledovanější osobou. Rychle přešla k hudbě a herectví. V roce 2021 debutovala ve filmu od Netflixu Takový normální kluk. Ve stejném roce vydala svůj první singl „Obsessed“.
Autor: AP
Dua Lipa je jednou z nejúspěšnějších zpěvaček současnosti. Na svém kontě má již tři prestižní ceny Grammy a sedm ocenění Brit Awards. Její alba, jako například deska Future Nostalgia, trhají rekordy ve streamování. Zpěvačka se prosadila také v hitparádě se singly jako New Rules, Levitating nebo Dance the Night. Podařilo se jí také úspěšně vstoupit do světa filmu.
Autor: AP
Cardi B je jednou z nejúspěšnějších a nejvlivnějších raperek všech dob. Její průlom nastal v roce 2017 se singlem „Bodak Yellow“, který ovládl Billboard Hot 100 a vynesl jí první nominace na cenu Grammy. Její debutové album Invasion of Privacy z roku 2018 jí zajistilo cenu Grammy za nejlepší rapové album. Stala se tak první sólovou ženou, která v této kategorii zvítězila. Zlomila také rekord, protože všechny písně z tohoto alba získaly platinovou nebo vyšší certifikaci.
Autor: Reuters
Anitta je celosvětově nejznámější brazilská zpěvačka a skladatelka, která se proslavila spojením popu, reggaetonu a brazilského funku. Její kariéra odstartovala v roce 2013 hitem „Show das Poderosas“, který se stal největší brazilskou písní roku. Anitta získala dvě nominace na cenu Grammy Awards, včetně průlomové nominace za objev roku. Dále byla mnohokrát nominována na Latin Grammy Awards.
Autor: AP
Chiara Ferragni je italská podnikatelka a módní ikona, která v roce 2009 založila blog The Blonde Salad. Vybudovala z něj globální digitální impérium a vlastní značku Chiara Ferragni Brand s obchody po celém světě. Časopis Forbes ji označil za nejmocnější módní influencerku planety. Její úspěch se stal dokonce předmětem případové studie na Harvard Business School.
Autor: Profimedia.cz
Hailey Bieberová je velmi známá americká modelka a úspěšná podnikatelka. Ve světě módy se jí podařilo spolupracovat s těmi největšími značkami, jako jsou Ralph Lauren, Tommy Hilfiger nebo Versace. Objevila se na titulních stránkách prestižních módních časopisů včetně magazínů Vogue a Harper’s Bazaar. Velký zlom v její kariéře nastal v roce 2022, kdy založila vlastní kosmetickou značku Rhode Skin. Značka se stala okamžitě hitem pro svůj důraz na jednoduchost a cenovou dostupnost. Během pouhých tří let její firma tolik vyrostla, že měla v roce 2025 hodnotu téměř 1 miliardy dolarů.
Autor: AP